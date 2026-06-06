Έξι νεκροί από έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο στην Κολομβία

Η έκρηξη προκλήθηκε από συσσώρευση μεθανίου σε ορυχείο που λειτουργούσε χωρίς άδεια στη Σουτατάουσα





Η έκρηξη, εξαιτίας συγκέντρωσης μεθανίου, έγινε την Πέμπτη στη Σουτατάουσα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.





















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Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης αερίου σε ορυχείο άνθρακα που λειτουργούσε δίχως άδεια στην Κολομβία , ανακοίνωσε χθες Παρασκευή αρμόδια αρχή.Η έκρηξη, εξαιτίας συγκέντρωσης μεθανίου, έγινε την Πέμπτη στη Σουτατάουσα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.Το πρώτο θύμα ανασύρθηκε λίγο αργότερα. Χθες, ο απολογισμός έγινε βαρύτερος, με τον εντοπισμό των πτωμάτων άλλων πέντε ανθρακωρύχων, ανέφερε η εθνική αρχή μεταλλείων και ορυχείων μέσω X.Κατόπιν, ο κυβερνήτης στην Κουντιναμάρκα, ο Χόρχε Εμίλιο Ρέι Άνχελ, ανέφερε μέσω X πως «έχουμε τη λύπη να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη αναφορά για το δυστύχημα σε ορυχείο που συνέβη στον δήμο Σουτατάουσα, επιβεβαιώθηκαν επτά θάνατοι εργαζομένων». Πρόσθεσε ότι διενεργείται έρευνα.Η Σουτατάουσα απέχει κάπου 74 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Μπογοτά. Στην περιοχή τα ορυχεία άνθρακα είναι η κυριότερη οικονομική δραστηριότητα και τα φονικά δυστυχήματα είναι κάθε άλλο παρά σπάνια. Αποδίδονται γενικά σε συγκεντρώσεις αερίου εξαιτίας ανεπαρκούς εξαερισμού στις στοές, ειδικά μονάδων που λειτουργούν παράνομα, ή με υποτυπώδη μέσα.





Τον Μάιο, δυο εκρήξεις σε ορυχεία, εκ των οποίων ένα βρίσκεται στη Σουτατάουσα, στοίχισαν τη ζωή σε συνολικά 13 εργαζόμενους. Άλλοι έξι σκοτώθηκαν τον Φεβρουάριο εξαιτίας έκρηξης σε παράνομο ανθρακωρυχείο στη Γουατσετά, στην ίδια περιοχή.