Αταμάν: «Είμαι ο καλύτερος προπονητής τα τελευταία χρόνια και θέλω σεβασμό», τι είπε για τον Μπαρτζώκα
Αταμάν: «Είμαι ο καλύτερος προπονητής τα τελευταία χρόνια και θέλω σεβασμό», τι είπε για τον Μπαρτζώκα
Όσα δήλωσε ο κόουτς Αταμάν στη συνέντευξη τύπου μετά τη νίκη στον 2ο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του δεύτερου τελικού της Stoiximan Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, όπου το τριφύλλι ισοφάρισε σε 1-1.
Αναφέρθηκε στον Γιώργο Μπαρτζώκα, τον διάλογο που είχε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά και την εμφάνιση του Χέιζ-Ντέιβις
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Κερδίσαμε το παιχνίδι, αλλά πάλι δεν κερδίσαμε στις βολές. Ο Ολυμπιακός σούταρε 14 βολές, εμείς 9.
Αλλά εντάξει, υπάρχει μία ισορροπία. Είδαμε ότι όταν όλα είναι δίκαια στον αγωνιστικό χώρο έχουμε τη δύναμη.
Σέβομαι τον Ολυμπιακό, είναι πολύ καλή ομάδα, με κάποιον τρόπο κέρδισαν τη EuroLeague, οπότε είναι καλή ομάδα.
Είμαστε και εμείς καλή ομάδα. Παίξαμε καλή άμυνα, επιθετικά παίξαμε σωστό μπάσκετ, αλλά ειδικά στο πρώτο μέρος, χάσαμε σουτ.
Ο Χέιζ-Ντέιβις έβαλε σουτ, ο Ναν έπαιξε καλή άμυνα, είχαμε καλή συνεισφορά από τον πάγκο, από τον Τολιόπουλο. Είναι 1-1.
Αν η σειρά συνεχιστεί έτσι, θα έχουμε μεγάλη ευκαιρία να κερδίσουμε τον τίτλο αν όλα είναι δίκαια, ή πιο κοντά στο δίκαιο, όπως σήμερα».
Για τον διάλογό του με τον Γιαννακόπουλο στο ημίχρονο: «Δεν μπορώ να πω, είναι ο πρόεδρος, είμαι ο προπονητής. Δεν ήταν εναντίον μου, ήταν κάτι για την κατάσταση που έγινε, με τους διαιτητές και τον Μπαρτζώκα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι γενικά ότι νομίζω ότι ο πρόεδρος και το κλαμπ διαμαρτυρήθηκε.
Ο Μπαρτζώκας είναι σπουδαίος προπονητής, μεγάλος προπονητής, ίσως ο καλύτερος Έλληνας προπονητής τα τελευταία δέκα χρόνια. Αλλά θέλω τον ίδιο σεβασμό από τους διαιτητές, ειδικά στον Πειραιά.
Ίσως οι διαιτητές διαβάζουν πολύ τα media και επηρεάζονται. Αυτή τη σεζόν δεν έκανα πολλά καλά πράγματα, αλλά είμαι ακόμα ο καλύτερος προπονητής, ο πιο πετυχημένος τα τελευταία χρόνια.Απλά χρειάζομαι τον ίδιο σεβασμό».
Για τον λόγο που θεωρεί ότι δεν έχει τον ίδιο σεβασμό: “Πήρε σήμερα ο πάγκος του Ολυμπιακού τεχνική ποινή; Σε κάθε ματς στον Πειραιά έχουμε τεχνική ποινή. Εγώ ή ο πάγκος ή κάποιος. Γι’ αυτό”.
Για τον Χέιζ-Ντέιβις: «Νομίζω ότι ο X-Factor ήταν ο Τολιόπουλος. Σε όλο το παιχνίδι μείναμε με την άμυνα. Ποτέ δεν τους δώσαμε ελεύθερα σουτ.
Στο δεύτερο μέρος φυσικά όλοι μιλούν με τα στατιστικά ότι ο Χέιζ-Ντέιβις τα πήγε εξαιρετικά στην επίθεση, τα πήγε εξαιρετικά και στην άμυνα. Έκανε σπουδαίο παιχνίδι.
Αναφέρθηκε στον Γιώργο Μπαρτζώκα, τον διάλογο που είχε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά και την εμφάνιση του Χέιζ-Ντέιβις
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Κερδίσαμε το παιχνίδι, αλλά πάλι δεν κερδίσαμε στις βολές. Ο Ολυμπιακός σούταρε 14 βολές, εμείς 9.
Αλλά εντάξει, υπάρχει μία ισορροπία. Είδαμε ότι όταν όλα είναι δίκαια στον αγωνιστικό χώρο έχουμε τη δύναμη.
Σέβομαι τον Ολυμπιακό, είναι πολύ καλή ομάδα, με κάποιον τρόπο κέρδισαν τη EuroLeague, οπότε είναι καλή ομάδα.
Είμαστε και εμείς καλή ομάδα. Παίξαμε καλή άμυνα, επιθετικά παίξαμε σωστό μπάσκετ, αλλά ειδικά στο πρώτο μέρος, χάσαμε σουτ.
