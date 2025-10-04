«Έλεος με τα fake news»: Η Σοφία Μητσοτάκη απαντά για τα εισιτήρια, το ποπ κορν και την coca cola του πρωθυπουργού στη Βοστώνη
Η κόρη του πρωθυπουργού απαντά έναν προς έναν τους ισχυρισμούς του Νίκου Καραχάλιου ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο κ. Μητσοτάκης σε ιδιωτικό του ταξίδι το 2022, πήγε μεταμφιεσμένος σε παιχνίδι μπάσκετ και χρέωσε τα εισιτήρια «στον ελληνικό λαό» - Βασίστηκε σε παραχαραγμένο έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών!
Απάντηση σε όσα δήλωσε σε συνέντευξή του ο σύμβουλος επικοινωνίας Νίκος Καραχάλιος, βασιζόμενος σε παραχαραγμένο έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών όπως είχε ανακοινώσει ή τότε κυβερνητική εκπρόσωπος, έδωσε με ανάρτησή της η κόρη του πρωθυπουργού, Σοφία Μητσοτάκη στην οποία καταλήγει «έλεος πια με τα fake news».
Ο κ. Καραχάλιος, ο οποίος ήταν σύμβουλος επικοινωνίας της ΝΔ επί Κώστα Καραμανλή, αναφερόμενος σε επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το 2022 σε αγώνα των Celtics στη Βοστώνη δήλωσε: «Ο Μητσοτάκης όταν πήγε σε ιδιωτική επίσκεψη στην Βοστώνη χρέωσε, προσέξτε τώρα, να δείτε άνθρωπο - όχι άνθρωπο, να δείτε άτομο - χρέωσε τον Έλληνα πολίτη με 1.000 ευρώ για διακεκριμένη θέση σε εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου οι "Κέλτες της Βοστώνης"! Εκεί που πήγε φορώντας κασκέτο για να μην τον αναγνωρίσουν, χρέωσε και τι ακόμα ξέρετε; Το ποπ κορν και την coca cola! Και γράφει από κάτω: '86 δολάρια για προϊόντα κόλα και αραβοσίτου».
Απαντώντας στους ισχυρισμούς Καραχάλιου, η Σοφία Μητσοτάκη (η οποία είναι στη φωτογραφία η δεύτερη από δεξιά, δίπλα στη μητέρα της, Μαρέβα) τόνισε πως οι θέσεις ήταν πρόσκληση από τον πρόεδρο των Celtics και πρόσθεσε για τα περί ποπ κορν και coca cola πως στα 28 της χρόνια δεν έχει δει τον πατέρα της να καταναλώνει ούτε το ένα προϊόν ούτε το άλλο...
Κάπου έλεος με όλα τα fake news που κυκλοφορούν και με αυτούς που κάνουν like σε αυτά τα posts, κατέληξε στην ανάρτησή της.
Δείτε την ανάρτησή της:
Σημειώνεται ότι όλα τα ελληνικά ΜΜΕ είχαν γράψει ότι ο πρωθυπουργός είχε παρακολουθήσει εκείνον τον αγώνα μπάσκετ, επομένως δεν τίθεται θέμα... μεταμφίεσης. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο είχε κυκλοφορήσει παραχαραγμένο έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών , που εμφάνιζε την έγκριση κονδυλίου από το ΥΠΕΞ για τη μετακίνηση της πρέσβειρας της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, από την Ουάσινγκτον στη Βοστώνη για την ομιλία του πρωθυπουργού στο Boston College ως κονδύλι για εκδήλωση πολιτιστικού συλλόγου «Οι Κέλτες της Βοστώνης» και για αγορά «καρπών αραβοσίτου»!
Στο θέμα αναφέρθηκε με ανάρτησή του και ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός.
Όπως τόνισε, γνωστός για την αντικειμενικότητα του «αναλυτής» και «επικοινωνιολόγος» μιλώντας σε γνωστό για την αξιοπιστία του podcast αποφάσισε να αναπαράγει αυτούσιο το fake news του 2022: Ότι δήθεν ο Πρωθυπουργός πήγε να δει αγώνα NBA χρεώνοντας τα εισιτήρια, την κόκα κόλα και τα ποπ κορν του, στους Έλληνες φορολογούμενους!
«Η ίδια ψευδής είδηση με τα ίδια ακριβώς fake «τεκμήρια», με το ίδιο ακριβώς fake «σενάριο». Απλώς βγήκε από τα σκουπίδια, ξαναζεστάθηκε και ξανασερβιρίστηκε! Απελπισία, χυδαιότητα, ανηθικότητα και τοξικότητα στο κόκκινο! Επανάληψη ολόιδιων συνταγών με το 19-23. Το μόνο που αλλάζει είναι η ένταση» τόνισε.
