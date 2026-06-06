Χέιζ-Ντέιβις για την εμφάνισή του στο Game 1: «Αισθανόμουν ότι απογοήτευσα τους συμπαίκτες μου»

Για τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Game 2 κόντρα στον Ολυμπιακό και για την εμφάνισή του στο ΣΕΦ, μίλησε σε δηλώσεις του ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις