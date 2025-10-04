Απίστευτη γκάφα από τον Κουέστα - Έφαγε γκολ πίσω από την σέντρα στην Τουρκία ο πρώην τερματοφύλακας του Άρη - Βίντεο
SPORTS
Χουλιάν Κουέστα Άρης Αντάλιασπορ Ρίζεσπορ

Απίστευτη γκάφα από τον Κουέστα - Έφαγε γκολ πίσω από την σέντρα στην Τουρκία ο πρώην τερματοφύλακας του Άρη - Βίντεο

Ο Χουλιάν Κουέστα ήταν αρνητικός πρωταγωνιστής της ήττας της Αντάλιασπορ με 5-2 απέναντι στη Ρίζεσπορ

Απίστευτη γκάφα από τον Κουέστα - Έφαγε γκολ πίσω από την σέντρα στην Τουρκία ο πρώην τερματοφύλακας του Άρη - Βίντεο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Η Αντάλιασπορ γνώρισε μία βαριά εκτός έδρας ήττα με 2-5 από την Ριζεσπορ, στην 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος Τουρκίας, έχοντας ως αρνητικό πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακά της και γνώριμό μας από την θητεία του στον Άρη, Χουλιάν Κουέστα.

Το τελευταίο από τα τέρματα που δέχθηκε, μπήκε στο 89', δεν έχει όμως τόση σημασία το λεπτό αλλά ο τρόπος με τον οποίο ο Τόμας Τσβαντσάρα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ισπανού τερματοφύλακα.

Ο επιθετικός της Ρίζεσπορ βγήκε στην αντεπίθεση κι επέλεξε να σουτάρει πριν καν περάσει τη σέντρα.

Ο Κουέστα είχε ανέβει αρκετά ψηλά, ωστόσο η προσπάθειά του να πιάσει την μπάλα ήταν άκαρπη μιάς και αυτή... γλίστρησε κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια του για να καταλήξει τελικά στην εστία του.

Δείτε το γκολ στο 6:23 του βίντεο

Antalyaspor (2-5) Çaykur Rizespor - Highlights/Özet | Trendyol Süper Lig - 2025/26


Όλες οι Ειδήσεις

Σοκ στη Βρετανία: Παντρεύτηκε 15χρονη βάσει της σαρία και τη βίαζε μαζί με άλλους 18 άνδρες

Αργυρούπολη: Βίντεο από το τροχαίο με τους δύο νεκρούς - Έκανε σούζα ο οδηγός κι έχασε τον έλεγχο

Ανάλυση: Γιατί η Χαμάς είναι τώρα θετική στο πλάνο του Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα - Τα αδιέξοδα του Νετανιάχου
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης