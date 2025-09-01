Η Δούκισσα Νομικού αποχαιρέτησε το καλοκαίρι με φωτογραφίες από την παραλία
Το μοντέλο και παρουσιάστρια υποδέχτηκε τον Σεπτέμβρη με μερικά καλοκαιρινά στιγμιότυπα στο Instagram
Το καλοκαίρι αποχαιρέτησε η Δούκισσα Νομικού με μία ανάρτησή της στα social media. Το μοντέλο και παρουσιάστρια δημοσίευσε μερικά καλοκαιρινά στιγμιότυπα, για να υποδεχτεί τον Σεπτέμβρη και να μοιραστεί εικόνες από τις διακοπές της με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανέβασε φωτογραφίες από την επίσκεψή της στην παραλία. Σε άλλες πόζαρε, ενώ έκανε ηλιοθεραπεία, ενώ σε άλλες φωτογραφήθηκε μέσα στο νερό.
Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, η Δούκισσα Νομικού έγραψε: «Τελειώσαμε παιδιά. Είστε έτοιμοι;», ενώ πρόσθεσε τα hashtag: «Αντίο καλοκαίρι» και «γεια σου Σεπτέμβρη».