Διαβάστε την ανάρτηση του Νίκου Ρωμανού:
Στο θέμα αναφέρθηκε με ανάρτησή του και ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός.
Νίκος Ρωμανός: Ξαναζεσταίνουν fake news του 2022
Όπως τόνισε, γνωστός για την αντικειμενικότητα του «αναλυτής» και «επικοινωνιολόγος» μιλώντας σε γνωστό για την αξιοπιστία του podcast αποφάσισε να αναπαράγει αυτούσιο το fake news του 2022: Ότι δήθεν ο Πρωθυπουργός πήγε να δει αγώνα NBA χρεώνοντας τα εισιτήρια, την κόκα κόλα και τα ποπ κορν του, στους Έλληνες φορολογούμενους!
«Η ίδια ψευδής είδηση με τα ίδια ακριβώς fake «τεκμήρια», με το ίδιο ακριβώς fake «σενάριο». Απλώς βγήκε από τα σκουπίδια, ξαναζεστάθηκε και ξανασερβιρίστηκε! Απελπισία, χυδαιότητα, ανηθικότητα και τοξικότητα στο κόκκινο! Επανάληψη ολόιδιων συνταγών με το 19-23. Το μόνο που αλλάζει είναι η ένταση» τόνισε.
Διαβάστε την ανάρτηση του Νίκου Ρωμανού:
Για να καταλάβουμε τι τυφλό αντιπολιτευτικό μένος έχουμε να αντιμετωπίσουμε: Ο πρωθυπουργός πήγε την προηγούμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί που μας έλεγαν ότι ο Ερντογάν «τα πήρε όλα». Και αφού εξάντλησαν τα «φρέσκα» fake news με τη δήθεν ψεύτικη φωτογραφία του ζεύγους Μητσοτάκη με το ζεύγος Τραμπ, που αναπαράχθηκε από πολιτικούς αρχηγούς-επιστολογράφους με ειδίκευση στη διασπορά ψευδών ειδήσεων, καθώς και με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ που δήθεν φορούσε τα F35 στο πέτο κατα τη διάρκεια της συνάντησης του με τον Ερντογάν, έφτασαν σε τέτοιο σημείο απελπισίας, ώστε να ξαναζεστάνουν fake news του 2022! Σου λέει ΗΠΑ και τότε, ΗΠΑ και τώρα! Ποιος θα το θυμηθεί! Ποιος θα ασχοληθεί με τις λεπτομέρειες…
Έτσι λοιπόν, γνωστός για την αντικειμενικότητα του «αναλυτής» και «επικοινωνιολόγος» μιλώντας σε γνωστό για την αξιοπιστία του podcast αποφάσισε να αναπαράγει αυτούσιο το fake news του 2022: Ότι δήθεν ο Πρωθυπουργός πήγε να δει αγώνα NBA χρεώνοντας τα εισιτήρια, την κόκα κόλα και τα ποπ κορν του, στους Έλληνες φορολογούμενους!
Η ίδια ψευδής είδηση με τα ίδια ακριβώς fake «τεκμήρια», με το ίδιο ακριβώς fake «σενάριο». Απλώς βγήκε από τα σκουπίδια, ξαναζεστάθηκε και ξανασερβιρίστηκε!
Απελπισία, χυδαιότητα, ανηθικότητα και τοξικότητα στο κόκκινο! Επανάληψη ολόιδιων συνταγών με το 19-23. Το μόνο που αλλάζει είναι η ένταση! Και όσο συνεχίζουν να ποντάρουν τα πάντα στα fake news, τόσο πιο επίμονα, εμφατικά και άμεσα θα απαντάμε σε όλα! Σίγουρα αυτός ο δρόμος είναι πιο δύσκολος! Αλλά για εμάς δεν υπάρχει άλλος! Η μάχη απέναντι στον λαϊκισμό και την τοξικότητα είναι σταθερή και ταυτοτική για τη Νέα Δημοκρατία 51 χρόνια τώρα!
Βρείτε συνημμένο το παραχαγμένο έγγραφο του ΥΠΕΞ που χρησιμοποίησαν το 2022 για να «πουλήσουν» τη fake πραμάτεια τους, το οποίο κάποιοι masters της επικοινωνίας αποφάσισαν να αναπαράγουν 3 χρόνια μετά, μέσα στην εντεινόμενη συν τω χρόνω απελπισία τους (καθώς και το αυθεντικό έγγραφο πριν την παραχάραξη).
