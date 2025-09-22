Πού οδηγεί το κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους - Απόψε η διάσκεψη στον ΟΗΕ για τα δύο κράτη

Απόψε στη Νέα Υόρκη, απλώς θα επιβεβαιωθεί η αδυναμία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να αντιμετωπίσει μεγάλες κρίσεις και ανθρωπιστικές τραγωδίες, καθώς και απειλές για την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια. Το Ισραήλ θα βρεθεί απομονωμένο, πληγωμένο, θα αισθάνεται απειλούμενο· όμως δεν θα πρέπει να θυσιάσει όλο το διπλωματικό, πολιτικό και οικονομικό κεφάλαιό του σε μια υπόθεση που δεν μπορεί να κερδηθεί. Εάν, φυσικά αποδειχθεί ότι ο τελικός στόχος του Νετανιάχου δεν είναι πια η εξόντωση της Χαμάς και η απελευθέρωση των ομήρων, αλλά η προσάρτηση της Γάζας της Ιουδαίας και Σαμάρειας και ο οριστικός ενταφιασμός της προοπτικής των δύο κρατών…