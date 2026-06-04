Έχασε στο φινάλε την πρωτιά στο Diamond League της Ρώμης ο Τεντόγλου, βίντεο
SPORTS
Μίλτος Τεντόγλου Μήκος Diamond League Ρώμη

Έχασε στο φινάλε την πρωτιά στο Diamond League της Ρώμης ο Τεντόγλου, βίντεο

Ο Μίλτος Τεντόγλου πήδηξε στο τελευταίο άλμα στα 8,24μ αλλά στη συνέχεια ο  Σαραμπογιούκοφ έφτασε στα 8,26μ και τον άφησε δεύτερο (8,26μ)

Έχασε στο φινάλε την πρωτιά στο Diamond League της Ρώμης ο Τεντόγλου, βίντεο
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Στην 2η θέση στο Diamond League  της Ρώμης έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου. 

Ο Ολυμπιονίκης του μήκους με άλμα στα 8,24μ κατέλαβε την 2η θέση πίσω από τον Μπόζινταρ  Σαραμπογιούκοφ ο οποίος στο 6ο και τελευταίο άλμα πήδηξε στα 8,26μ. 

Ο Έλληνας μαζί με τον Βούλγαρο και τον Χολεντίν (Κούβα) είχαν και έκτο άλμα. Ο Χολεντίν ήταν άκυρος και έμεινε 3ος μς άλμα στα 8,18μ. 

Ακολούθησε ο Τεντόγλου ο οποίος με άλμα στα 8,24μ παρέμεινε πρώτος αλλά ο Βούλγαρος μίλησε στο τέλος και του έκλεψε τη νίκη! 


Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε από τα 7,98μ και το 2ο του άλμα ήταν στα 8,07μ. Ακολούθησε το 8,11μ στην 3η και στην 4η και το 8,20μ στην 5μ.
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