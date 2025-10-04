Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Απίστευτη γκάφα από τον Κουέστα - Έφαγε γκολ πίσω από την σέντρα στην Τουρκία ο πρώην τερματοφύλακας του Άρη - Βίντεο
Απίστευτη γκάφα από τον Κουέστα - Έφαγε γκολ πίσω από την σέντρα στην Τουρκία ο πρώην τερματοφύλακας του Άρη - Βίντεο
Ο Χουλιάν Κουέστα ήταν αρνητικός πρωταγωνιστής της ήττας της Αντάλιασπορ με 5-2 απέναντι στη Ρίζεσπορ
Η Αντάλιασπορ γνώρισε μία βαριά εκτός έδρας ήττα με 2-5 από την Ριζεσπορ, στην 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος Τουρκίας, έχοντας ως αρνητικό πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακά της και γνώριμό μας από την θητεία του στον Άρη, Χουλιάν Κουέστα.
Το τελευταίο από τα τέρματα που δέχθηκε, μπήκε στο 89', δεν έχει όμως τόση σημασία το λεπτό αλλά ο τρόπος με τον οποίο ο Τόμας Τσβαντσάρα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ισπανού τερματοφύλακα.
Ο επιθετικός της Ρίζεσπορ βγήκε στην αντεπίθεση κι επέλεξε να σουτάρει πριν καν περάσει τη σέντρα.
Ο Κουέστα είχε ανέβει αρκετά ψηλά, ωστόσο η προσπάθειά του να πιάσει την μπάλα ήταν άκαρπη μιάς και αυτή... γλίστρησε κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια του για να καταλήξει τελικά στην εστία του.
Δείτε το γκολ στο 6:23 του βίντεο
