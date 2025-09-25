Θάλεια Ματίκα για Τάσο Ιορδανίδη: Μέσα από τον ρόλο του παρουσιαστή ανακάλυψα ένα καινούργιο κομμάτι του
Δεν το έχω πιστέψει ακόμη ότι ο Τάσος κάνει παρουσίαση, είπε η ηθοποιός για τον σύζυγό της
Η Θάλεια Ματίκα δήλωσε πως από τη στιγμή που ο Τάσος Ιορδανίδης ανέλαβε τον ρόλο του παρουσιαστή, εκείνη ανακάλυψε μια νέα πτυχή του. Η ηθοποιός τόνισε πως δεν περίμενε ποτέ ότι ο επί 17 χρόνια σύζυγός της θα βρισκόταν κάποια στιγμή στο τιμόνι παρουσίασης μιας τηλεοπτικής εκπομπής.
«Δεν το έχω πιστέψει ακόμη ότι ο Τάσος κάνει παρουσίαση. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα παρουσιάσει ένα τέτοιο πρόσωπο στην τηλεόραση, όσον αφορά την παρουσίαση. Ανακάλυψα και ένα καινούργιο κομμάτι του Τάσου, που πάλι με εξέπληξε. Δηλαδή αν μου έλεγαν πριν από κάποια χρόνια ότι θα παρουσιάζει εκπομπές, θα έλεγα πως αποκλείεται», είπε η Θάλεια Ματίκα στην εκπομπή «Το'χουμε», την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός εξήγησε ότι η ζήλια δεν αποτελεί στοιχείο του χαρακτήρα της, τονίζοντας ότι η απιστία δεν θα ήταν για εκείνη λόγος για να χωρίσει. Όπως ανέφερε: «Είμαι γενικά ένας άνθρωπος που δεν ζηλεύει, ο Τάσος είναι πιο κτητικός. Τα τελευταία όμως χρόνια έχουμε ηρεμήσει και σ’ αυτό το κομμάτι πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι η απιστία έχει να κάνει με την ομορφιά, η απιστία είναι απόφαση ή κάτι που τυχαίνει και δεν μπορείς με τίποτα να το σταματήσεις. Δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση. Νομίζω πως για μένα δεν θα ήταν λόγος χωρισμού η απιστία, όχι».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
