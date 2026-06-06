Μιχάλης Κουινέλης: Έχω δουλέψει σε γραφείο κηδειών, πήγαινα και έπαιρνα τους ανθρώπους που «έφευγαν» από το σπίτι στο ψυγείο
Μιχάλης Κουινέλης: Έχω δουλέψει σε γραφείο κηδειών, πήγαινα και έπαιρνα τους ανθρώπους που «έφευγαν» από το σπίτι στο ψυγείο
Έκλαιγα πιο πολύ από τους συγγενείς, συμπλήρωσε ο frontman των Stavento
Σε γραφείο κηδειών έχει δουλέψει ο Μιχάλης Κουινέλης και όπως αποκάλυψε το πόστο του ήταν να πηγαίνει τους ανθρώπους που «έφευγαν» και να τους μεταφέρει από το σπίτι στο ψυγείο.
Ο frontman των Stavento έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής 5 Ιουνίου και εξήγησε πως ήταν μία από τις πολλές δουλειές που έκανε για να καταφέρει να βγάλει χρήματα και να επενδύσει στη μουσική του. Παράλληλα, μίλησε και για τη σχέση του με τη Ήβη Αδάμου αλλά και για την κόρη τους.
Ο Μιχάλης Κουινέλης ανέφερε αρχικά πως όσο δούλευε στο γραφείο κηδειών έκλαιγε πιο πολύ και από τους συγγενείς των ανθρώπων που είχαν φύγει από τη ζωή: «Έχω δουλέψει σε γραφείο κηδειών. Δεν ήταν η πρώτη δουλειά. Έχω δουλέψει και οικοδομή, έχω κάνει διανομές πετρελαίου και ποτών. Στο γραφείο κηδειών δούλεψα για να βγάλω λεφτά και να πάρω μηχανήματα για να κάνω hip hop. Έκανα τη σκληρή δουλειά του γραφείου κηδειών. Πήγαινα και έπαιρνα τους ανθρώπους που “έφευγαν” από το σπίτι στο ψυγείο. Στο επόμενο στάδιο δεν με άφηναν να πάω, γιατί νόμιζα ότι ήμουν συγγενής του θύματος. Έκλαιγα πιο πολύ από τους συγγενείς και κάποια στιγμή το αφεντικό με έδιωξε από εκεί και έκατσα backstage. Έκλαιγα γοερά κιόλας. Νόμιζαν ότι είμαι χαμένο παιδί του αποθανόντος. Αυτό το έκανα τον καιρό που σπούδαζα εικονοληψία και ηχοληψία», είπε.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στη σχέση του με την Ήβη Αδάμου, ο καλλιτέχνης δήλωσε πως ενώ δεν είναι καθόλου ρομαντικός, προσπαθεί με διάφορους τρόπους να της δείξει πως είναι πάντα δίπλα της: «Η Ήβη θέλει κάθε μέρα να με κάνει να προσπαθώ. Δεν είναι πολύ ωραίο όμως αυτό; Δεν είμαι ρομαντικός, δεν παίρνω λουλούδια και τέτοια. Δεν είμαι καθόλου αυτός ο τύπος. Νιώθω ότι προσπαθώ να δείξω καθημερινά με πράξεις πόσο "εκεί" είμαι, όχι μόνο απέναντι στην Ήβη αλλά και στην κόρη μου και στους φίλους μου και σε όλους τους ανθρώπους που θέλω να είμαι μαζί τους», σημείωσε.
Όταν σε άλλο σημείο της συνέντευξης ρωτήθηκε εάν είναι έτοιμος να δει την κόρη του με κάποιον σύντροφο, ο Μιχάλης Κουινέλης γέλασε και είπε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι έτοιμος να έρθει κάποιος κουραδόμαγκας και να μου πει ότι θέλει να πάει σινεμά μαζί της».
Ο frontman των Stavento έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής 5 Ιουνίου και εξήγησε πως ήταν μία από τις πολλές δουλειές που έκανε για να καταφέρει να βγάλει χρήματα και να επενδύσει στη μουσική του. Παράλληλα, μίλησε και για τη σχέση του με τη Ήβη Αδάμου αλλά και για την κόρη τους.
Ο Μιχάλης Κουινέλης ανέφερε αρχικά πως όσο δούλευε στο γραφείο κηδειών έκλαιγε πιο πολύ και από τους συγγενείς των ανθρώπων που είχαν φύγει από τη ζωή: «Έχω δουλέψει σε γραφείο κηδειών. Δεν ήταν η πρώτη δουλειά. Έχω δουλέψει και οικοδομή, έχω κάνει διανομές πετρελαίου και ποτών. Στο γραφείο κηδειών δούλεψα για να βγάλω λεφτά και να πάρω μηχανήματα για να κάνω hip hop. Έκανα τη σκληρή δουλειά του γραφείου κηδειών. Πήγαινα και έπαιρνα τους ανθρώπους που “έφευγαν” από το σπίτι στο ψυγείο. Στο επόμενο στάδιο δεν με άφηναν να πάω, γιατί νόμιζα ότι ήμουν συγγενής του θύματος. Έκλαιγα πιο πολύ από τους συγγενείς και κάποια στιγμή το αφεντικό με έδιωξε από εκεί και έκατσα backstage. Έκλαιγα γοερά κιόλας. Νόμιζαν ότι είμαι χαμένο παιδί του αποθανόντος. Αυτό το έκανα τον καιρό που σπούδαζα εικονοληψία και ηχοληψία», είπε.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στη σχέση του με την Ήβη Αδάμου, ο καλλιτέχνης δήλωσε πως ενώ δεν είναι καθόλου ρομαντικός, προσπαθεί με διάφορους τρόπους να της δείξει πως είναι πάντα δίπλα της: «Η Ήβη θέλει κάθε μέρα να με κάνει να προσπαθώ. Δεν είναι πολύ ωραίο όμως αυτό; Δεν είμαι ρομαντικός, δεν παίρνω λουλούδια και τέτοια. Δεν είμαι καθόλου αυτός ο τύπος. Νιώθω ότι προσπαθώ να δείξω καθημερινά με πράξεις πόσο "εκεί" είμαι, όχι μόνο απέναντι στην Ήβη αλλά και στην κόρη μου και στους φίλους μου και σε όλους τους ανθρώπους που θέλω να είμαι μαζί τους», σημείωσε.
Όταν σε άλλο σημείο της συνέντευξης ρωτήθηκε εάν είναι έτοιμος να δει την κόρη του με κάποιον σύντροφο, ο Μιχάλης Κουινέλης γέλασε και είπε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι έτοιμος να έρθει κάποιος κουραδόμαγκας και να μου πει ότι θέλει να πάει σινεμά μαζί της».
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