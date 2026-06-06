Το εκρηκτικό τρίτο ημίχρονο του δεύτερου τελικού Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού: Από την ένταση στο παρκέ στις εκατέρωθεν καταγγελίες
Το εκρηκτικό τρίτο ημίχρονο του δεύτερου τελικού Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού: Από την ένταση στο παρκέ στις εκατέρωθεν καταγγελίες
Η είσοδος του Γιαννακόπουλου στο παρκέ, οι καταγγελίες του Λεπενιώτη, ο Μπαρτζώκας, ο Άταμαν, οι ανακοινώσεις και το «καυτό» φύλλο αγώνα
Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε τη σειρά των τελικών της Greek Basketball League σε 1-1 επικρατώντας του Ολυμπιακού με 68-58 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όμως το αγωνιστικό σκέλος πέρασε γρήγορα σε δεύτερη μοίρα. Η ένταση που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, η είσοδος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο για διαμαρτυρία προς τους διαιτητές, οι καταγγελίες των «ερυθρόλευκων», οι ανακοινώσεις της «πράσινης» ΚΑΕ και οι δημόσιες τοποθετήσεις των πρωταγωνιστών δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα φορτισμένο σκηνικό λίγες ημέρες πριν από τον τρίτο τελικό.
Παράλληλα, οι «πράσινοι» έβαλαν τέλος στο εντυπωσιακό αήττητο σερί του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα γνώρισε την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση έπειτα από 32 συνεχόμενες νίκες, επιστρέφοντας στα αρνητικά αποτελέσματα για πρώτη φορά μετά από περίπου έναν χρόνο.
Η τελευταία ήττα των Πειραιωτών στη Basket League είχε καταγραφεί στις 30 Μαΐου 2025, όταν ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει με 80-68 στον πρώτο τελικό της περσινής σειράς. Από τότε μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, οι «ερυθρόλευκοι» παρέμεναν αήττητοι σε κανονική περίοδο και πλέι οφ.
Η κίνησή του προκάλεσε προσωρινή διακοπή του αγώνα, με τους διαιτητές να ζητούν από τη γραμματεία να γίνει προειδοποίηση από τα μεγάφωνα του γηπέδου. Μάλιστα, ξεκαθαρίστηκε ότι σε περίπτωση νέας εισόδου προσώπου από τις θέσεις courtside εντός των τεσσάρων γραμμών, υπήρχε ενδεχόμενο διακοπής της αναμέτρησης.
Η νίκη του Παναθηναϊκού και το τέλος του αήττητου σερίΣε αγωνιστικό επίπεδο, ο Παναθηναϊκός απάντησε άμεσα στην ήττα που είχε γνωρίσει στο ΣΕΦ στον πρώτο τελικό, επικρατώντας με 68-58 και φέρνοντας τη σειρά στα ίσα.
Παράλληλα, οι «πράσινοι» έβαλαν τέλος στο εντυπωσιακό αήττητο σερί του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα γνώρισε την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση έπειτα από 32 συνεχόμενες νίκες, επιστρέφοντας στα αρνητικά αποτελέσματα για πρώτη φορά μετά από περίπου έναν χρόνο.
Η τελευταία ήττα των Πειραιωτών στη Basket League είχε καταγραφεί στις 30 Μαΐου 2025, όταν ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει με 80-68 στον πρώτο τελικό της περσινής σειράς. Από τότε μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, οι «ερυθρόλευκοι» παρέμεναν αήττητοι σε κανονική περίοδο και πλέι οφ.
Η στιγμή που πυροδότησε την έντασηΤο πρώτο μεγάλο επεισόδιο της βραδιάς καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί προς τους διαιτητές της αναμέτρησης.
‼️ Η λογομαχία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Γιώργο Μπαρτζώκα κατά την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου 🏟️#PAOBC #OlympiacosBC pic.twitter.com/edPCF2GqQL— Sportal.gr (@SportalgrG) June 5, 2026
Η κίνησή του προκάλεσε προσωρινή διακοπή του αγώνα, με τους διαιτητές να ζητούν από τη γραμματεία να γίνει προειδοποίηση από τα μεγάφωνα του γηπέδου. Μάλιστα, ξεκαθαρίστηκε ότι σε περίπτωση νέας εισόδου προσώπου από τις θέσεις courtside εντός των τεσσάρων γραμμών, υπήρχε ενδεχόμενο διακοπής της αναμέτρησης.
Μετά την ανακοίνωση, το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά, ωστόσο το περιστατικό έμελλε να αποτελέσει το βασικό σημείο αντιπαράθεσης μετά τη λήξη του αγώνα.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκε προς τους διαιτητές, ενώ εξέφρασε παράλληλα τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο η δημόσια τηλεόραση κάλυψε το περιστατικό.
«Δυστυχώς ο κόσμος δεν είδε από την ΕΡΤ την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο και το κυνήγι στους διαιτητές του αγώνα μέχρι το κέντρο. Θέλουμε να καταγγείλουμε την είσοδο αυτή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα», ανέφερε μεταξύ άλλων.
Παράλληλα, ο κ. Λεπενιώτης εξαπέλυσε πυρά κατά της δημόσιας τηλεόρασης για τον χειρισμό των δηλώσεών του στο ημίχρονο, κάνοντας λόγο για «κατάσταση χούντας» και αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο κάλυψης του περιστατικού.
Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε επίσης ότι έχει ενημερώσει τους αθλητικούς εισαγγελείς και ζήτησε την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.
Σύμφωνα με το άρθρο 1Α παρ. 2 του Νόμου 4326/2015, σε περιπτώσεις παράνομης εισόδου θεατή ή άλλου μη διαπιστευμένου προσώπου στον αγωνιστικό χώρο ή στον χώρο των αποδυτηρίων πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, εφόσον από την ενέργεια αυτή προκληθεί καθυστέρηση της έναρξης ή προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης, επιβάλλεται διοικητική κύρωση διεξαγωγής μίας αγωνιστικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση.
Το ίδιο πλαίσιο προβλέπει ακόμη αυστηρότερη ποινή σε περίπτωση που η συγκεκριμένη συμπεριφορά οδηγήσει σε ματαίωση ή οριστική διακοπή της αναμέτρησης. Σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται η διεξαγωγή τριών αγώνων κεκλεισμένων των θυρών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση.
Με βάση αυτή τη διάταξη, η ΚΑΕ Ολυμπιακός υποστήριξε ότι το περιστατικό πρέπει να εξεταστεί από τη ΔΕΑΒ και τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα, τα οποία θα κρίνουν εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης.
Σε ανακοίνωσή της, η «πράσινη» ΚΑΕ έστρεψε τα βέλη της προς τον Γιώργο Μπαρτζώκα, κάνοντας λόγο για διαχρονική ανοχή απέναντι στη συμπεριφορά του προπονητή του Ολυμπιακού προς τους διαιτητές.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Έλληνας τεχνικός προέβη σε προσβλητικές εκφράσεις κατά του μάνατζερ της ομάδας, Σάββα Αρώνη, αναφέροντας πως διαθέτει αποδεικτικό υλικό το οποίο θα κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές.
Η ανακοίνωση περιλάμβανε και επίθεση κατά του Νίκου Λεπενιώτη για τις αναφορές του προς τη δημόσια τηλεόραση και δημοσιογράφους της ΕΡΤ, ζητώντας μάλιστα την παρέμβαση του αθλητικού εισαγγελέα.
Λίγη ώρα μετά τη λήξη του αγώνα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έβαλε στο στόχαστρο τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αναρωτώμενος δημόσια γιατί ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν τιμωρείται με τεχνικές ποινές από τους διαιτητές.
Δείτε το βίντεο:
Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε στο επίκεντρο και λόγω της αντίδρασής του μετά το τέλος του αγώνα. Κατά την αποχώρησή του από το παρκέ και έπειτα από τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από την εξέδρα, ο προπονητής του Ολυμπιακού απάντησε με χειρονομία «thumbs up» προς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, σε μια κίνηση που προκάλεσε συζητήσεις.
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε αρχικά στις βολές των δύο αντιπάλων, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα του κατάφερε να επικρατήσει όταν οι συνθήκες ήταν πιο κοντά στο «δίκαιο», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι στο ημίχρονο υπήρξε συζήτηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σχετικά με όσα συνέβησαν ανάμεσα στους διαιτητές και τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ενώ επανέλαβε πως θεωρεί ότι δεν απολαμβάνει τον ίδιο βαθμό σεβασμού από τους διαιτητές σε σχέση με τον προπονητή του Ολυμπιακού.
