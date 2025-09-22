Ανδρομάχη: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της στην πίστα - Δείτε βίντεο
Ανδρομάχη εμφάνιση Μπουζούκια

Ανδρομάχη: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της στην πίστα - Δείτε βίντεο

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα μακρύ, εφαρμοστό μαύρο φόρεμα, το οποίο διέθετε κοψίματα στα πλαϊνά

Ανδρομάχη: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της στην πίστα - Δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
Μια εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Ανδρομάχη στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου, όπου τραγουδάει στην Αθήνα.

Μέσα από βίντεο που αναρτήθηκαν στο TikTok, η τραγουδίστρια παρουσιάζεται με ένα μακρύ, εφαρμοστό μαύρο - γυαλιστερό φόρεμα, το οποίο διέθετε κοψίματα στα πλαϊνά που άφηναν εκτεθειμένο το δέρμα της, δίνοντας την αίσθηση cut-out σιλουέτας.

Η Ανδρομάχη τράβηξε τα βλέμματα των θεατών με την ενδυματολογική της επιλογή, στο μαγαζί όπου εμφανίζεται μαζί με τον Θοδωρή Φέρρη.

Δείτε βίντεο από την εμφάνισή της

Γεωργία Κοτζιά
