Η Κέιτ Μίντλετον μιλά για πρώτη φορά για τον αντίκτυπο του καρκίνου στην οικογένειά της: «Ήταν δύσκολο για τα παιδιά μου»

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας αποκάλυψε πώς η μάχη της με τον καρκίνο επηρέασε ολόκληρη την οικογένεια, ενώ ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μίλησε για τη σημασία της στήριξης και της ειλικρίνειας απέναντι στα παιδιά τους