Καρυστιανού: Ο Τσίπρας λέει ψέματα, μπορεί εύκολα το «όχι» να το κάνει «ναι» - Θα έχουμε αυτοδυναμία την επομένη των εκλογών
Καρυστιανού: Ο Τσίπρας λέει ψέματα, μπορεί εύκολα το «όχι» να το κάνει «ναι» - Θα έχουμε αυτοδυναμία την επομένη των εκλογών
«Σε ποιους απευθύνεται; Σε αυτούς που είπε ελάτε, πρώτη φορά Αριστερά, να σκίσουμε τα Μνημόνια, σκίστηκαν τα Μνημόνια;» είπε για τον πρώην πρωθυπουργό
Επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι επαγγελματίας πολιτικός που λειτουργεί όπως οι επαγγελματίες πολιτικοί: «Λέει ψέματα», τόνισε η κα. Καρυστιανού και πρόσθεσε: «Μπορεί πολύ εύκολα το "όχι" να το κάνει "ναι", να υποσχθεί άλλα πράγματα προεκλογικά και στη συνέχεια να τα αναιρέσει χωρίς να αισθάνεται την υποχρέωση να λογοδοτήσει γι αυτό».
Παράλλα, είπε ότι είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να έχει ως αντίπαλο την ΕΛΑΣ του πρώην πρωθυπουργού.
«Είναι πολύ πιο βολικός ως αντίπαλος ο κ. Τσίπρας. Σε ποιους απευθύνεται; Σε αυτούς που είπε ελάτε, πρώτη φορά Αριστερά, να σκίσουμε τα Μνημόνια. Σκίστηκαν τα Μνημόνια;», δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε: «Έχουμε υποθηκεύσει την περιουσία της χώρας μας για 100 χρόνια. Δεν ελέγχουμε ζωτικά και στρατηγικά σημεία, αλλά το κάνουν ξένες χώρες. Και μιλάμε ακόμα για δημοκρατία και κράτος δικαίου και ασφάλεια; Που είναι όλα αυτά γιατί εγώ δεν τα βλέπω, νομίζω ότι ζω σε άλλη χώρα».
Ειδικότερα, με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που θέλουν το κόμμα της να είναι μεταξύ των τεσσάρων πρώτων, η πρόεδρος του «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» τόνισε ότι είναι σχετικά νωρίς για συμπεράσματα, καθώς δεν έχει δημοσιοποιηθεί το πρόγραμμα του κόμματός της κάτι που - όπως είπε - αναμένεται να γίνει στο άμεσο μέλλον, ενώ ισχυρίστηκε ότι την επόμενη ημέρα των εκλογών θα υπάρχει κυβέρνηση. «Θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός θα μας δώσει την αυτοδυναμία. Ο λαός έχει φύγει από το παλαιοκομματικό σύστημα, έχει γυρίσει την πλάτη σε αυτό», επισήμανε και πρόσθεσε: «Εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα».
Συνεχίζοντας, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στην αντιμετώπιση που έχει από τους πολίτες: «Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, βλέπω όμως πως στους δέκα ανθρώπους που θα συναντήσω στον δρόμο για το γραφείο μου, οι επτά θα με πλησιάσουν θα μου δώσουν το χέρι, θα μου πουν "μη σταματάτε, είστε η ελπίδα μας"», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «δεν έχουμε έρθει στην πολιτική για να κάνουμε τα 2 σπίτια 15. Είμαστε από την απέναντι πλευρά που βιώνουμε τις συνέπειες μια πολιτικής, έχουμε σεβασμό σε αυτά που λέμε, συμμεριζόμαστε την ευθύνη όσων λέμε».
Σε ερώτηση για τους λόγους που την οδήγησαν να κατέβει στην πολιτική, η κα Καρυστιανού είπε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Η διαχείριση του πόνου είναι κάτι εντελώς προσωπικό, εγώ όμως δεν έχω βγει σε αυτόν τον αγώνα για τον πόνο μου, εχω βγει σε αυτό τον αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού μου που δεν έρχεται. Το κάνω αυτό γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να λειτουργήσει η χώρα ως ένα κράτος - δικαίου. Από το να διαμαρτύρομαι μέχρι να φτάσω να πετύχω κάτι υπάρχει μια απόσταση που είναι κι η πιο δύσκολη... Εμείς πραγματικά θέλουμε να δούμε μια διαφορετική Ελλάδα».
Παράλλα, είπε ότι είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να έχει ως αντίπαλο την ΕΛΑΣ του πρώην πρωθυπουργού.
«Είναι πολύ πιο βολικός ως αντίπαλος ο κ. Τσίπρας. Σε ποιους απευθύνεται; Σε αυτούς που είπε ελάτε, πρώτη φορά Αριστερά, να σκίσουμε τα Μνημόνια. Σκίστηκαν τα Μνημόνια;», δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε: «Έχουμε υποθηκεύσει την περιουσία της χώρας μας για 100 χρόνια. Δεν ελέγχουμε ζωτικά και στρατηγικά σημεία, αλλά το κάνουν ξένες χώρες. Και μιλάμε ακόμα για δημοκρατία και κράτος δικαίου και ασφάλεια; Που είναι όλα αυτά γιατί εγώ δεν τα βλέπω, νομίζω ότι ζω σε άλλη χώρα».
Ειδικότερα, με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που θέλουν το κόμμα της να είναι μεταξύ των τεσσάρων πρώτων, η πρόεδρος του «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» τόνισε ότι είναι σχετικά νωρίς για συμπεράσματα, καθώς δεν έχει δημοσιοποιηθεί το πρόγραμμα του κόμματός της κάτι που - όπως είπε - αναμένεται να γίνει στο άμεσο μέλλον, ενώ ισχυρίστηκε ότι την επόμενη ημέρα των εκλογών θα υπάρχει κυβέρνηση. «Θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός θα μας δώσει την αυτοδυναμία. Ο λαός έχει φύγει από το παλαιοκομματικό σύστημα, έχει γυρίσει την πλάτη σε αυτό», επισήμανε και πρόσθεσε: «Εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα».
Συνεχίζοντας, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στην αντιμετώπιση που έχει από τους πολίτες: «Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, βλέπω όμως πως στους δέκα ανθρώπους που θα συναντήσω στον δρόμο για το γραφείο μου, οι επτά θα με πλησιάσουν θα μου δώσουν το χέρι, θα μου πουν "μη σταματάτε, είστε η ελπίδα μας"», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «δεν έχουμε έρθει στην πολιτική για να κάνουμε τα 2 σπίτια 15. Είμαστε από την απέναντι πλευρά που βιώνουμε τις συνέπειες μια πολιτικής, έχουμε σεβασμό σε αυτά που λέμε, συμμεριζόμαστε την ευθύνη όσων λέμε».
«Δεν έχουμε έρθει στην πολιτική για να κάνουμε τα 2 σπίτια 15»
Σε ερώτηση για τους λόγους που την οδήγησαν να κατέβει στην πολιτική, η κα Καρυστιανού είπε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Η διαχείριση του πόνου είναι κάτι εντελώς προσωπικό, εγώ όμως δεν έχω βγει σε αυτόν τον αγώνα για τον πόνο μου, εχω βγει σε αυτό τον αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού μου που δεν έρχεται. Το κάνω αυτό γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να λειτουργήσει η χώρα ως ένα κράτος - δικαίου. Από το να διαμαρτύρομαι μέχρι να φτάσω να πετύχω κάτι υπάρχει μια απόσταση που είναι κι η πιο δύσκολη... Εμείς πραγματικά θέλουμε να δούμε μια διαφορετική Ελλάδα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα