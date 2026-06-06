Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Φήμες για γάμο-υπερπαραγωγή στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης

Οι διάσημοι καλεσμένοι και οι εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη

Το μυστήριο γύρω από τον γάμο κινητοποιεί τους Swifties

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι φωτογραφίζονται στις 16 Μαΐου 2026 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης

Οι ημερομηνίες που συζητούν οι θαυμαστές

Ο Τράβις Κέλσι των Κάνσας Σίτι Τσιφς και η Τέιλορ Σουίφτ φιλιούνται μετά τον τελικό της AFC του NFL απέναντι στους Μπάφαλο Μπιλς, στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, στις 26 Ιανουαρίου 2025

Η ιδιαίτερη σχέση της Σουίφτ με τη Νέα Υόρκη

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι το ζευγάρι έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της ιδιωτικότητας της τελετής. Μάλιστα, αναφέρεται ότι οι προσκλήσεις δεν στάλθηκαν με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά μέσω προσωπικών γραπτών μηνυμάτων, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος διαρροής πληροφοριών.Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η τελετή θα συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες κοσμικές εκδηλώσεις της χρονιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες.Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να έχουν λάβει πρόσκληση συγκαταλέγονται η Καρλί Κλος, η Ζόι Κράβιτζ, ο Εντ Σίραν, οι αδελφές Χάιμ, η Σούκι Γουότερχαουζ, η Τζίτζι Χαντίντ και η Σελένα Γκόμεζ.Το τελευταίο διάστημα η Σουίφτ και ο Κέλσι έχουν εμφανιστεί αρκετές φορές στη Νέα Υόρκη, δειπνώντας σε γνωστά εστιατόρια της πόλης, γεγονός που ενίσχυσε τις εικασίες ότι πραγματοποιούν προετοιμασίες για τον γάμο τους.Η δημοτικότητα του ζευγαριού έχει οδηγήσει τις αμερικανικές αρχές να εξετάζουν ήδη αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το εορταστικό τριήμερο της Ημέρας Ανεξαρτησίας, κατά το οποίο έχουν προγραμματιστεί δεκάδες μεγάλες εκδηλώσεις.Μάλιστα, η επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, αναφέρθηκε αστειευόμενη στο ενδεχόμενο γάμου της Σουίφτ, πριν διευκρινίσει ότι επρόκειτο για χιούμορ.Η ίδια η Τέιλορ Σουίφτ δεν έχει αποκαλύψει καμία λεπτομέρεια σχετικά με τον γάμο της, κάτι που έχει προκαλέσει πραγματικό πυρετό εικασιών μεταξύ των εκατομμυρίων θαυμαστών της παγκοσμίως.Από τη στιγμή που η τραγουδίστρια και ο Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025 μέσω Instagram, οι θαυμαστές της αναζητούν στοιχεία για την ημερομηνία, τον τόπο και τον χαρακτήρα της τελετής.Η Σουίφτ είναι γνωστή για τα κρυμμένα μηνύματα και τα λεγόμενα «Easter eggs» που συχνά ενσωματώνει στη μουσική και τις δημόσιες εμφανίσεις της, ωστόσο έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν ακολουθεί την ίδια τακτική σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή.Αυτό δεν έχει αποτρέψει τους θαυμαστές της από το να αναλύουν κάθε πιθανή ένδειξη σχετικά με τον γάμο.Πολλοί εκτιμούν ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι, πριν από την έναρξη της προετοιμασίας του Τράβις Κέλσι για τη νέα σεζόν του NFL στα μέσα Ιουλίου.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θεωρίες που σχετίζονται με τον αγαπημένο αριθμό της Σουίφτ, το 13, ο οποίος εμφανίζεται συχνά στη μουσική της διαδρομή και στις δημόσιες αναφορές της.Μεταξύ των ημερομηνιών που έχουν προταθεί από τους θαυμαστές περιλαμβάνονται η 13η Ιουνίου, η 6η Ιουλίου, καθώς και το τριήμερο της 3ης και 4ης Ιουλίου, περίοδος που συνδέεται παραδοσιακά με μεγάλες συγκεντρώσεις που διοργανώνει η τραγουδίστρια στην έπαυλή της στο Ρόουντ Άιλαντ.Παρά τη φρενίτιδα των εικασιών, καμία από τις πληροφορίες δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από το ζευγάρι ή τους εκπροσώπους του.Η Νέα Υόρκη κατέχει ξεχωριστή θέση στη ζωή και την καριέρα της Τέιλορ Σουίφτ.Η τραγουδίστρια εγκαταστάθηκε στην πόλη το 2014, αποκτώντας ακίνητα στην περιοχή της Τραϊμπέκα, ενώ έχει αφιερώσει στη Νέα Υόρκη το τραγούδι «Welcome to New York».Παράλληλα, είχε διατελέσει Παγκόσμια Πρέσβειρα Υποδοχής της Νέας Υόρκης την περίοδο 2014-2015, συμβάλλοντας στην τουριστική προβολή της πόλης.Αν τελικά οι φήμες επιβεβαιωθούν, η Σουίφτ και ο Κέλσι θα προστεθούν στη λίστα διάσημων ζευγαριών που επέλεξαν τη Νέα Υόρκη για τον γάμο τους, μεταξύ των οποίων η Μπιγιονσέ και ο Τζέι-Ζι, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ, καθώς και η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς με τον Μάικλ Ντάγκλας.