Συνάντηση Πούτιν - Σρέντερ στο Κρεμλίνο εν μέσω συζητήσεων για πιθανή διαμεσολάβηση με την ΕΕ

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με τον άλλοτε καγκελάριο της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ, έκανε γνωστό το Κρεμλίνο χθες Παρασκευή.«Ναι, συναντήθηκαν» και είχαν «καλή συζήτηση», δήλωσε ο σύμβουλος του Πούτιν για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.Σημείωσε πως δεν ήταν σε θέση να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για το τι συζητήθηκε, ή το εάν υπάρχει προοπτική ο άλλοτε επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης να διαδραματίσει ρόλο σε δυνητικές συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η συνάντηση κατά πληροφορίες έγινε στο Κρεμλίνο.Οι δυο άνδρες έχουν δηλώσει πως διατηρούν προσωπική «φιλική» σχέση.Ο Πούτιν κατονόμασε πρόσφατα τον Σρέντερ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να αναζητηθεί κάποιος μεσολαβητής για πιθανές συνομιλίες της Ρωσίας με την ΕΕ. Ο 82χρονος άλλοτε καγκελάριος των σοσιαλδημοκρατών (1998-2004) εργάστηκε αφού εγκατέλειψε την ενεργή πολιτική ως λομπίστας και στέλεχος ρωσικών ενεργειακών εταιρειών. Έχει επικριθεί έντονα στη χώρα του για τις σχέσεις του με τη Ρωσία.Η ιδέα να του ανατεθεί ρόλος απορρίφθηκε πρόσφατα από τη Γερμανία και άλλες χώρες μέλη της ΕΕ.Η σχέση της ΕΕ με τη Ρωσία βρίσκεται στο ναδίρ εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσε η Μόσχα εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.