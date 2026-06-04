Γιώργος Μαζωνάκης: Μην ξανακούσω κανέναν να λέει ότι δεν θα γίνει η συναυλία μου λόγω του ματιού μου, θα του κόψω το κεφάλι
Γιώργος Μαζωνάκης: Μην ξανακούσω κανέναν να λέει ότι δεν θα γίνει η συναυλία μου λόγω του ματιού μου, θα του κόψω το κεφάλι
Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες με σημάδια στο πρόσωπό του προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές του
Τα σενάρια που θέλουν να ακυρώνει προγραμματισμένη συναυλία λόγω του ατυχήματος που είχε πρόσφατα, διέψευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Ο τραγουδιστής, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε δημοσιεύσει φωτογραφία με τραύματα στο πρόσωπό του, δημοσίευσε την Τετάρτη 3 Ιουνίου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με τα σημάδια να είναι ακόμα εμφανή πάνω του.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκαθάρισε ότι η προγραμματισμένη συναυλία στη Θεσσαλονίκη στις 10 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα και φήμες. Όπως είπε: «Κυρίες και κύριοι πολύ καλησπέρα σας. Μην ξανακούσω κανέναν να πει ότι δεν θα γίνει η συναυλία της Θεσσαλονίκης λόγω του ματιού μου ή για κάποιον άλλο λόγο που μπορεί να προφασίζεται ο καθένας, γιατί θα του κόψω το κεφάλι ε;» και πρόσθεσε: «Ελάτε να αγαπηθούμε, να μαζωχτούμε, να βρεθούμε. Hello».
Δείτε το βίντεο
Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο τραγουδιστής μοιράστηκε στα social media τη φωτογραφία με τα σημάδια στο πρόσωπό του, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές του.
Στο στιγμιότυπο, ο Γιώργος Μαζωνάκης κοιτούσε τον φακό, ενώ διακρίνεται χτύπημα στο αριστερό του μάτι, κάτω από το οποίο είχε τοποθετηθεί επίθεμα. «Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν με τον χρόνο» έγραψε ο ίδιος πάνω στο Instagram story του, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι τραυματισμοί.
Ο τραγουδιστής, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε δημοσιεύσει φωτογραφία με τραύματα στο πρόσωπό του, δημοσίευσε την Τετάρτη 3 Ιουνίου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με τα σημάδια να είναι ακόμα εμφανή πάνω του.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκαθάρισε ότι η προγραμματισμένη συναυλία στη Θεσσαλονίκη στις 10 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα και φήμες. Όπως είπε: «Κυρίες και κύριοι πολύ καλησπέρα σας. Μην ξανακούσω κανέναν να πει ότι δεν θα γίνει η συναυλία της Θεσσαλονίκης λόγω του ματιού μου ή για κάποιον άλλο λόγο που μπορεί να προφασίζεται ο καθένας, γιατί θα του κόψω το κεφάλι ε;» και πρόσθεσε: «Ελάτε να αγαπηθούμε, να μαζωχτούμε, να βρεθούμε. Hello».
Δείτε το βίντεο
Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο τραγουδιστής μοιράστηκε στα social media τη φωτογραφία με τα σημάδια στο πρόσωπό του, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές του.
Στο στιγμιότυπο, ο Γιώργος Μαζωνάκης κοιτούσε τον φακό, ενώ διακρίνεται χτύπημα στο αριστερό του μάτι, κάτω από το οποίο είχε τοποθετηθεί επίθεμα. «Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν με τον χρόνο» έγραψε ο ίδιος πάνω στο Instagram story του, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι τραυματισμοί.
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