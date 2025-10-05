Τάσος Ιορδανίδης για την πρώτη φορά που τον είδαν τα παιδιά του στο θέατρο: Το κλάμα που έριξαν στο τέλος δεν θα το ξεχάσω ποτέ
Τάσος Ιορδανίδης για την πρώτη φορά που τον είδαν τα παιδιά του στο θέατρο: Το κλάμα που έριξαν στο τέλος δεν θα το ξεχάσω ποτέ
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε σε θεατρική παράσταση που έπαιξε μαζί με τη σύζυγό του, Θάλεια Ματίκα
Τη μοναδική φορά που τα παιδιά του Τάσου Ιορδανίδη και της Θάλειας Ματίκα τους είδαν να παίζουν μαζί στο θέατρο, περιέγραψε ο ηθοποιός, αναφέροντας πως είχαν ζήσει μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, που δεν θα ξεχάσει ποτέ.
Ο Τάσος Ιορδανίδης μίλησε για μια έκτακτη θεατρική παράσταση με τίτλο «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» που έπαιξε με τη σύζυγό του, στον Πόρο. Τότε το ζευγάρι αποφάσισε να πάρει μαζί τα παιδιά του συνδυάζοντας διακοπές και δουλειά.
Όπως είπε ο ηθοποιός, στο τέλος της παράστασης τα παιδιά του ξέσπασαν σε κλάματα — μια στιγμή που ο ίδιος δεν θα ξεχάσει ποτέ.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Μαμά-δες» δήλωσε: «Έχουμε ζήσει μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Έχουμε πάει στον Πόρο για μια παράσταση, έκτακτη. Με το “Θέλω να σου κρατάω το χέρι”. Είπαμε να τα πάρουμε μαζί να κάνουμε και τριήμερο. Αυτό το κλάμα που έριξαν στο τέλος, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν η μοναδική φορά που μας ήρθαν στο θέατρο. Ήταν ένα λυτρωτικό κλάμα από την πλευρά τους. Φυσικά είχαν τσαντίλα και εκνευρισμό. Κάποια στιγμή θα τύχαινε να δουν μια παράσταση».
Δείτε το βίντεο
Όσα για τα σχόλια που δέχεται από τα παιδιά του σχετικά με την παρουσία του σε τηλεοπτικά προγράμματα και εκπομπές, ο Τάσος Ιορδανίδης εξήγησε ότι: «Στην τηλεόραση που με έχουν δει, η κριτική τους είναι αμείλικτη. Ειδικά ο μεγάλος είναι κόλαφος. Σου λέει νομίζετε ότι κάνετε κάποια σοβαρή δουλειά;».
