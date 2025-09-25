Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023

Ο Σαμπατζί είχε τραυματιστεί βαρύτατα όταν το σκάφος στο οποίο επέβαινε έπεσε σε βράχια ανοιχτά της Λέρου τον Αύγουστο του 2023 - Μαζί του ήταν η σύζυγός του και τα παιδιά τους