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55χρονη καθηγήτρια στις ΗΠΑ έκανε επανειλημμένα σεξ με 16χρονο, αντάλλαξαν σχεδόν 20.000 SMS και του ζητούσε να φύγουν μαζί στο Μεξικό
55χρονη καθηγήτρια στις ΗΠΑ έκανε επανειλημμένα σεξ με 16χρονο, αντάλλαξαν σχεδόν 20.000 SMS και του ζητούσε να φύγουν μαζί στο Μεξικό
Όταν το αγόρι την εγκατέλειψε επειδή η μητέρα του έμαθε για τη σχέση τους, η Αμάντια Κατζ ξέσπασε με οργή
Επανειλημμένες σεξουαλικές επαφές με έναν 16χρονο μαθητή με τον οποίο φέρεται να αντάλλαξε σχεδόν 20.000 ερωτικά μηνύματα στα οποία, μεταξύ άλλων, τον παρακαλούσε να φύγει μαζί της στο Μεξικό κατηγορείται ότι είχε καθηγήτρια Λυκείου στη Τζόρτζια των ΗΠΑ.
Η Αμάντα Κατζ, η οποία διετέλεσε και διευθύντρια στο Λύκειο Roswell, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 20 ετών.
Όπως περιέγραψε ο ανήλικος μαθητής στους αστυνομικούς, είχε σεξουαλικές επαφές χωρίς προφύλαξη αρκετές φορές με την 55χρονη εκπαιδευτικό, κυρίως στο σπίτι της και στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της μάρκας Jaguar, παρόλο που εκείνη έλεγε ότι «φοβόταν κυριολεκτικά παρά τρίχα» μήπως αποκαλυφθεί και πάει φυλακή.
Η τελευταία φορά ήταν όταν η Κατζ κάλεσε το αγόρι και την οικογένειά του σε διακοπές την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ημέρα κατά την οποία η μητέρα του 16χρονου βρήκε μια σειρά από μηνύματα που επιβεβαίωναν την ανάρμοστη σχέση.
Όταν, δε, η οικογένεια του ανήλικου έφυγε άρον-άρον, η 55χρονη εκπαιδευτικός φέρεται να επέστρεψε στο σχολείο σε κατατάσταση «μανίας» λέγοντας στους συναδέλφους της ότι ήταν «συντετριμμένη» ότι «δεν μπορούσε πλέον να βλέπει το "αγόρι" της επειδή η μητέρα του δεν την συμπαθεί», όπως περιέγραψε ένας φίλος της.
Όπως αποκαλύφθηκε από τα Χριστούγεννα μέχρι του Αγίου Βαλεντίνου το παράνομο ζευγάρι είχε ανταλλάξει 19.585 μηνύματα, στα οποία η καθηγήτρια έλεγε ότι ήταν ερωτευμένη με τον έφηβο.
«Όσο κι αν μου άρεσε να κοιμάμαι δίπλα σου και να γρυλίζεις, σε θέλω... Δεν είμαι καν σίγουρη ότι μπορούμε να το κρύψουμε», έγραφε σε ένα από τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. «Είμαι τρελή για σένα... Έχω κάνει πολλά ηλίθια πράγματα. Πολλά. Αλλά αυτό είναι το κορυφαίο» έγραφε σε ένα άλλο. Σε άλλα SMS έλεγε στον ανήλικο ότι το σεξ μαζί του ήταν «διασκεδαστικό» και ότι θα «έφευγε από τα πάντα» για να είναι μαζί του.
Όταν, δε, ο 16χρονος εγκατέλειψε την ακατάλληλη σχέση επειδή το είχε μάθει η μητέρα του, η 55χρονη εκπαιδευτικός αντέδρασε με οργή: «Σε αγαπούσα. Και αυτό είναι το πιο γαμ@@@@νο και τρομακτικό πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ». «Μου ράγισες την καρδιά... Αυτό είναι ίσως το χειρότερο πράγμα που μου έχει κάνει ποτέ κάποιος. Εσύ με εγκατέλειψες. Εσύ με εγκατέλειψες, όχι η μαμά σου».
