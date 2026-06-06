Μαφέο - Ολυμπιακός: «Κλειδώνουν» τη μεταγραφή του οι Πειραιώτες

Ο έμπειρος δεξιός μπακ της Μαγιόρκα δείχνει ότι θα ακολουθήσει τον... δρόμο του Λόπεθ για να είναι ο επόμενος που θα κλείσει οριστικά - στον Ολυμπιακό - από την Ισπανία