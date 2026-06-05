Χαμός σε ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛ.Α.Σ, ο Σιακαντάρης κατέβασε την ανάρτηση που καλωσόριζε Φάμελλο, «θα τα πούμε στην ΚΕ» προειδοποιεί ο Πολάκης
Χαμός σε ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛ.Α.Σ, ο Σιακαντάρης κατέβασε την ανάρτηση που καλωσόριζε Φάμελλο, «θα τα πούμε στην ΚΕ» προειδοποιεί ο Πολάκης
Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και στα δύο επιτελεία καθώς ενίσχυε τους φόβους περί απορρόφησης του ΣΥΡΙΖΑ από το νέο κόμμα με αποτέλεσμα να την διαγράψει - Ο Πολάκης καταγγέλλει σχέδιο ρευστοποίησης
Έντονες αναταράξεις προκάλεσε σε ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛ.Α.Σ η ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη ο οποίος καλωσόριζε την εισήγηση Φάμελλου και τα στελέχη της Κουμουνδούρου στο νέο κόμμα Τσίπρα. Λίγη ώρα αργότερα ωστόσο την κατέβασε, κάτι που επιβεβαίωσε ουσιαστικά της αντιδράσεις.
Ο βασικός εμπνευστής του μανιφέστου της ΕΛ.Α.Σ κ. Σιακαντάρης, σε ανάρτησή του άνοιξε στην ουσία την πόρτα του νέου κόμματος για τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που άλλωστε είχε πράξει λίγο νωρίτερα και ο ίδιος ο κ. Φάμελλος με την εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος που πέρασε κατά πλειοψηφία με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει το νέο κόμμα Τσίπρα και δεν το βλέπει αντιπαραθετικά.
Ο κ. Σιακαντάρης έγραψε: «Πολύ θετική η εισήγηση του Σωκράτη Φαμελλου και ακόμη πιο θετική η πιθανή ένταξη της εμπειρίας των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο εγχείρημα της ΕΛΑΣ στο πλευρό της περαιτέρω πολιτικοποιησης του λόγου του νέου κόμματος».
Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και στα δύο επιτελεία καθώς ενίσχυε τους φόβους περί απορρόφησης του ΣΥΡΙΖΑ από το νέο κόμμα. Προφανώς ο κ. Σιακαντάρης έγινε κοινωνός των αντιδράσεων και διέγραψε την ανάρτηση.
Ωστόσο ο Παύλος Πολάκης - πολέμιος της συμπόρευσης με το κόμμα Τσίπρα - έσπευσε να ξεσπαθώσει μέσω ανάρτησής του, καταγγέλλοντας σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ και δίνοντας... ραντεβού στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. «Ο εξευτελισμός δεν μαχεύεται με το κατέβασμα της ανάρτησης του Σιακαντάρη!!! Απλά ντροπή σε όσους υπηρετούν χωρίς αιδώ το σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ! Θα τα πούμε αύριο στην Κεντρική Επιτροπή» έγραψε.
Ο βασικός εμπνευστής του μανιφέστου της ΕΛ.Α.Σ κ. Σιακαντάρης, σε ανάρτησή του άνοιξε στην ουσία την πόρτα του νέου κόμματος για τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που άλλωστε είχε πράξει λίγο νωρίτερα και ο ίδιος ο κ. Φάμελλος με την εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος που πέρασε κατά πλειοψηφία με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει το νέο κόμμα Τσίπρα και δεν το βλέπει αντιπαραθετικά.
Ο κ. Σιακαντάρης έγραψε: «Πολύ θετική η εισήγηση του Σωκράτη Φαμελλου και ακόμη πιο θετική η πιθανή ένταξη της εμπειρίας των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο εγχείρημα της ΕΛΑΣ στο πλευρό της περαιτέρω πολιτικοποιησης του λόγου του νέου κόμματος».
Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και στα δύο επιτελεία καθώς ενίσχυε τους φόβους περί απορρόφησης του ΣΥΡΙΖΑ από το νέο κόμμα. Προφανώς ο κ. Σιακαντάρης έγινε κοινωνός των αντιδράσεων και διέγραψε την ανάρτηση.
Ωστόσο ο Παύλος Πολάκης - πολέμιος της συμπόρευσης με το κόμμα Τσίπρα - έσπευσε να ξεσπαθώσει μέσω ανάρτησής του, καταγγέλλοντας σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ και δίνοντας... ραντεβού στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. «Ο εξευτελισμός δεν μαχεύεται με το κατέβασμα της ανάρτησης του Σιακαντάρη!!! Απλά ντροπή σε όσους υπηρετούν χωρίς αιδώ το σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ! Θα τα πούμε αύριο στην Κεντρική Επιτροπή» έγραψε.
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