Το αγόρι είπε, επίσης, στους αστυνομικούς ότι η Κατζ «ήθελε να προχωρήσουν περισσότερο στη σχέση τους, να συγκατοικήσουν, να δεσμευτούν ο ένας στον άλλον και να μετακομίσουν στο Μεξικό» αλλά το αγόρι ήθελε να το κάνει αυτό, ούτε καταλάβαινε γιατί θα ήθελε να πάει εκεί.
Η Αμάντα Κατζ, η οποία διετέλεσε και διευθύντρια στο Λύκειο Roswell, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 20 ετών.
Όπως περιέγραψε ο ανήλικος μαθητής στους αστυνομικούς, είχε σεξουαλικές επαφές χωρίς προφύλαξη αρκετές φορές με την 55χρονη εκπαιδευτικό, κυρίως στο σπίτι της και στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της μάρκας Jaguar, παρόλο που εκείνη έλεγε ότι «φοβόταν κυριολεκτικά παρά τρίχα» μήπως αποκαλυφθεί και πάει φυλακή.
😡Cabin rental, 19K texts: Warrant details investigation into teacher accused of having sex with teen😡— American Crime Stories (@AmericanCrime01) June 4, 2026
Amanda Katz, a 55-year-old former teacher at Roswell High School, is under investigation for an alleged sexual relationship with a 16-year-old student, revealed by 19,585 text… pic.twitter.com/EHfHNL8SbZ
Η τελευταία φορά ήταν όταν η Κατζ κάλεσε το αγόρι και την οικογένειά του σε διακοπές την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ημέρα κατά την οποία η μητέρα του 16χρονου βρήκε μια σειρά από μηνύματα που επιβεβαίωναν την ανάρμοστη σχέση.
Όταν, δε, η οικογένεια του ανήλικου έφυγε άρον-άρον, η 55χρονη εκπαιδευτικός φέρεται να επέστρεψε στο σχολείο σε κατατάσταση «μανίας» λέγοντας στους συναδέλφους της ότι ήταν «συντετριμμένη» ότι «δεν μπορούσε πλέον να βλέπει το "αγόρι" της επειδή η μητέρα του δεν την συμπαθεί», όπως περιέγραψε ένας φίλος της.
Όπως αποκαλύφθηκε από τα Χριστούγεννα μέχρι του Αγίου Βαλεντίνου το παράνομο ζευγάρι είχε ανταλλάξει 19.585 μηνύματα, στα οποία η καθηγήτρια έλεγε ότι ήταν ερωτευμένη με τον έφηβο.
«Όσο κι αν μου άρεσε να κοιμάμαι δίπλα σου και να γρυλίζεις, σε θέλω... Δεν είμαι καν σίγουρη ότι μπορούμε να το κρύψουμε», έγραφε σε ένα από τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. «Είμαι τρελή για σένα... Έχω κάνει πολλά ηλίθια πράγματα. Πολλά. Αλλά αυτό είναι το κορυφαίο» έγραφε σε ένα άλλο. Σε άλλα SMS έλεγε στον ανήλικο ότι το σεξ μαζί του ήταν «διασκεδαστικό» και ότι θα «έφευγε από τα πάντα» για να είναι μαζί του.
Όταν, δε, ο 16χρονος εγκατέλειψε την ακατάλληλη σχέση επειδή το είχε μάθει η μητέρα του, η 55χρονη εκπαιδευτικός αντέδρασε με οργή: «Σε αγαπούσα. Και αυτό είναι το πιο γαμ@@@@νο και τρομακτικό πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ». «Μου ράγισες την καρδιά... Αυτό είναι ίσως το χειρότερο πράγμα που μου έχει κάνει ποτέ κάποιος. Εσύ με εγκατέλειψες. Εσύ με εγκατέλειψες, όχι η μαμά σου».
Το αγόρι είπε, επίσης, στους αστυνομικούς ότι η Κατζ «ήθελε να προχωρήσουν περισσότερο στη σχέση τους, να συγκατοικήσουν, να δεσμευτούν ο ένας στον άλλον και να μετακομίσουν στο Μεξικό» αλλά το αγόρι ήθελε να το κάνει αυτό, ούτε καταλάβαινε γιατί θα ήθελε να πάει εκεί.
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