Κλιμακώνει τις επιδρομές με drones η Ουκρανία: 86 αναχαιτίσεις σε Αγία Πετρούπολη και Μόσχα

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Οιαναχαίτισαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο 86 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στην περιφέρεια που περιβάλλει τηνόπου διεξάγεται σημαντικό φόρουμ επενδύσεων, ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης.«Ογδόντα έξι drones καταρρίφθηκαν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Λένινγκραντ. Οι επιχειρήσεις μάχης συνεχίζονται», έγραψε ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Ντροζντένκο στο Telegram.«Η Αγία Πετρούπολη έγινε στόχος ευρείας επίθεσης με στρατιωτικά drones», επεσήμανε από την πλευρά του ο δήμαρχος της πόλης Αλεξάντρ Μπεγκλόφ. «Ζητώ από τους κατοίκους της Αγίας Πετρούπολης να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην βγουν έξω», πρόσθεσε.Το διεθνές αεροδρόμιο Πούλκοβο, στο νότιο τμήμα της πόλης, ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή των πτήσεων, χωρίς να διευκρινίσει τον λόγο.Την Τετάρτη, την ημέρα που ξεκινούσε το φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, γνωστό παλαιότερα και ως «ρωσικό Νταβός», ουκρανικά drones έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση και στρατιωτική εγκατάσταση σε κοντινή απόσταση. Οι προσκεκλημένοι στην εκδήλωση έφθασαν με στήλη πυκνού μαύρου καπνού στο φόντο.Το φόρουμ ολοκληρώνεται σήμερα, την επομένη ομιλίας του Ρώσου προέδρουΕξάλλου οκτώ ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς κατευθύνονταν στη Μόσχα, επεσήμανε στο Telegram o δήμαρχος ρωσικής πρωτεύουσαςΟι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας κλιμακώνουν τελευταία τις επιδρομές τους με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της Ρωσίας και τομέων της χώρας που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός, σε αντίποινα για τα καθημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον του ουκρανικού εδάφους.Επίθεση με drones προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη καυσίμων στο Ουστ- Λαμπίνσκ, στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.Συνολικά το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύκτας αναχαιτίστηκαν στον εναέριο χώρο της Ρωσίας 376 ουκρανικά drones.Στην Ουκρανία, στην επαρχία Ζαπορίζια, επίθεση της Ρωσίας με drones εναντίον «κρίσιμης σημασίας και βιομηχανικών υποδομών» προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής Ιβάν Φεντόροφ.Στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, που έγινε στόχος «σχεδόν 30 φορές με drones και το πυροβολικό», ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν στην πόλη Κρίβι Ριχ, επεσήμανε ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Ολεξάντρ Γκάνζα.Οι ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης έκαναν επίσης λόγο για επιθέσεις με drones και εναντίον της πόλης της Οδησσού, χωρίς να υπάρξουν θύματα.