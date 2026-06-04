Politico: Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία
Politico: Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία
Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίποινα
Το Πεντάγωνο αναμένεται ότι θα ακυρώσει το σχέδιο για την αποστολή πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία, εν μέρει επειδή τα στελέχη του ανησυχούν ότι η Ρωσία θα το θεωρήσει ως κλιμάκωση, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.
Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίποινα εάν η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την προσπάθεια ανάπτυξης πυραύλων ακριβείας στο κέντρο της ευρωπαϊκής ηπείρου, αναφέρει το δημοσίευμα, που επικαλείται δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους και έναν Αμερικανό.
Το πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αμερικανικής απεμπλοκής από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, η οποία περιλαμβάνει την ακύρωση της αποστολής χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών στη Γερμανία και σχέδια για την απόσυρση ορισμένων στρατιωτικών πόρων.
Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίποινα εάν η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την προσπάθεια ανάπτυξης πυραύλων ακριβείας στο κέντρο της ευρωπαϊκής ηπείρου, αναφέρει το δημοσίευμα, που επικαλείται δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους και έναν Αμερικανό.
Το πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αμερικανικής απεμπλοκής από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, η οποία περιλαμβάνει την ακύρωση της αποστολής χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών στη Γερμανία και σχέδια για την απόσυρση ορισμένων στρατιωτικών πόρων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα