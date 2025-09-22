«Συγχωρώ τον δολοφόνο του συζύγου μου» είπε η σύζυγος του Τσάρλι Κερκ στο μνημόσυνό του

Έρικα Κερκ: Συγχωρώ τον άνδρα που πυροβόλησε τον σύζυγό μου

Η συνάντηση Τραμπ και Μασκ

Στο μνημόσυνο του Κερκ, ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου κοινοποίησε βίντεο με τους άνδρες να συνομιλούν και να ανταλλάσουν χειραψία.





Η είσοδος του Τραμπ στο στάδιο

«Ο δολοφόνος απέτυχε στην προσπάθειά του επειδή το μήνυμα του Τσάρλι δεν έχει φιμωθεί. Τώρα είναι μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ», είπε.«Ήταν ένας ιεραπόστολος με ευγενές πνεύμα και έναν μεγάλο, σπουδαίο σκοπό. Δεν μισούσε τους αντιπάλους του. Ήθελε το καλύτερο για αυτούς», είπε ο Τραμπ. «Εδώ διαφωνούσα με τον Τσάρλι. Μισώ τον αντίπαλό μου», είπε. «Και δεν θέλω το καλύτερο για αυτόν».Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν από τους λίγους ομιλητές που έκαναν οποιαδήποτε άμεση αναφορά στον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, τον οποίο αποκάλεσε «ριζοσπαστικοποιημένο, ψυχρόαιμο τέρας», λίγα λεπτά αφότου η σύζυγος του Τσάρλι Κέρκ, Έρικα, δήλωσε από το βήμα ότι συγχώρεσε τον φερόμενο ως δολοφόνο.Ο Τραμπ είπε ότι ο Κερκ δολοφονήθηκε «επειδή είπε την αλήθεια που είχε στην καρδιά του».«Δολοφονήθηκε βίαια επειδή μιλούσε για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, για τον Θεό, τη χώρα, για τη λογική και την κοινή λογική», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.Σε μια συγκινητική ομιλία, η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα Κερκ, απέτισε φόρο τιμής στη ζωή του εκλιπόντος συζύγου της, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε να κρατήσει ζωντανό το κίνημά του.Η Κερκ είπε ότι συγχωρεί τον άνδρα που φέρεται να πυροβόλησε και σκότωσε τον σύζυγό της, λαμβάνοντας όρθια χειροκροτήματα από το πλήθος. «Τον συγχωρώ», είπε , παραθέτοντας τα λόγια του Ιησού στον σταυρό: «Πάτερ, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν».Περιέγραψε το σοκ και την αγωνία που ένιωσε βλέποντας τον σύζυγό της στο νοσοκομείο μετά τη δολοφονία του συζύγου της, αλλά είπε επίσης ότι ένιωσε μια συντριπτική αίσθηση παρηγοριάς γνωρίζοντας ότι δεν υπέφερε.Η Κερκ είπε ότι ο σύζυγός της «πέθανε με ημιτελή δουλειά, αλλά όχι με ημιτελείς υποθέσεις», δηλώνοντας ότι ο μεγαλύτερος σκοπός του ήταν οι προσπάθειές του να αναβιώσει την αμερικανική οικογένεια υπό συντηρητικές χριστιανικές αξίες.Ο Τραμπ νωρίτερα είχε συνομιλία στο θεωρείο του και με τον Έλον Μασκ . Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρώην επικεφαλής του τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) εθεάθησαν στην κάμερα να σφίγγουν τα χέρια την Κυριακή στο «Stadium State Farm» κατά τη διάρκεια ομιλιών του ιδρυτή του Turning Point USA.Ο Τραμπ, ο Μασκ και ο Διευθύνων Σύμβουλος του UFC, Ντάνα Γουάιτ, συνομιλούσαν καθώς ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ξεκινούσε την ομιλία του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσκυψε και είπε κάτι στον Γενικό Διευθυντή των Space X, Tesla και Χ, με τους δύο να κάνουν χειρονομίες και τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας να γνέφει επανειλημμένα.Η επανένωση του Τραμπ και του κάποτε «πρώτου φίλου» του μέσα στη σουίτα του προέδρου στην επιμνημόσυνη δέηση για τον Τσάρλι Κερκ φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους εμφανίζονται μαζί δημόσια από τότε που ο πρόεδρος τίμησε τον Μασκ στο τέλος της κυβερνητικής του υπηρεσίας στο Υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης τον Μάιο.Μόλις ο Αμερικανός πρόεδρος μπήκε στο στάδιο και εμφανίστηκε το πρόσωπο του στις γιγαντοοθόνες, οι παραβρισκόμενοι τον χειροκρότησαν και στη συνέχεια φώναζαν «ΗΠΑ, ΗΠΑ». Ο Τραμπ στεκόταν χαμογελαστός και κοίταζε έξω από το θεωρείο του, το οποίο βρίσκεται ψηλά πάνω από το γήπεδο και είναι καλυμμένο με προστατευτικό γυαλί.εντοπίστηκε στο πλήθος κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης. Τον είδαν να σφίγγει το χέρι του Ματ Γκέιτς και να χαιρετά το πλήθος. «Κάθε θέση σε αυτό το γιγαντιαίο στάδιο που δεν είναι αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας είναι γεμάτη μέχρι το ταβάνι. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος.Στο στάδιο ακούστηκε ο εθνικός ύμνος ενώ έγινε προσευχή. Οι, μίλησε ενώ ακολούθησε η δωρήτρια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Ρεμπέκα Νταν. «Ο Τσάρλι δεν φοβόταν ποτέ, γιατί ήξερε ότι η ζωή του ήταν ασφαλής στα χέρια του Θεού», ανέφερε ο πάστορας.Ο Έρικ Τραμπ, γιος του Αμερικανού προέδρου, δημοσίευσε στο Twitter ένα βίντεο με τη προσγείωση του αεροσκάφους στην Αριζόνα γράφοντας πως «είμαστε όλοι εδώ για τον Τσάρλι»., ο οποίος ήταν αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων το 2015, μίλησε στην τελετή μνήμης και αφού εξέφρασε τη θλίψη του για τη δολοφονία του Κερκ είπε πως η «ριζοσπαστική αριστερά» προσπαθεί να «αλλάξει το ποιοι είμαστε» εδώ και «πολλές δεκαετίες».Οι «μαρξιστές» προσπαθούν να «διεισδύσουν και να κατηχήσουν» τους φοιτητές και να «αποκτήσουν τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και του Χόλιγουντ» για να κάνουν «τη σεξουαλική διαστροφή φυσιολογική, φυσική και υγιή», λέει. Έκλεισε με ένα απόσπασμα από τη Βίβλο και ευχαρίστησε τον Κερκ «για τη θυσία του».

