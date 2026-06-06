Οι μαύροι ρινόκεροι επέστρεψαν στη Ζιμπάμπουε μετά από 35 χρόνια απουσίας, δείτε φωτογραφίες

«Κάποια από τα ζώα που βγάλαμε από το Ματουσαντόνα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ζουν ακόμη, αλλά είναι πολύ γέρικα για να επιστρέψουν και πάλι εδώ. Αλλά οι απόγονοί τους ήρθαν», συνέχισε ο Πέλχαμ.Τα κέρατα των ζώων έχουν κοπεί για να μην πέσουν και αυτά θύματα των λαθροθήρων. Για τη φύλαξή τους επιστρατεύονται νέες τεχνολογίες, όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πομποί παρακολούθησης. Άλλοι 20 ρινόκεροι αναμένεται να μεταφερθούν του χρόνου.Το 1970 υπήρχαν περίπου 65.000 μαύροι ρινόκεροι σε όλον τον κόσμο. Μέσα σε είκοσι χρόνια ο πληθυσμός τους μειώθηκε στα 2.300 ζώα, σύμφωνα με το Διεθνές Ίδρυμα Ρινόκερων. Σήμερα, χάρη στις εντατικές προσπάθειες καταπολέμησης της λαθροθηρίας, έχει αυξηθεί και πάλι, στα 6.800 ζώα.