Τάσος Ιορδανίδης για Θάλεια Ματίκα: Είμαστε μαζί 17 χρόνια, δεν νομίζω ότι υπάρχουν συνταγές για τον γάμο
Έτυχε να βρεθούμε, να μπορούμε να συνεννοούμαστε, να είμαστε ο ένας με τον άλλον, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για τη σχέση του με τη σύντροφό του, Θάλεια Ματίκα, με την οποία μετρά 17 χρόνια κοινής πορείας μίλησε ο Τάσος Ιορδανίδης, υπογραμμίζοντας ότι θεωρεί μεγάλη τύχη τη συνάντησή τους. Ο ηθοποιός σημείωσε πως κατά τη γνώμη του «δεν υπάρχουν συνταγές» για την τέλεια σχέση, ενώ σημείωσε πως με τη σύζυγό του, κατάλαβαν αμέσως ότι ταιριάζουν.
Σε δηλώσεις που έκανε ο Τάσος Ιορδανίδης για εκείνη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», αναφέρθηκε στο ζήτημα της οικογένειας, τονίζοντας πως το κέντρο της μπορεί να είναι τα παιδιά, όμως όλα εξαρτώνται από το ζευγάρι. «Το κέντρο μπορεί να είναι τα παιδιά, αλλά η κεντρομόλος δύναμη είναι οι δύο άνθρωποι που έχουν αναλάβει την ευθύνη. Άρα την κεντρομόλο δύναμη πρέπει να την φροντίζεις. Τώρα το πώς την φροντίζεις είναι τύχη, δεν νομίζω ότι υπάρχουν συνταγές. Με τη Θάλεια είμαστε μαζί 17 χρόνια. Δεν έχουμε κάνει κάτι. Δεν υπάρχουν μυστικά. Έτυχε να βρεθούμε, να μπορούμε να συνεννοούμαστε, να είμαστε ο ένας με τον άλλον, να μπορούμε να είμαστε στο ίδιο δωμάτιο και να μη θέλουμε να φύγει ο άλλος», ανέφερε ο Τάσος Ιορδανίδης.
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Η δουλειά δεν είναι συνειδητή, γίνεται. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Εγώ τουλάχιστον, σύμφωνα με τις εμπειρίες ζωής, και στις συνεργασίες, και στις φιλίες και στις σχέσεις».
