Αταμάν: «Είμαι ο καλύτερος προπονητής τα τελευταία χρόνια και θέλω σεβασμό», τι είπε για τον Μπαρτζώκα

Ο Λεσόρ και ο Ναν δεν έπιασαν τους μέσους όρους τους, αλλά έπαιξαν για την ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι στο επόμενο παιχνίδι ο Ναν μπορεί να σκοράρει 35 πόντους».«Νομίζω ότι έχει κράμπα ο Λεσόρ, επειδή κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό. Για την κατάσταση του Σλούκα δεν ξέρω.Μόνο εκείνος ξέρει αν μπορεί να παίξει στα επόμενα παιχνίδια. Ο Σλούκας είναι ηγέτης, είμαι σίγουρος ότι όταν νιώσει ότι μπορεί να παίξει θα το κάνει».«Ο Νάιτζελ είναι ένας παίκτης με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Στον Πειραιά συνέχισε να σουτάρει.Ως προπονητής έχω αυτοπεποίθηση για τέτοιους παίκτες. Σήμερα ακόμη κι αν έχασε τα δύο πρώτα δεν υπήρξε πανικός και συνέχισε να παίζει μπάσκετ.Παίκτες σαν τον Νάιτζελ και τον Ναν δεν τα παρατούν και συνεχίζουν να σουτάρουν. Ποτέ δεν σταματώ να τους δίνω αυτοπεποίθηση».