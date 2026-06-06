«Καίει» τον Παναθηναϊκό το Φύλλο Αγώνα: Τι έγραψαν οι διαιτητές για Γιαννακόπουλο και τι προβλέπει η ΔΕΑΒ

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Τι προβλέπει το άρθρο της ΔΕΑΒ για την παράνομη είσοδο Γιαννακόπουλου

Οι διαιτητές έχουν γράψει στο φύλλο αγώνα όλες τις παραβάσεις και τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL.Συγκεκριμένα αναγράφεται όσα έγιναν, ενώ κάνει αναφορά στην είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και τα συνθήματα που ακούστηκαν από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού κατά του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Γενικό Διευθυντή, Νίκο Λεπενιώτη.Αναλυτικά:«ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΎ ΥΜΝΟΥ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΑΠΌ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΗΣ Α ΟΜΑΔΑΣ ΕΝ ΧΟΡΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ "Π@@@ Π@@@ ΞΥΛΟ ΞΥΛΟ ΣΤΟΝ Π@@@ ΤΟΝ ΘΡΥΛΟ".ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΙΜ ΑΟΥΤ 33:4 ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ Β ΤΕΤΑΡΤΟΥ, Ο ΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΘΟΤΑΝ ΣΤΑ COURT SIDE SEATS ΕΙΣΕΒΑΛΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΝΟΜΩΝΤΑΣ ΔΙΑΡΚΩΣ ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΣΙΑΣΕ ΣΤΑ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: "ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΟΝ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΤΕ ΤΣ@@@ ΑΝΤΕ Γ@@@@.ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΕΚΟΠΗ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΑΜΕ ΑΜΕΣΑ ΤΟΝ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟ ΚΑΙ ΔΟΘΗΚΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑΟι διαιτητές σημειώνουν ακόμη ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα ακούστηκαν επανειλημμένα υβριστικά συνθήματα από την εξέδρα.Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν συνθήματα κατά:του Βαγγέλη Λιόλιου, του Γιώργου Μπαρτζώκα, του Νίκου Λεπενιώτη, του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.Στο φύλλο αγώνα αναφέρονται επίσης αναλυτικά τα χρονικά σημεία κατά τα οποία ακούστηκαν τα συνθήματα.«Σε περιπτώσεις παράνομης εισόδου θεατή ή άλλου μη διαπιστευμένου προσώπου εντός του αγωνιστικού χώρου και του χώρου των αποδυτηρίων αθλητικής εγκατάστασης, πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, εφόσον από την είσοδο αυτή προκλήθηκε καθυστέρηση της έναρξης ή προσωρινή διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση.Αν από τη συμπεριφορά του πρώτου εδαφίου προκλήθηκε ματαίωση ή οριστική διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση διεξαγωγής τριών (3) αθλητικών συναντήσεων χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση».