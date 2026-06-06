Το «πόκερ» του Ζελένσκι με την επιστολή για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Γιατί δεν ήταν ο Πούτιν ο πραγματικός παραλήπτης

Ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε αρνητικά, όπως αναμενόταν, στην πρόσκληση Ζελένσκι για απευθείας συνάντηση - Ο Ουκρανός το γνώριζε αυτό εκ των προτέρων και επιδίωξε, με την επιστολή, να αφήσει έκθετο τον Πούτιν στις ρωσικές ελίτ, στην Ευρώπη και στην Ουάσινγκτον