Ο Χέιζ-Ντέιβις έβαλε σουτ, ο Ναν έπαιξε καλή άμυνα, είχαμε καλή συνεισφορά από τον πάγκο, από τον Τολιόπουλο. Είναι 1-1.
Αν η σειρά συνεχιστεί έτσι, θα έχουμε μεγάλη ευκαιρία να κερδίσουμε τον τίτλο αν όλα είναι δίκαια, ή πιο κοντά στο δίκαιο, όπως σήμερα».
Για τον διάλογό του με τον Γιαννακόπουλο στο ημίχρονο: «Δεν μπορώ να πω, είναι ο πρόεδρος, είμαι ο προπονητής. Δεν ήταν εναντίον μου, ήταν κάτι για την κατάσταση που έγινε, με τους διαιτητές και τον Μπαρτζώκα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι γενικά ότι νομίζω ότι ο πρόεδρος και το κλαμπ διαμαρτυρήθηκε.
Ο Μπαρτζώκας είναι σπουδαίος προπονητής, μεγάλος προπονητής, ίσως ο καλύτερος Έλληνας προπονητής τα τελευταία δέκα χρόνια. Αλλά θέλω τον ίδιο σεβασμό από τους διαιτητές, ειδικά στον Πειραιά.
Ίσως οι διαιτητές διαβάζουν πολύ τα media και επηρεάζονται. Αυτή τη σεζόν δεν έκανα πολλά καλά πράγματα, αλλά είμαι ακόμα ο καλύτερος προπονητής, ο πιο πετυχημένος τα τελευταία χρόνια.Απλά χρειάζομαι τον ίδιο σεβασμό».
Για τον λόγο που θεωρεί ότι δεν έχει τον ίδιο σεβασμό: “Πήρε σήμερα ο πάγκος του Ολυμπιακού τεχνική ποινή; Σε κάθε ματς στον Πειραιά έχουμε τεχνική ποινή. Εγώ ή ο πάγκος ή κάποιος. Γι’ αυτό”.
Για τον Χέιζ-Ντέιβις: «Νομίζω ότι ο X-Factor ήταν ο Τολιόπουλος. Σε όλο το παιχνίδι μείναμε με την άμυνα. Ποτέ δεν τους δώσαμε ελεύθερα σουτ.
Στο δεύτερο μέρος φυσικά όλοι μιλούν με τα στατιστικά ότι ο Χέιζ-Ντέιβις τα πήγε εξαιρετικά στην επίθεση, τα πήγε εξαιρετικά και στην άμυνα. Έκανε σπουδαίο παιχνίδι.
Ο Λεσόρ και ο Ναν δεν έπιασαν τους μέσους όρους τους, αλλά έπαιξαν για την ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι στο επόμενο παιχνίδι ο Ναν μπορεί να σκοράρει 35 πόντους».
Για τον Λεσόρ και τον Σλούκα: «Νομίζω ότι έχει κράμπα ο Λεσόρ, επειδή κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό. Για την κατάσταση του Σλούκα δεν ξέρω.
Μόνο εκείνος ξέρει αν μπορεί να παίξει στα επόμενα παιχνίδια. Ο Σλούκας είναι ηγέτης, είμαι σίγουρος ότι όταν νιώσει ότι μπορεί να παίξει θα το κάνει».
Για τον Χέιζ-Ντέιβις στα δύο πρώτα ματς: «Ο Νάιτζελ είναι ένας παίκτης με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Στον Πειραιά συνέχισε να σουτάρει.
Ως προπονητής έχω αυτοπεποίθηση για τέτοιους παίκτες. Σήμερα ακόμη κι αν έχασε τα δύο πρώτα δεν υπήρξε πανικός και συνέχισε να παίζει μπάσκετ.
Παίκτες σαν τον Νάιτζελ και τον Ναν δεν τα παρατούν και συνεχίζουν να σουτάρουν. Ποτέ δεν σταματώ να τους δίνω αυτοπεποίθηση».
Για τον Λεσόρ και τον Σλούκα: «Νομίζω ότι έχει κράμπα ο Λεσόρ, επειδή κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό. Για την κατάσταση του Σλούκα δεν ξέρω.
Μόνο εκείνος ξέρει αν μπορεί να παίξει στα επόμενα παιχνίδια. Ο Σλούκας είναι ηγέτης, είμαι σίγουρος ότι όταν νιώσει ότι μπορεί να παίξει θα το κάνει».
Για τον Χέιζ-Ντέιβις στα δύο πρώτα ματς: «Ο Νάιτζελ είναι ένας παίκτης με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Στον Πειραιά συνέχισε να σουτάρει.
Ως προπονητής έχω αυτοπεποίθηση για τέτοιους παίκτες. Σήμερα ακόμη κι αν έχασε τα δύο πρώτα δεν υπήρξε πανικός και συνέχισε να παίζει μπάσκετ.
Παίκτες σαν τον Νάιτζελ και τον Ναν δεν τα παρατούν και συνεχίζουν να σουτάρουν. Ποτέ δεν σταματώ να τους δίνω αυτοπεποίθηση».
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