Μιχάλης Κουινέλης: Έχω δουλέψει σε γραφείο κηδειών, πήγαινα και έπαιρνα τους ανθρώπους που «έφευγαν» από το σπίτι στο ψυγείο

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Όταν σε άλλο σημείο της συνέντευξης ρωτήθηκε εάν είναι έτοιμος να δει την κόρη του με κάποιον σύντροφο, ο Μιχάλης Κουινέλης γέλασε και είπε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι έτοιμος να έρθει κάποιος κουραδόμαγκας και να μου πει ότι θέλει να πάει σινεμά μαζί της».

Όσον αφορά στη σχέση του με την Ήβη Αδάμου, ο καλλιτέχνης δήλωσε πως ενώ δεν είναι καθόλου ρομαντικός, προσπαθεί με διάφορους τρόπους να της δείξει πως είναι πάντα δίπλα της: «Η Ήβη θέλει κάθε μέρα να με κάνει να προσπαθώ. Δεν είναι πολύ ωραίο όμως αυτό; Δεν είμαι ρομαντικός, δεν παίρνω λουλούδια και τέτοια. Δεν είμαι καθόλου αυτός ο τύπος. Νιώθω ότι προσπαθώ να δείξω καθημερινά με πράξεις πόσο "εκεί" είμαι, όχι μόνο απέναντι στην Ήβη αλλά και στην κόρη μου και στους φίλους μου και σε όλους τους ανθρώπους που θέλω να είμαι μαζί τους», σημείωσε.