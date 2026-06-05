Χαμός σε ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛ.Α.Σ, ο Σιακαντάρης κατέβασε την ανάρτηση που καλωσόριζε Φάμελλο, «θα τα πούμε στην ΚΕ» προειδοποιεί ο Πολάκης

Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και στα δύο επιτελεία καθώς ενίσχυε τους φόβους περί απορρόφησης του ΣΥΡΙΖΑ από το νέο κόμμα με αποτέλεσμα να την διαγράψει - Ο Πολάκης καταγγέλλει σχέδιο ρευστοποίησης