Δραματικό τέλος για κηπουρό σε βόθρο: Δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή στους ιδιοκτήτες βίλας στο Ρίο
Ο 55χρονος βρήκε ασφυκτικό θάνατο, όταν κλήθηκε να επισκευάσει μια αντλία λυμάτων χωρίς κανένα μέτρο προστασίας
Ένα τραγικό δυστύχημα που σημάδεψε την τοπική κοινωνία της Πάτρας βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των δικαστικών αιθουσών, έξι χρόνια μετά.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή τους ιδιοκτήτες πολυτελούς βίλας στο Ρίο, για την απώλεια ενός 55χρονου κηπουρού αλβανικής καταγωγής, ο οποίος βρήκε ασφυκτικό θάνατο μέσα σε βόθρο, όταν κλήθηκε να επισκευάσει μια αντλία λυμάτων χωρίς κανένα μέτρο προστασίας.
Ήταν 10 Αυγούστου 2019, ημέρα με υψηλές θερμοκρασίες, όταν ο εργαζόμενος πήρε την εντολή να κατέβει στο βοηθητικό φρεάτιο της βίλας, βάθους 2,5 μέτρων, προκειμένου να ανασύρει και να επιδιορθώσει την αντλία που είχε παρουσιάσει βλάβη. Χωρίς εξοπλισμό, χωρίς μάσκα, χωρίς καν στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας, ο άνδρας κατέβηκε με μια πρόχειρη σκάλα στο εσωτερικό. Τα δηλητηριώδη αέρια που είχαν συσσωρευθεί εκεί, του έκοψαν την ανάσα σχεδόν ακαριαία. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ένιωσε τη ζάλη να τον καταβάλλει και έχασε τις αισθήσεις του, αφήνοντας λίγο αργότερα την τελευταία του πνοή.
Η τραγωδία δεν σταμάτησε εκεί. Ο 35χρονος γιος του ζευγαριού, βλέποντας τον κηπουρό να μην ανταποκρίνεται, επιχείρησε ενστικτωδώς να τον βοηθήσει, κατεβαίνοντας κι εκείνος στον βόθρο. Το ίδιο τοξικό νέφος τον έριξε αναίσθητο, προκαλώντας του σοβαρή οργανική ανεπάρκεια. Στο σημείο κλήθηκαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ, που με ειδικό εξοπλισμό κατάφεραν να τους ανασύρουν. Για τον εργάτη όμως ήταν ήδη αργά, ενώ ο νεαρός νοσηλεύτηκε με βαριές επιπτώσεις στην υγεία του.
Από την πρώτη στιγμή, η υπόθεση συγκλόνισε, όχι μόνο για τις συνθήκες θανάτου αλλά και για το γεγονός ότι, όπως κατέθεσαν οι πραγματογνώμονες, τέτοιου είδους εργασίες πρέπει να αναλαμβάνονται αποκλειστικά από εξειδικευμένα συνεργεία με ειδικές συσκευές εξαερισμού και αναπνευστικές μάσκες. Κανένα από αυτά δεν υπήρχε. Η δικαστική διαμάχη είχε και συνέχεια στα αστικά δικαστήρια, όπου το ζευγάρι των ιδιοκτητών –εκείνη, πρώην συμβολαιογράφος και εκείνος, μηχανολόγος μηχανικός– κρίθηκε αποκλειστικά υπεύθυνο για το δυστύχημα. Υποχρεώθηκαν υποχρεώθηκαν να καταβάλουν αποζημίωση ύψους 290.000 ευρώ στην οικογένεια του θύματος. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο των συγγενών, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ.
Η ποινική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ήρθε την περασμένη εβδομάδα να επιβεβαιώσει το αυτονόητο, ότι οι ιδιοκτήτες δεν τήρησαν τα μέτρα που ορίζει η νομοθεσία και με την αμέλειά τους προκάλεσαν την απώλεια μιας ζωής. «Ναι μεν δικαιώθηκε η οικογένεια σε ό,τι είχε να κάνει με τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου συγγενή τους, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν της έχει καταβληθεί ούτε ευρώ από τις αποζημιώσεις που επιδικάστηκαν στα αστικά δικαστήρια» δήλωσε στο protothema.gr ο συνήγορος της πολιτικής αγωγής, Γιώργος Κουκούλης.
