Politico: Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Γερμανία tomahawk

Politico: Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία

Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίποινα

Politico: Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία
Το Πεντάγωνο αναμένεται ότι θα ακυρώσει το σχέδιο για την αποστολή πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία, εν μέρει επειδή τα στελέχη του ανησυχούν ότι η Ρωσία θα το θεωρήσει ως κλιμάκωση, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίποινα εάν η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την προσπάθεια ανάπτυξης πυραύλων ακριβείας στο κέντρο της ευρωπαϊκής ηπείρου, αναφέρει το δημοσίευμα, που επικαλείται δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους και έναν Αμερικανό.

Το πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αμερικανικής απεμπλοκής από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, η οποία περιλαμβάνει την ακύρωση της αποστολής χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών στη Γερμανία και σχέδια για την απόσυρση ορισμένων στρατιωτικών πόρων.

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