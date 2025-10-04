«Έλεος με τα fake news»: Η Σοφία Μητσοτάκη απαντά για τα εισιτήρια, το ποπ κορν και την coca cola του πρωθυπουργού στη Βοστώνη

Σημειώνεται ότι όλα τα ελληνικά ΜΜΕ είχαν γράψει ότι ο πρωθυπουργός είχε παρακολουθήσει εκείνον τον αγώνα μπάσκετ, επομένως δεν τίθεται θέμα... μεταμφίεσης. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο είχε κυκλοφορήσει παραχαραγμένο έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών , που εμφάνιζε την έγκριση κονδυλίου από το ΥΠΕΞ για τη μετακίνηση της πρέσβειρας της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, από την Ουάσινγκτον στη Βοστώνη για την ομιλία του πρωθυπουργού στο Boston College ως κονδύλι για εκδήλωση πολιτιστικού συλλόγου «Οι Κέλτες της Βοστώνης» και για αγορά «καρπών αραβοσίτου»!



Νίκος Ρωμανός: Ξαναζεσταίνουν fake news του 2022

Απάντηση σε όσα δήλωσε σε συνέντευξή του ο σύμβουλος επικοινωνίας, βασιζόμενος σε παραχαραγμένο έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών όπως είχε ανακοινώσει ή τότε κυβερνητική εκπρόσωπος, έδωσε με ανάρτησή της η κόρη του πρωθυπουργού, Σοφία Μητσοτάκη στην οποία καταλήγειΟ κ. Καραχάλιος, ο οποίος ήταν σύμβουλος επικοινωνίας της ΝΔ επί Κώστα Καραμανλή, αναφερόμενος σε επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το 2022 σε αγώνα των Celtics στη Βοστώνη δήλωσε: «Ο Μητσοτάκης όταν πήγε σε ιδιωτική επίσκεψη στην Βοστώνη χρέωσε, προσέξτε τώρα, να δείτε άνθρωπο - όχι άνθρωπο, να δείτε άτομο - χρέωσε τον Έλληνα πολίτη με 1.000 ευρώ για διακεκριμένη θέση σε εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου οι "Κέλτες της Βοστώνης"! Εκεί που πήγε φορώντας κασκέτο για να μην τον αναγνωρίσουν, χρέωσε και τι ακόμα ξέρετε; Το ποπ κορν και την coca cola! Και γράφει από κάτω: '86 δολάρια για προϊόντα κόλα και αραβοσίτου».Απαντώντας στους ισχυρισμούς Καραχάλιου, η Σοφία Μητσοτάκη (η οποία είναι στη φωτογραφία η δεύτερη από δεξιά, δίπλα στη μητέρα της, Μαρέβα) τόνισε πως οι θέσεις ήταν πρόσκληση από τον πρόεδρο των Celtics και πρόσθεσε για τα περί ποπ κορν και coca cola πως στα 28 της χρόνια δεν έχει δει τον πατέρα της να καταναλώνει ούτε το ένα προϊόν ούτε το άλλο...Κάπου έλεος με όλα τα fake news που κυκλοφορούν και με αυτούς που κάνουν like σε αυτά τα posts, κατέληξε στην ανάρτησή της.Δείτε την ανάρτησή της:Στο θέμα αναφέρθηκε με ανάρτησή του και ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός.Όπως τόνισε, γνωστός για την αντικειμενικότητα του «αναλυτής» και «επικοινωνιολόγος» μιλώντας σε γνωστό για την αξιοπιστία του podcast αποφάσισε να αναπαράγει αυτούσιο το fake news του 2022: Ότι δήθεν ο Πρωθυπουργός πήγε να δει αγώνα NBA χρεώνοντας τα εισιτήρια, την κόκα κόλα και τα ποπ κορν του, στους Έλληνες φορολογούμενους!«Η ίδια ψευδής είδηση με τα ίδια ακριβώς fake «τεκμήρια», με το ίδιο ακριβώς fake «σενάριο». Απλώς βγήκε από τα σκουπίδια, ξαναζεστάθηκε και ξανασερβιρίστηκε! Απελπισία, χυδαιότητα, ανηθικότητα και τοξικότητα στο κόκκινο! Επανάληψη ολόιδιων συνταγών με το 19-23. Το μόνο που αλλάζει είναι η ένταση» τόνισε.