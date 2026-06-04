O Ολυμπιακός απαντά με screenshot για το φάουλ Ναν σε Φουρνιέ: «Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο»
O Ολυμπιακός απαντά με screenshot για το φάουλ Ναν σε Φουρνιέ: «Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο»
Οι «ερυθρόλευκοι» μέσω ανάρτησης δίνουν την δική τους διάσταση στα παράπονα του Παναθηναϊκού για τη φάση που σήκωσε την μεγαλύτερη κουβέντα στο Game 1 των τελικών
Το φάουλ του Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ ήταν η φάση που σήκωσε την μεγαλύτερη κουβέντα στο Game 1 των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκαν έντονα για αυτό το σφύριγμα, σε σημείο μάλιστα που ο πάγκος δέχθηκε και τεχνική ποινή, με τους Πράσινους να «βράζουν» για την εν λόγω φάση.
Ο Ολυμπιακός από την δική του πλευρά, έδωσε την δική του απάντηση μέσα από τα Social Media.
Η ομάδα του Πειραιά ανέβασε ένα σκρινσοτ από την επαφή που έχει το χέρι του Ναν με αυτό του Φουρνιέ, μαζί και με το βίντεο της φάσης σε αργή κίνηση, με το οποίο έδειξαν πως διαφωνούν με τις διαμαρτυρίες από πλευράς Παναθηναϊκού.
«Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο… », ανέφερε το caption της ανάρτησης της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Η φάση που έκανε έξαλλους τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τον Αταμάν, ήρθε 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και ενώ το σκορ ήταν 75-73 υπέρ του Ολυμπιακού.
Ο Φουρνιέ κρατούσε τη μπάλα στην κορυφή και προσποιήθηκε στον Ναν, ενώ έμεναν 2 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης, οι διαιτητές έδωσαν φάουλ του Αμερικανού πάνω στον Γάλλο, κάτι το οποίο έκανε τον πάγκο του Παναθηναϊκού να γίνει έξαλλος
Πηγή:www.gazzetta.gr
Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκαν έντονα για αυτό το σφύριγμα, σε σημείο μάλιστα που ο πάγκος δέχθηκε και τεχνική ποινή, με τους Πράσινους να «βράζουν» για την εν λόγω φάση.
Ο Ολυμπιακός από την δική του πλευρά, έδωσε την δική του απάντηση μέσα από τα Social Media.
Η ομάδα του Πειραιά ανέβασε ένα σκρινσοτ από την επαφή που έχει το χέρι του Ναν με αυτό του Φουρνιέ, μαζί και με το βίντεο της φάσης σε αργή κίνηση, με το οποίο έδειξαν πως διαφωνούν με τις διαμαρτυρίες από πλευράς Παναθηναϊκού.
«Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο… », ανέφερε το caption της ανάρτησης της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Η φάση που έκανε έξαλλους τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τον Αταμάν, ήρθε 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και ενώ το σκορ ήταν 75-73 υπέρ του Ολυμπιακού.
Ο Φουρνιέ κρατούσε τη μπάλα στην κορυφή και προσποιήθηκε στον Ναν, ενώ έμεναν 2 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης, οι διαιτητές έδωσαν φάουλ του Αμερικανού πάνω στον Γάλλο, κάτι το οποίο έκανε τον πάγκο του Παναθηναϊκού να γίνει έξαλλος
Πηγή:www.gazzetta.gr
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