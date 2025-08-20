Η Δούκισσα Νομικού έκανε πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της στην Αμερική
GALA
Δούκισσα Νομικού Rafting Παιδιά Αμερική

Η Δούκισσα Νομικού έκανε πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της στην Αμερική

Δεν θα είναι η τελευταία φορά, έγραψε το μοντέλο για την εμπειρία της

Η Δούκισσα Νομικού έκανε πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της στην Αμερική
Πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της στην Αμερική έκανε η Δούκισσα Νομικού, δηλώνοντας ενθουσιασμένη με την εμπειρία που έζησε.

Δημοσιεύοντας στιγμιότυπα καθισμένη στη βάρκα, το μοντέλο και παρουσιάστρια φαίνεται  μαζί με την κόρη και τον γιο της να φορούν τον ειδικό εξοπλισμό απολαμβάνοντας την περιήγησή τους στο Εθνικό Πάρκο Γιέλοουστοουν.

«Η πρώτη μας φορά για ράφτινγκ. Δεν θα είναι η τελευταία», σημείωσε η Δούκισσα Νομικού στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε την Τετάρτη 20 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από το ταξίδι με την οικογένειά της.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Δούκισσα Νομικού έκανε πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της στην Αμερική
Η Δούκισσα Νομικού έκανε πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της στην Αμερική
Η Δούκισσα Νομικού έκανε πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της στην Αμερική
Η Δούκισσα Νομικού έκανε πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της στην Αμερική
Η Δούκισσα Νομικού έκανε πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της στην Αμερική
Η Δούκισσα Νομικού έκανε πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της στην Αμερική
Η Δούκισσα Νομικού έκανε πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της στην Αμερική
Η Δούκισσα Νομικού έκανε πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της στην Αμερική
Η Δούκισσα Νομικού έκανε πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της στην Αμερική
Η Δούκισσα Νομικού έκανε πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της στην Αμερική

Ειδήσεις σήμερα:

Άρειος Πάγος: Κανένα ελαφρυντικό για τον φοιτητή που ανέβασε σε πορνογραφικό site και FB τις συνευρέσεις με την πρώην του

Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός» - Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης