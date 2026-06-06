Τι σηματοδοτεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη
Τι σηματοδοτεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη
Τέρμα στις τοκοχρεωλυτικές δόσεις - Απαιτείται προσφυγή για τα αναδρομικά - Ανοίγει ο δρόμος για διεκδικήσεις και των λοιπών ευάλωτων δανειοληπτών
Σημαντικές αλλαγές διενεργούνται σε ότι αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων και την διαχείριση της αποπληρωμής των δανείων που ανήκουν στο νόμο Κατσέλη.
Οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις είναι παρελθόν. Ο τόκος υπολογίζεται πλέον στη μηναία δόση. Παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για προσφυγές ώστε οι δανειολήπτες να διεκδικήσουν καταβολές με τον παλιό τρόπο υπολογισμού των τόκων.
Τέλος η απόφαση αφήνει ελεύθερο πεδίο για αντίστοιχες διεκδικήσεις και σε άλλους ευάλωτους δανειολήπτες.
Η απόφαση δίνει οριστική απάντηση σε ένα ζήτημα που επί σειρά ετών προκαλούσε αντιπαραθέσεις μεταξύ δανειοληπτών, τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers): τον τρόπο υπολογισμού του επιτοκίου στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας.
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Οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις είναι παρελθόν. Ο τόκος υπολογίζεται πλέον στη μηναία δόση. Παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για προσφυγές ώστε οι δανειολήπτες να διεκδικήσουν καταβολές με τον παλιό τρόπο υπολογισμού των τόκων.
Τέλος η απόφαση αφήνει ελεύθερο πεδίο για αντίστοιχες διεκδικήσεις και σε άλλους ευάλωτους δανειολήπτες.
To σκεπτικό της απόφασηςΗ πρόσφατη υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφαση της Πολιτικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δικαστικές εξελίξεις των τελευταίων ετών για τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, γνωστού ως «Νόμος Κατσέλη».
Η απόφαση δίνει οριστική απάντηση σε ένα ζήτημα που επί σειρά ετών προκαλούσε αντιπαραθέσεις μεταξύ δανειοληπτών, τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers): τον τρόπο υπολογισμού του επιτοκίου στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
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