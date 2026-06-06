Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και τοπικές απογευματινές βροχές στα ορεινά

Αίθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία





Η πρόγνωση για σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου



Μακεδονία - Θράκη

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας.



Θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θράκη έως 31 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.



Θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι χαμηλότερη κατά 2 έως 4 βαθμούς.



Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Κλείσιμο

Θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλία τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.



Κυκλάδες - Κρήτη

Γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ στις Κυκλάδες και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Στην Κρήτη βόρειοι με την ίδια ένταση.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και να φτάνει τοπικά έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά της υπόλοιπης χώρας, όπου αναμένονται τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενώ η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες.Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας.Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θράκη έως 31 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.Άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι χαμηλότερη κατά 2 έως 4 βαθμούς.Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα νότιοι με την ίδια ένταση.Θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλία τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.Γενικά αίθριος καιρός.Άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ στις Κυκλάδες και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Στην Κρήτη βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς και στην Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.



Νησιά ανατολικού Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου.



Αττική

Γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι ασθενείς μεταβλητοί και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου.



Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικοί όμβροι θα εκδηλωθούν στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.



Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες Κυριακή 7 Ιουνίου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο και θα φτάσει τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.



Δευτέρα 8 Ιουνίου

Αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.



Τρίτη 9 Ιουνίου

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά ηπειρωτικά κυρίως τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.



Τετάρτη 10 Ιουνίου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.