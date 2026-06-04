Έχασε στο φινάλε την πρωτιά στο Diamond League της Ρώμης ο Τεντόγλου, βίντεο

Σαραμπογιούκοφ ο οποίος στο 6ο και τελευταίο άλμα πήδηξε στα 8,26μ.









Ο Έλληνας μαζί με τον Βούλγαρο και τον Χολεντίν (Κούβα) είχαν και έκτο άλμα. Ο Χολεντίν ήταν άκυρος και έμεινε 3ος μς άλμα στα 8,18μ.



Ακολούθησε ο Τεντόγλου ο οποίος με άλμα στα 8,24μ παρέμεινε πρώτος αλλά ο Βούλγαρος μίλησε στο τέλος και του έκλεψε τη νίκη!





Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε από τα 7,98μ και το 2ο του άλμα ήταν στα 8,07μ. Ακολούθησε το 8,11μ στην 3η και στην 4η και το 8,20μ στην 5μ.