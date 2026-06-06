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Οι μαύροι ρινόκεροι επέστρεψαν στη Ζιμπάμπουε μετά από 35 χρόνια απουσίας, δείτε φωτογραφίες
Δεκαεπτά απόγονοι ζώων που είχαν απομακρυνθεί για να σωθούν από τη λαθροθηρία επανεντάχθηκαν στο εθνικό πάρκο Ματουσαντόνα, σε μια πρωτοποριακή επιχείρηση διατήρησης του απειλούμενου είδους
Τα παχύδερμα μεταφέρθηκαν αεροπορικώς το εθνικό πάρκο Ματουσαντόνα εντός της εβδομάδας. Είναι όλα τους παιδιά και εγγόνια εκείνων που υποχρεώθηκαν να φύγουν στις αρχές της δεκαετίας του 1990. «Τους επανεισάγουμε στο φυσικό περιβάλλον τους» είπε ο διαχειριστής του πάρκου, Μάικλ Πέλχαμ.
Είναι η πρώτη φορά στην Αφρική που υλοποιείται ένα τέτοιο πρόγραμμα διάσωσης ζώων που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.
BREAKING: They are home.— African Parks (@AfricanParks) June 3, 2026
Critically endangered black rhino returned to Zimbabwe’s Matusadona National Park. A historic, Zimbabwean-led operation marks a full circle moment for a species returned to its ancestral home.
This milestone reflects a huge collaboration. With thanks to… pic.twitter.com/Par0qheM4A
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μέσα σε έναν χρόνο, οι λαθροθήρες που κυνηγούσαν τους ρινόκερους για να πάρουν τα κέρατά τους με τις υποτιθέμενες αφροδισιακές ιδιότητες, μείωσαν τον πληθυσμό τους στο Ματουσαντόντα από τα 250 στα 16 ζώα, υπενθύμισε ο Πέλχαμ.
Από την ευρεία διάδοση της λαθροθηρίας στη χώρα, ο αριθμός των μαύρων ρινόκερων στην κοιλάδα του Ζαμβέζη ποταμού μειώθηκε από τα 3.500 στα 400 ζώα.
Welcome home! 🦏 The black rhino has officially returned to Matusadona National Park. After years of hard work, dedication, and a shared vision for conservation, this vital wilderness takes a massive step toward complete restoration. We couldn't be more excited to witness this… pic.twitter.com/RDxNgeAohS— EXPLOREREYES (@Gary161718) June 4, 2026
«Υπό αυτές τις συνθήκες, φοβόμασταν ότι θα χάναμε όλη τη γενετική κληρονομιά τους και για τον λόγο αυτό τα ζώα που επέζησαν μετακινήθηκαν αλλού», είπε ο Πέλχαμ. Τα περισσότερα στάλθηκαν σε άλλα πάρκα στη Ζιμπάμπουε, όμως καμιά 20αριά βρήκαν νέο «σπίτι» στην Αυστραλία και το Τέξας.
«Κάποια από τα ζώα που βγάλαμε από το Ματουσαντόνα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ζουν ακόμη, αλλά είναι πολύ γέρικα για να επιστρέψουν και πάλι εδώ. Αλλά οι απόγονοί τους ήρθαν», συνέχισε ο Πέλχαμ.
Τα κέρατα των ζώων έχουν κοπεί για να μην πέσουν και αυτά θύματα των λαθροθήρων. Για τη φύλαξή τους επιστρατεύονται νέες τεχνολογίες, όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πομποί παρακολούθησης. Άλλοι 20 ρινόκεροι αναμένεται να μεταφερθούν του χρόνου.
A historic conservation milestone for Zimbabwe!— Zimparks (@Zimparks) June 3, 2026
In a remarkable testament to conservation efforts, the Zimbabwean government and its partners are celebrating the return of rhinos to Matusadona National Park. The historic operation, led by Matusadona National Park, the Zimbabwe… pic.twitter.com/gU5m2tRm4C
Το 1970 υπήρχαν περίπου 65.000 μαύροι ρινόκεροι σε όλον τον κόσμο. Μέσα σε είκοσι χρόνια ο πληθυσμός τους μειώθηκε στα 2.300 ζώα, σύμφωνα με το Διεθνές Ίδρυμα Ρινόκερων. Σήμερα, χάρη στις εντατικές προσπάθειες καταπολέμησης της λαθροθηρίας, έχει αυξηθεί και πάλι, στα 6.800 ζώα.
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