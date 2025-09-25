Slimane: Ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση πρώην συνεργάτη του ο Γάλλος εκπρόσωπος της Eurovision 2024
Το δικαστήριο του επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ
Ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση πρώην μέλους της τεχνικής του ομάδας κρίθηκε ο Slimane, ο Γάλλος τραγουδιστής που εκπροσώπησε τη χώρα του στη Eurovision 2024 και κατέκτησε την τέταρτη θέση. Η ποινή που του επιβλήθηκε ανέρχεται σε πρόστιμο 10.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «Le Parisien», η υπόθεση αφορά σε περιστατικό του 2023, όταν, σύμφωνα με καταγγελία πρώην συνεργάτη του, ο Slimane τον παρενόχλησε σεξουαλικά μετά από συναυλία.
Όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο, ο τραγουδιστής είχε διοργανώσει πάρτι για τον εορτασμό της πρώτης φάσης της περιοδείας του και προσκάλεσε το μέλος της ομάδας του. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, φέρεται να τον έσπρωξε στον τοίχο, ασκώντας πίεση για σεξουαλικές πράξεις και επιχειρώντας να τον οδηγήσει στο καμαρίνι του.
Οι γαλλικές Αρχές ερεύνησαν εκτενώς την υπόθεση, συγκεντρώνοντας καταθέσεις και αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου που φέρεται να είχε στείλει ο καλλιτέχνης. Ο Slimane αρνήθηκε τις κατηγορίες, όμως το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις για την ενοχή του.
Η ετυμηγορία επικεντρώθηκε στην επίμονη συμπεριφορά του τραγουδιστή για σεξουαλικές πράξεις και στην αποστολή ακατάλληλων μηνυμάτων. Το δικαστήριο του επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, αποφεύγοντας την ποινή κάθειρξης.
Slimane condamné pour harcèlement : « Il a reconnu sa culpabilité », se félicite l’avocate de sa victime https://t.co/Rrc20qJ3ig— Le Parisien | musique (@parisienmusique) September 17, 2025
