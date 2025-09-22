Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
28χρονη Ελβετίδα θέλει να γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου: Την κατηγορούν ότι το κάνει για τους followers
«Γιατί να επηρεάσει την υποψηφιότητά μου; Είμαι αυτή που είμαι. Και ανταγωνίζομαι με ένα ισχυρό πρόγραμμα. Αυτό είναι που πρέπει να μετράει» είπε στην Bild η Λόρα Βίλαρς
Την πρόθεσή της να υποβάλει υποψηφιότητα για την προεδρία της FIA (Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου) και να γίνει έτσι η πρώτη γυναίκα στη θέση αυτή ανακοίνωσε η 28χρονη οδηγός Λόρα Βίλαρς από την Ελβετία, με πολλούς να την κατηγορούν ότι είναι ένα κόλπο για να αυξήσει τους followers της στα social media στα οποία πολλές φορές ποζάρει με μπικίνι.
Η τελική ημερομηνία για να υποβάλει την υποψηφιότητά της με στόχο να ανατρέψει τον σημερινό πρόεδρο της FIA, Μοχάμεντ Μπιν Σουλαγιέμ, είναι η 24η Οκτωβρίου.
Στην ανακοίνωσή της η Βίλαρς αναφέρεται στον στόχο της να εισαγάγει ένα «FIA Eco-Performance», να «ενισχύσει το πρόγραμμα Women in Motorspor» και «να ιδρύσει μια FIA Young Leaders Academy».
«Φιλοδοξία μου είναι μια διακυβέρνηση που θα είναι πιο δημοκρατική, πιο διαφανής, πιο υπεύθυνη και ανοιχτή στις γυναίκες και τις νέες γενιές. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός χρειάζεται ποικιλομορφία και καινοτομία για να συνεχίσει να εμπνέει τις νεότερες γενιές σε όλο τον κόσμο» υποστηρίζει η 28χρονη Ελβετίδα.
Μιλώντας στην BILD ανέφερε «νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να μην είμαστε ντροπαλές ως γυναίκες και να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Τους τελευταίους μήνες προετοιμάζω την υποψηφιότητά μου με μια μεγάλη ομάδα. Μου αρέσει ο ανταγωνισμός και όταν αποφασίζω να κάνω κάτι, το φέρνω εις πέρας.
Η ίδια εξομολογήθηκε ότι το πάθος της με τα αυτοκίνητα προέρχεται από τον πατέρα της. «Ήταν παθιασμένος με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και με πήγαινε σε αγώνες όταν ήμουν παιδί. Έβλεπα όλους τους αγώνες της Formula 1» είπε η Βίλαρς συμπληρώνοντας ότι έμπνευση αποτέλεσε και συνάντηση που είχε στα 14 της με τον Μίκαελ Σουμάχερ.
Η 28χρονη απάντησε και στις κατηγορίες ότι η υποψηφιότητά της είναι ένα κόλπο για να αυξήσει τους followers της στο Instagram (σ.σ. έχει πάνω από 111.000) καθώς κάποιες φορές έχει γίνει ήδη πρωτοσέλιδο για τις φωτογραφίες της με μπικίνι από τα ταξίδια της.
«Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες αμφιβολίες και για τους ανταγωνιστές μου; Όχι. Δεν θέλω να σχολιάσω περαιτέρω. Γιατί να επηρεάσει την υποψηφιότητά μου; Είμαι αυτή που είμαι. Και ανταγωνίζομαι με ένα ισχυρό πρόγραμμα. Αυτό είναι που πρέπει να μετράει» ήταν η απάντηση της Βίλαρς.