«Ο Μπαρτζώκας είναι σπουδαίος προπονητής, ίσως ο καλύτερος Έλληνας προπονητής των τελευταίων δέκα ετών. Αυτή τη σεζόν δεν έκανα πολλά καλά πράγματα, αλλά είμαι ακόμα ο καλύτερος προπονητής, ο πιο πετυχημένος τα τελευταία χρόνια. Απλά χρειάζομαι τον ίδιο σεβασμό», δήλωσε μεταξύ άλλων.
Όταν δέχθηκε ερώτηση σχετικά με το αν υπήρξε κάποιος εξωγενής παράγοντας που επηρέασε την ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο, ο προπονητής του Ολυμπιακού αντέδρασε με διευκρινιστική ερώτηση λέγοντας: «Εννοείτε την είσοδο του κ. Γιαννακόπουλου;».
Η συγκεκριμένη αναφορά αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το κλίμα που επικράτησε στο ΟΑΚΑ και επιβεβαίωσε ότι το αγωνιστικό αποτέλεσμα αποτέλεσε μόνο μία πλευρά της βραδιάς.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο επίσημο έγγραφο, κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου καταγράφηκαν υβριστικά συνθήματα από μερίδα οπαδών του Παναθηναϊκού εις βάρος του Ολυμπιακού.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο περιστατικό του δεύτερου δεκαλέπτου, όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος βρισκόταν στις θέσεις courtside, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκε προς το μέρος των διαιτητών προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για αποφάσεις τους και συγκεκριμένα για τη μη επιβολή τεχνικής ποινής στον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Οι διαιτητές σημειώνουν ότι το περιστατικό οδήγησε σε τετράλεπτη διακοπή της αναμέτρησης, ενώ ενημερώθηκε άμεσα ο κομισάριος του αγώνα και δόθηκε εντολή απομάκρυνσης του ισχυρού άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ από τον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, έγινε προειδοποίηση πως σε περίπτωση νέας εισόδου οποιουδήποτε προσώπου εντός των τεσσάρων γραμμών ο αγώνας θα διακοπτόταν οριστικά.
Στο φύλλο αγώνα έχουν επίσης καταγραφεί συνθήματα που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης εις βάρος του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζώκα, του γενικού διευθυντή των «ερυθρόλευκων» Νίκου Λεπενιώτη, καθώς και πολιτικά συνθήματα που ακούστηκαν από την εξέδρα.
Η καταγραφή των περιστατικών στο φύλλο αγώνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί βασικό στοιχείο που αναμένεται να αξιολογηθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα κατά την εξέταση των γεγονότων του δεύτερου τελικού.
Έτσι το άρθρο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς δεν βασίζεται μόνο στις καταγγελίες των δύο ΚΑΕ, αλλά και στις επίσημες αναφορές των διαιτητών για όσα συνέβησαν στο ΟΑΚΑ.
Ωστόσο, πέρα από τα αγωνιστικά δεδομένα, οι καταγγελίες, οι ανακοινώσεις, οι αιχμές για τη διαιτησία και η συνολική ένταση που καταγράφηκε στον δεύτερο τελικό δημιουργούν ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον ενόψει της συνέχειας των τελικών του πρωταθλήματος.
Η καταγγελία του Ολυμπιακού και η αναφορά στη ΔΕΑΒΛίγη ώρα μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Λεπενιώτης, προχώρησε σε δημόσια καταγγελία, χαρακτηρίζοντας τα όσα συνέβησαν απαράδεκτα για τελικούς ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκε προς τους διαιτητές, ενώ εξέφρασε παράλληλα τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο η δημόσια τηλεόραση κάλυψε το περιστατικό.
«Δυστυχώς ο κόσμος δεν είδε από την ΕΡΤ την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο και το κυνήγι στους διαιτητές του αγώνα μέχρι το κέντρο. Θέλουμε να καταγγείλουμε την είσοδο αυτή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα», ανέφερε μεταξύ άλλων.
Παράλληλα, ο κ. Λεπενιώτης εξαπέλυσε πυρά κατά της δημόσιας τηλεόρασης για τον χειρισμό των δηλώσεών του στο ημίχρονο, κάνοντας λόγο για «κατάσταση χούντας» και αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο κάλυψης του περιστατικού.
Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε επίσης ότι έχει ενημερώσει τους αθλητικούς εισαγγελείς και ζήτησε την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.
Τι προβλέπει ο κανονισμός για την είσοδο στον αγωνιστικό χώροΚεντρικό σημείο της καταγγελίας του Ολυμπιακού αποτέλεσε η είσοδος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου εντός των τεσσάρων γραμμών κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 1Α παρ. 2 του Νόμου 4326/2015, σε περιπτώσεις παράνομης εισόδου θεατή ή άλλου μη διαπιστευμένου προσώπου στον αγωνιστικό χώρο ή στον χώρο των αποδυτηρίων πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, εφόσον από την ενέργεια αυτή προκληθεί καθυστέρηση της έναρξης ή προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης, επιβάλλεται διοικητική κύρωση διεξαγωγής μίας αγωνιστικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση.
Το ίδιο πλαίσιο προβλέπει ακόμη αυστηρότερη ποινή σε περίπτωση που η συγκεκριμένη συμπεριφορά οδηγήσει σε ματαίωση ή οριστική διακοπή της αναμέτρησης. Σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται η διεξαγωγή τριών αγώνων κεκλεισμένων των θυρών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση.
Με βάση αυτή τη διάταξη, η ΚΑΕ Ολυμπιακός υποστήριξε ότι το περιστατικό πρέπει να εξεταστεί από τη ΔΕΑΒ και τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα, τα οποία θα κρίνουν εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης.
Η απάντηση του Παναθηναϊκού και τα πυρά κατά ΜπαρτζώκαΗ αντίδραση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ήταν άμεση και ιδιαίτερα επιθετική.
Σε ανακοίνωσή της, η «πράσινη» ΚΑΕ έστρεψε τα βέλη της προς τον Γιώργο Μπαρτζώκα, κάνοντας λόγο για διαχρονική ανοχή απέναντι στη συμπεριφορά του προπονητή του Ολυμπιακού προς τους διαιτητές.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Έλληνας τεχνικός προέβη σε προσβλητικές εκφράσεις κατά του μάνατζερ της ομάδας, Σάββα Αρώνη, αναφέροντας πως διαθέτει αποδεικτικό υλικό το οποίο θα κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές.
Η ανακοίνωση περιλάμβανε και επίθεση κατά του Νίκου Λεπενιώτη για τις αναφορές του προς τη δημόσια τηλεόραση και δημοσιογράφους της ΕΡΤ, ζητώντας μάλιστα την παρέμβαση του αθλητικού εισαγγελέα.
Ανακοίνωση ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 5, 2026
Ως πότε θα συνεχιστεί η ασυλία του Γιώργου Μπαρτζώκα; Ως πότε θα μένει ατιμώρητη η αναίσχυντη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές και να απαιτείται η επέμβαση παραγόντων των άλλων ομάδων, για να τον βάλουν στη θέση του, ενώ εκείνοι δεν… pic.twitter.com/uWt1e6oybI
Οι αιχμές Γιαννακόπουλου και η χειρονομία ΜπαρτζώκαΗ ένταση δεν περιορίστηκε στις επίσημες ανακοινώσεις.
Λίγη ώρα μετά τη λήξη του αγώνα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έβαλε στο στόχαστρο τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αναρωτώμενος δημόσια γιατί ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν τιμωρείται με τεχνικές ποινές από τους διαιτητές.
Δείτε το βίντεο:
Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε στο επίκεντρο και λόγω της αντίδρασής του μετά το τέλος του αγώνα. Κατά την αποχώρησή του από το παρκέ και έπειτα από τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από την εξέδρα, ο προπονητής του Ολυμπιακού απάντησε με χειρονομία «thumbs up» προς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, σε μια κίνηση που προκάλεσε συζητήσεις.
Οι αναφορές Άταμαν και η νέα συζήτηση για τη διαιτησίαΣτη συνέντευξη Τύπου, ο Έργκιν Άταμαν άνοιξε νέο κύκλο συζήτησης γύρω από τη διαιτησία και τη μεταχείριση των δύο ομάδων.
