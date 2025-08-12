ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η Ανδρομάχη ποζάρει με κόκκινο μπικίνι στο Instagram
Ανδρομάχη Ανδρομάχη Δημητροπούλου Μπικίνι

Δείτε την ανάρτηση που έκανε η τραγουδίστρια

Μία καλοκαιρινή φωτογραφία μοιράστηκε η Ανδρομάχη Δημητροπούλου με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media. Η τραγουδίστρια κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και απολαμβάνει τις διακοπές της.

Σε νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ανδρομάχη φωτογραφήθηκε με ένα κόκκινο μπικίνι, ενώ κάνει ηλιοθεραπεία σε μία ξαπλώστρα. Η ίδια το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και μοιράζεται συχνά υλικό με τους θαυμαστές της.

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, η Ανδρομάχη έγραψε αναφερόμενη στο μαγιό της: «Θα φορεθεί πολύ το κοκκινάκι φέτος».

Δείτε τη φωτογραφία



