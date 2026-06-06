Νέα ένταση στον Περσικό Κόλπο: Προειδοποιητικά πυρά του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ και αμερικανικά πλήγματα σε ραντάρ

Προειδοποιητικά πυρά από το Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Η CENTCOM ανακοίνωσε κατάρριψη drones και πλήγματα σε ραντάρ

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Τραμπ: «Προχωράμε πολύ γρήγορα» παρά τους τρεις μήνες πολέμου

Όπως ανέφερε, «οι περισσότερες εγκαταστάσεις παραγωγής drones έχουν καταστραφεί, οι περισσότερες θέσεις εκτόξευσης έχουν καταστραφεί και οι περισσότερες περιοχές κατασκευής πυραύλων έχουν καταστραφεί».

Παρά τα πλήγματα, ο

εκτίμησε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να διατηρεί επιχειρησιακές δυνατότητες.

«Εξακολουθούν να έχουν δυνατότητες. Έχουν κάποιους πυραύλους, έχουν κάποια drones. Θα έλεγα ότι, ποσοστιαία, έχουν ίσως το 21%-22% των πυραύλων τους. Είναι πολλοί πύραυλοι, αλλά δεν είναι αυτό που είχαν όταν επιτεθήκαμε για πρώτη φορά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Είναι περήφανοι, αλλά δεν έχουν άλλη επιλογή»

Ερωτηθείς γιατί το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει σε μια συμφωνία, παρά τους ισχυρισμούς του ότι η Τεχεράνη επιθυμεί διακαώς μια διευθέτηση, ο Τραμπ απάντησε ότι πρόκειται για μια δύσκολη πολιτική και στρατηγική απόφαση για την ιρανική ηγεσία.

«Είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς. Είναι δυνατοί, είναι περήφανοι. Υπάρχουν πράγματα που ποτέ δεν πίστευαν ότι θα χρειαστεί να κάνουν και τώρα θα πρέπει να τα κάνουν. Δεν έχουν άλλη επιλογή», ανέφερε.