Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023
Ο Σαμπατζί είχε τραυματιστεί βαρύτατα όταν το σκάφος στο οποίο επέβαινε έπεσε σε βράχια ανοιχτά της Λέρου τον Αύγουστο του 2023 - Μαζί του ήταν η σύζυγός του και τα παιδιά τους
Δωρεά 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο της Λέρου έκανε ο Τούρκος επιχειρηματίας, Αλί Σαμπαντζί, ο οποίος σώθηκε μετά τον βαρύ τραυματισμό του ύστερα από σοβαρό ατύχημα που είχε με το σκάφος του όταν έπεσε στα βράχια το καλοκαίρι του 2023.
Το ατύχημα είχε συμβεί όταν ο Σαμπατζί με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά πήγαιναν με το σκάφος τους από τους Λειψούς σε εστιατόριο στη Λέρο. Τότε ο Σαμπατζί είχε υποστεί, μεταξύ άλλων, ρήξης σπλήνας και χρειάστηκε να υποβληθεί σε αρκετά χειρουργεία ενώ για κάποιες ημέρες νοσηλεύτηκε και στη ΜΕΘ.
Δύο χρόνια μετά το ατύχημα ο Τούρκος επιχειρηματίας αποφάσισε, σύμφωνα με το lerosnews.gr, έκανε δωρεά 5,6 εκατομμύριων τουρκικών λιρών (115.000 ευρώ) που έγινε δεκτή από τη διοίκηση του νοσοκομείου της Λέρου.
Με βάση την απόφαση αποδοχής της δωρεάς, τα χρήματα θα καλύψουν την προμήθεια σύγχρονου χειρουργικού κρεβατιού και ειδικού φωτισμού χειρουργείου, ενισχύοντας ουσιαστικά τις υποδομές της χειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου Λέρου.
«Μας σώσατε τις ζωές», είπε χαρακτηριστικά ο Σαμπαντζί, ανακοινώνοντας την προσφορά του, όπως μεταδίδει το sigmalive.com.
O Τούρκος επιχειρηματίες εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Λέρου ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στον χειρουργό Γεώργιο Κρασονικολάκη, που, όπως αναφέρεται, έδωσε «μάχη» για να τον κρατήσει στη ζωή.
Ο Αλί Σαμπαντζί βρίσκεται πλέον σε πολύ καλή κατάσταση μετά την τραυματική εμπειρία του Αυγούστου του 2023 ενώ κατά πληροφορίες αναμένεται σύντομα στη Λέρο, προκειμένου να εκφράσει από κοντά τις ευχαριστίες του για τη φροντίδα που έλαβε από το ιατρικό προσωπικό και το νοσοκομείο του νησιού.
