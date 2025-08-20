Η Δούκισσα Νομικού έκανε πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της στην Αμερική





rafting με τα παιδιά της στην Αμερική έκανε η Δούκισσα Νομικού , δηλώνοντας ενθουσιασμένη με την εμπειρία που έζησε.

Πρώτη φοράΔημοσιεύοντας στιγμιότυπα καθισμένη στη βάρκα, το μοντέλο και παρουσιάστριαμαζί με την κόρη και τον γιο της να φορούν τον ειδικό εξοπλισμό απολαμβάνοντας την περιήγησή τους στο Εθνικό Πάρκο Γιέλοουστοουν.«Η πρώτη μας φορά για ράφτινγκ. Δεν θα είναι η τελευταία», σημείωσε η Δούκισσα Νομικού στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε την Τετάρτη 20 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από το ταξίδι με την οικογένειά της.