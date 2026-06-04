Ο νέος διαγωνισμός Predictor της bwin προσφέρει €100.000 μετρητά* και μάλιστα με δωρεάν συμμετοχή.
Έχασε στο φινάλε την πρωτιά στο Diamond League της Ρώμης ο Τεντόγλου, βίντεο
Έχασε στο φινάλε την πρωτιά στο Diamond League της Ρώμης ο Τεντόγλου, βίντεο
Ο Μίλτος Τεντόγλου πήδηξε στο τελευταίο άλμα στα 8,24μ αλλά στη συνέχεια ο Σαραμπογιούκοφ έφτασε στα 8,26μ και τον άφησε δεύτερο (8,26μ)
Στην 2η θέση στο Diamond League της Ρώμης έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου.
Ο Ολυμπιονίκης του μήκους με άλμα στα 8,24μ κατέλαβε την 2η θέση πίσω από τον Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ ο οποίος στο 6ο και τελευταίο άλμα πήδηξε στα 8,26μ.
Ο Έλληνας μαζί με τον Βούλγαρο και τον Χολεντίν (Κούβα) είχαν και έκτο άλμα. Ο Χολεντίν ήταν άκυρος και έμεινε 3ος μς άλμα στα 8,18μ.
Ακολούθησε ο Τεντόγλου ο οποίος με άλμα στα 8,24μ παρέμεινε πρώτος αλλά ο Βούλγαρος μίλησε στο τέλος και του έκλεψε τη νίκη!
Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε από τα 7,98μ και το 2ο του άλμα ήταν στα 8,07μ. Ακολούθησε το 8,11μ στην 3η και στην 4η και το 8,20μ στην 5μ.
Ο Ολυμπιονίκης του μήκους με άλμα στα 8,24μ κατέλαβε την 2η θέση πίσω από τον Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ ο οποίος στο 6ο και τελευταίο άλμα πήδηξε στα 8,26μ.
Ο Έλληνας μαζί με τον Βούλγαρο και τον Χολεντίν (Κούβα) είχαν και έκτο άλμα. Ο Χολεντίν ήταν άκυρος και έμεινε 3ος μς άλμα στα 8,18μ.
Ακολούθησε ο Τεντόγλου ο οποίος με άλμα στα 8,24μ παρέμεινε πρώτος αλλά ο Βούλγαρος μίλησε στο τέλος και του έκλεψε τη νίκη!
Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε από τα 7,98μ και το 2ο του άλμα ήταν στα 8,07μ. Ακολούθησε το 8,11μ στην 3η και στην 4η και το 8,20μ στην 5μ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα