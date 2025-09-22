Ανδρομάχη: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της στην πίστα - Δείτε βίντεο
Ανδρομάχη: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της στην πίστα - Δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα μακρύ, εφαρμοστό μαύρο φόρεμα, το οποίο διέθετε κοψίματα στα πλαϊνά
Μια εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Ανδρομάχη στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου, όπου τραγουδάει στην Αθήνα.
Μέσα από βίντεο που αναρτήθηκαν στο TikTok, η τραγουδίστρια παρουσιάζεται με ένα μακρύ, εφαρμοστό μαύρο - γυαλιστερό φόρεμα, το οποίο διέθετε κοψίματα στα πλαϊνά που άφηναν εκτεθειμένο το δέρμα της, δίνοντας την αίσθηση cut-out σιλουέτας.
Η Ανδρομάχη τράβηξε τα βλέμματα των θεατών με την ενδυματολογική της επιλογή, στο μαγαζί όπου εμφανίζεται μαζί με τον Θοδωρή Φέρρη.
Δείτε βίντεο από την εμφάνισή της
Δείτε βίντεο από την εμφάνισή της
@musicboxlivegr
Το γλέντι ~ Ανδρομάχη Δημητροπούλου📍Posidonio Music Hall #toglenti #andromache #andromachedimitropoulou #posidoniomusichall #mpouzoukia♬ original sound - Music Box Live
