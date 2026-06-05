Ιωάννης Μελισσανίδης: Πρώην σχέση μου δεν γνώριζε για επτά μήνες ότι είμαι χρυσός Ολυμπιονίκης, το έμαθε από μια συνέντευξη
Ιωάννης Μελισσανίδης: Πρώην σχέση μου δεν γνώριζε για επτά μήνες ότι είμαι χρυσός Ολυμπιονίκης, το έμαθε από μια συνέντευξη
Δεν έχω σχέση, αλλά είμαι ανοιχτός αν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος, είπε ο χρυσός Ολυμπιονίκης
Στην προσωπική του ζωή αναφέρθηκε ο Ιωάννης Μελισσανίδης, καθώς μοιράστηκε μια ιστορία από το παρελθόν του, σχολιάζοντας πως πρώην σύντροφός του δεν γνώριζε για μήνες ότι είναι χρυσός Ολυμπιονίκης και το έμαθε μέσα από συνέντευξή του.
Ο Ιωάννης Μελισσανίδης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Status» και μεταξύ άλλων μίλησε για μια προηγούμενη σχέση του, κατά την οποία σύντροφός του δεν γνώριζε τα αθλητικά του επιτεύγματα για διάστημα επτά μηνών. Όπως είπε ο ίδιος: «Πρώην σχέση μου δεν γνώριζε για επτά μήνες ότι είμαι χρυσός Ολυμπιονίκης. Αλήθεια, το έμαθε από μια συνέντευξη στην Ιταλία. Τότε ήταν και η περίοδος που ήμουν πολύ κοντά στην Ειρήνη Παπά και έδωσα μια συνέντευξη στα πλαίσια τα αθλητικά σε μια εφημερίδα. Δεν ήταν από την Ελλάδα, ήταν Ιταλός. Του είχα πει όταν με ρώτησε με τι ασχολούμαι "υψηλός πρωταθλητισμός, μέλος της εθνικής ομάδας, σπούδασα Ιατρική, αγαπώ πολύ το θέατρο"».
Έπειτα, ο χρυσός Ολυμπιονίκης μοιράστηκε τη στάση που κρατάει απέναντι στις σχέσεις, επισημαίνοντας: «Στην προσωπική μου ζωή είχα μια σχέση, τώρα δεν έχω, συνειδητά. Λέω συνειδητά γιατί, όταν με την προηγούμενη σου σχέση έχεις ανεβάσει τον πήχη τόσο πολύ ψηλά, δεν έχω την ανάγκη να την αναπληρώσω ή αν τη συμπληρώσω με κάτι άλλο. Όταν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος, εννοείται, είμαι ανοιχτός».
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Σε άλλο σημείο, εξήγησε πώς διαχειρίζεται το τέλος μιας σχέσης: «Όταν βγαίνω από μια σχέση προχωράω μπροστά. Θα ακούσω Metallica ή Μαρία Κάλλας. Προσπαθώ εκείνη τη στιγμή να επιβληθώ στον εαυτό μου και να πω πως η ζωή συνεχίζεται. Ο επόμενος άνθρωπος που θα γνωρίσεις, σίγουρα θα έχει ακόμα πιο πολύ ενδιαφέρον».
Ο Ιωάννης Μελισσανίδης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Status» και μεταξύ άλλων μίλησε για μια προηγούμενη σχέση του, κατά την οποία σύντροφός του δεν γνώριζε τα αθλητικά του επιτεύγματα για διάστημα επτά μηνών. Όπως είπε ο ίδιος: «Πρώην σχέση μου δεν γνώριζε για επτά μήνες ότι είμαι χρυσός Ολυμπιονίκης. Αλήθεια, το έμαθε από μια συνέντευξη στην Ιταλία. Τότε ήταν και η περίοδος που ήμουν πολύ κοντά στην Ειρήνη Παπά και έδωσα μια συνέντευξη στα πλαίσια τα αθλητικά σε μια εφημερίδα. Δεν ήταν από την Ελλάδα, ήταν Ιταλός. Του είχα πει όταν με ρώτησε με τι ασχολούμαι "υψηλός πρωταθλητισμός, μέλος της εθνικής ομάδας, σπούδασα Ιατρική, αγαπώ πολύ το θέατρο"».
Έπειτα, ο χρυσός Ολυμπιονίκης μοιράστηκε τη στάση που κρατάει απέναντι στις σχέσεις, επισημαίνοντας: «Στην προσωπική μου ζωή είχα μια σχέση, τώρα δεν έχω, συνειδητά. Λέω συνειδητά γιατί, όταν με την προηγούμενη σου σχέση έχεις ανεβάσει τον πήχη τόσο πολύ ψηλά, δεν έχω την ανάγκη να την αναπληρώσω ή αν τη συμπληρώσω με κάτι άλλο. Όταν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος, εννοείται, είμαι ανοιχτός».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, εξήγησε πώς διαχειρίζεται το τέλος μιας σχέσης: «Όταν βγαίνω από μια σχέση προχωράω μπροστά. Θα ακούσω Metallica ή Μαρία Κάλλας. Προσπαθώ εκείνη τη στιγμή να επιβληθώ στον εαυτό μου και να πω πως η ζωή συνεχίζεται. Ο επόμενος άνθρωπος που θα γνωρίσεις, σίγουρα θα έχει ακόμα πιο πολύ ενδιαφέρον».
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