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε αρχικά στις βολές των δύο αντιπάλων, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα του κατάφερε να επικρατήσει όταν οι συνθήκες ήταν πιο κοντά στο «δίκαιο», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι στο ημίχρονο υπήρξε συζήτηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σχετικά με όσα συνέβησαν ανάμεσα στους διαιτητές και τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ενώ επανέλαβε πως θεωρεί ότι δεν απολαμβάνει τον ίδιο βαθμό σεβασμού από τους διαιτητές σε σχέση με τον προπονητή του Ολυμπιακού.
«Ο Μπαρτζώκας είναι σπουδαίος προπονητής, ίσως ο καλύτερος Έλληνας προπονητής των τελευταίων δέκα ετών. Αυτή τη σεζόν δεν έκανα πολλά καλά πράγματα, αλλά είμαι ακόμα ο καλύτερος προπονητής, ο πιο πετυχημένος τα τελευταία χρόνια. Απλά χρειάζομαι τον ίδιο σεβασμό», δήλωσε μεταξύ άλλων.
Η αναφορά Μπαρτζώκα στον ΓιαννακόπουλοΤο θέμα της εισόδου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο έφτασε και στη συνέντευξη Τύπου του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Όταν δέχθηκε ερώτηση σχετικά με το αν υπήρξε κάποιος εξωγενής παράγοντας που επηρέασε την ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο, ο προπονητής του Ολυμπιακού αντέδρασε με διευκρινιστική ερώτηση λέγοντας: «Εννοείτε την είσοδο του κ. Γιαννακόπουλου;».
Η συγκεκριμένη αναφορά αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το κλίμα που επικράτησε στο ΟΑΚΑ και επιβεβαίωσε ότι το αγωνιστικό αποτέλεσμα αποτέλεσε μόνο μία πλευρά της βραδιάς.
Τι κατέγραψαν οι διαιτητές στο φύλλο αγώναΝέες διαστάσεις στην υπόθεση έδωσε το φύλλο αγώνα των διαιτητών, στο οποίο καταγράφηκαν αναλυτικά τόσο η είσοδος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο όσο και τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από την εξέδρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο επίσημο έγγραφο, κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου καταγράφηκαν υβριστικά συνθήματα από μερίδα οπαδών του Παναθηναϊκού εις βάρος του Ολυμπιακού.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο περιστατικό του δεύτερου δεκαλέπτου, όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος βρισκόταν στις θέσεις courtside, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκε προς το μέρος των διαιτητών προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για αποφάσεις τους και συγκεκριμένα για τη μη επιβολή τεχνικής ποινής στον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Οι διαιτητές σημειώνουν ότι το περιστατικό οδήγησε σε τετράλεπτη διακοπή της αναμέτρησης, ενώ ενημερώθηκε άμεσα ο κομισάριος του αγώνα και δόθηκε εντολή απομάκρυνσης του ισχυρού άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ από τον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, έγινε προειδοποίηση πως σε περίπτωση νέας εισόδου οποιουδήποτε προσώπου εντός των τεσσάρων γραμμών ο αγώνας θα διακοπτόταν οριστικά.
Στο φύλλο αγώνα έχουν επίσης καταγραφεί συνθήματα που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης εις βάρος του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζώκα, του γενικού διευθυντή των «ερυθρόλευκων» Νίκου Λεπενιώτη, καθώς και πολιτικά συνθήματα που ακούστηκαν από την εξέδρα.
Η καταγραφή των περιστατικών στο φύλλο αγώνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί βασικό στοιχείο που αναμένεται να αξιολογηθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα κατά την εξέταση των γεγονότων του δεύτερου τελικού.
Έτσι το άρθρο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς δεν βασίζεται μόνο στις καταγγελίες των δύο ΚΑΕ, αλλά και στις επίσημες αναφορές των διαιτητών για όσα συνέβησαν στο ΟΑΚΑ.
Το βλέμμα πλέον στον τρίτο τελικόΜε τη σειρά να βρίσκεται στο 1-1 και το πλεονέκτημα έδρας να έχει ήδη αλλάξει χέρια δύο φορές, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον τρίτο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ τη Δευτέρα (8/6, 21:00).
Ωστόσο, πέρα από τα αγωνιστικά δεδομένα, οι καταγγελίες, οι ανακοινώσεις, οι αιχμές για τη διαιτησία και η συνολική ένταση που καταγράφηκε στον δεύτερο τελικό δημιουργούν ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον ενόψει της συνέχειας των τελικών του πρωταθλήματος.
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