«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να σώσουμε τον Τσάρλι»



Ο φίλος του Τσάρλι Κερκ, Φρανκ Τουρέκ ανέβηκε στο βήμα και περιέγραψε τα όσα συνέβησαν μετά τη δολοφονία. Λέει ότι βρισκόταν περίπου επτά μέτρα μακριά από τον influencer όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός.



«Η ομάδα ασφαλείας του έτρεξε αμέσως προς το μέρος του και, καθώς ο Τσάρλι είναι σαν γιος μου, έτρεξα προς την ομάδα ασφαλείας και μαζί τρέξαμε προς το SUV. Κανένας πατέρας δεν θα έμενε πίσω και θα έλεγε “όχι, πάρτε τον γιο μου”. Μπήκα στο πίσω μέρος του SUV και η ομάδα του ήταν καταπληκτική. Η ομάδα του έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Ο Τζάστιν οδηγούσε, ο Νταν ήταν μπροστά με το GPS. Ο Ρικ ήταν στα αριστερά μου, κρατούσε το κεφάλι του Τσάρλι, και ο Μπράιαν ήταν στα πόδια του Τσάρλι. Και ο Τσάρλι είναι τόσο μεγάλος που δεν μπορούσαμε καν να κλείσουμε την πόρτα», περιέγραψε.



«Είμαι καθισμένος στο πίσω κάθισμα και ενώ αυτοί του παρέχουν κάθε είδους πρώτες βοήθειες, προφανώς η δουλειά μου, το καθήκον μου, ήταν να φωνάζω. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να σώσουμε τον Τσάρλι, αλλά είχε ήδη πεθάνει. Το πρόσωπό του κοιτούσε το δικό μου, αλλά δεν έβλεπε εμένα. Κοίταζε πέρα από μένα, κατευθείαν στην αιωνιότητα», συμπλήρωσε.



Με το άνοιγμα των πυλών, οι υποστηρικτές του Κερκ εισήλθταν στο State Farm Stadium υπό ενδελεχείς ελέγχους, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που θεωρείται εμβληματική μορφή του κινήματος MAGA.

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Στα καθίσματα των 73.000 θέσεων είχε τοποθετηθεί μιαμε το πρόσωπο του Κερκ και το σύνθημα «ποτέ να μην παραδοθούμε», ενώ στους παρευρισκόμενους είχε δοθείπου έγραφε «είμαστε όλοι Τσάρλι Κερκ».Η ατμόσφαιρα εντός του σταδίου έχει έντονα, με μεγάλες αφίσες να παραθέτουν αποσπάσματα από την, σε αναγνώριση της βαθιάς χριστιανικής πίστης που ο ίδιος προέβαλλε συχνά στις ομιλίες του.Επικήδειες ομιλίες εκφώνησε και η σύζυγος του εκλιπόντος, Έρικα Κερκ, η οποία έχει αναλάβει τα ηνία της οργάνωσης Turning Point USA. Η οργάνωση, που ιδρύθηκε από τον Τσάρλι Κερκ, εξελίχθηκε επί των ημερών του σε έναν οργανισμό εκατομμυρίων δολαρίων με μεγάλη επιρροή στη συντηρητική νεολαία των ΗΠΑ.Τα μέτρα σσφαλείας ήταν δρακόντεια. Με εντολή του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας το Στάδιο State Farm, όπου έγινε η κηδεία του Τσάρλι Κερκ, είχε μετατραπεί σε φρούριο.Το σχέδιο καταστρώθηκε μέσα σε μόλις 10 ημέρες από την δολοφονία του Κερκ, θέτοντας τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές Αρχές και μυστικές υπηρεσίες στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού, όντας αντιμέτωπες με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας λόγω της έντονης πολιτικής πόλωσης στη χώρα.Εκτός από το Στάδιο State Farm, χωρητικότητας 73.000 θέσεων, έχει κλειστεί για την υποδοχή του κόσμου και κοντινό αθλητικό κέντρο για 20.000 άτομα.Ο 31χρονος influencer δολοφονήθηκε ενώ μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της πολιτείας Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου. Ο φερόμενος ως δράστης, ένας 22χρονος, συνελήφθη την επόμενη ημέρα και του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για φόνο, με τους εισαγγελείς να ζητούν τη θανατική ποινή.Η δολοφονία του Κερκ είχε απρόσμενες και σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις στις ΗΠΑ και προκάλεσε ανησυχίες μετά τα αιτήματα του Τραμπ και του Βανς να τιμωρηθούν άνθρωποι που επιδοκίμασαν ή εξέφρασαν χαρά για τον θάνατό του. Επικριτές δηλώνουν ότι τα σχόλια αυτά προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.Ο Κερκ είχε πολύ στενές σχέσεις με την κυβέρνηση του Τραμπ και την οικογένειά του. Ο ακτιβιστής είχε ιδρύσει την οργάνωση Turning Point USA το 2012, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλά σχολεία και πανεπιστήμια.Μέσω των πλατφορμών του –περιλαμβανομένου ενός πετυχημένου πόντκαστ—ο Κερκ απευθυνόταν σε κοινό εκατομμυρίων ανθρώπων, ιδίως νέων. Οι επικριτές του τον κατηγορούσαν για διάδοση ρατσιστικών, ομοφοβικών και σεξιστικών απόψεων.