O Ολυμπιακός απαντά με screenshot για το φάουλ Ναν σε Φουρνιέ: «Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο»

Οι «ερυθρόλευκοι» μέσω ανάρτησης δίνουν την δική τους διάσταση στα παράπονα του Παναθηναϊκού για τη φάση που σήκωσε την μεγαλύτερη κουβέντα στο Game 1 των τελικών