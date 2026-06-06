Σήμερα η μάχη στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τη φωτιά που έβαλε ο Σιακαντάρης: Μαζί ή απέναντι στον Τσίπρα το δίλημμα
Σήμερα η μάχη στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τη φωτιά που έβαλε ο Σιακαντάρης: Μαζί ή απέναντι στον Τσίπρα το δίλημμα
Κλειδί τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Σιακαντάρης του Ινστιτούτου Τσίπρα κατέβασε ανάρτηση που καλωσόριζε την εισήγηση Φάμελλου υπέρ της ΕΛΑΣ - «Ο εξευτελισμός δεν μαζεύεται με το κατέβασμα» απάντησε ο Πολλάκης
Στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κορυφώνεται η εσωκομματική σύγκρουση για τις προοδευτικές συνεργασίες, στη σκιά των χαμηλών δημοσκοπικών πτήσεων της Κουμουνδούρου, αλλά και της ανάρτησης του Γιώργου Σιακαντάρη, ο οποίος καλωσόρισε τον Σωκράτη Φάμελλο στα... κοινωνικά δίκτυα, για να αποσύρει εν μέσω αντιδράσεων στην συνέχεια το διθυραμβικό σχόλιό του.
Ήδη, η ατμόσφαιρα έχει «ζεσταθεί» από χθες, όταν συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, για να προετοιμάσει την ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, όπου καταγράφηκαν και οι πρώτοι συσχετισμοί, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο να κερδίζει μια πρώτη νίκη αναφορικά με την εισήγησή του.
Στον πυρήνα αυτής βρέθηκε η στάση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απέναντι στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αφού «η διακήρυξη και η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός. Είναι μία θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά», σημείωσε ο κ. Φάμελλος.
Επιπλέον, ο ίδιος έκανε -και όχι τυχαία- λόγω για «μια πρωτοβουλία» και όχι ένα «κόμμα», «πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες, συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου», όπως είπε, συμπληρώνοντας πως «στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά».
«Σε αυτό το νέο πλαίσιο, εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μία ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, γνωρίζοντας μια άνετη πλειοψηφία στα μέλη του κομματικού οργάνου.
Σε μια τέτοια προοπτική, ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα υποχωρήσει προοδευτικά ως προς την αφομοίωσή του από την ΕΛΑΣ, γεγονός που ερμηνεύεται ως αναστολή της κομματικής δράσης της Κουμουνδούρου από κορυφαία στελέχη της μειοψηφίας.
Στην κατεύθυνση αυτή, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα ζήτησε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο ο πρώην υπουργός, Νίκος Παππάς, για να ξεκαθαρίσει η στάση του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στην Κουμουνδούρου, ενώ υπογράμμισε πως υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασε τον ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Από πλευράς του, «η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις» ανταπάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος.
Μάλιστα, ο Νίκος Παππάς επανήλθε με ανάρτησή του μετά το πέρας της συνεδρίασης, παρουσιάζοντας έναν «οδικό χάρτη» για τη λειτουργία του κόμματος στο εξής, περιλαμβάνοντας την εκλογική προετοιμασία του κόμματος.
Ήδη, η ατμόσφαιρα έχει «ζεσταθεί» από χθες, όταν συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, για να προετοιμάσει την ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, όπου καταγράφηκαν και οι πρώτοι συσχετισμοί, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο να κερδίζει μια πρώτη νίκη αναφορικά με την εισήγησή του.
Στον πυρήνα αυτής βρέθηκε η στάση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απέναντι στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αφού «η διακήρυξη και η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός. Είναι μία θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά», σημείωσε ο κ. Φάμελλος.
Επιπλέον, ο ίδιος έκανε -και όχι τυχαία- λόγω για «μια πρωτοβουλία» και όχι ένα «κόμμα», «πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες, συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου», όπως είπε, συμπληρώνοντας πως «στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά».
«Σε αυτό το νέο πλαίσιο, εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μία ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, γνωρίζοντας μια άνετη πλειοψηφία στα μέλη του κομματικού οργάνου.
Το επίδικοΖητούμενο, άλλωστε, για μεγάλη μερίδα βουλευτών και κομματικών στελεχών της Κουμουνδούρου είναι να μην υπάρξουν αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ΕΛΑΣ στις προσεχείς εθνικές εκλογές, στοιχείο που υπογράμμισαν στις χθεσινές παρεμβάσεις τους, τόσο η Αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, όσο και ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Ζαχαριάδης.
Σε μια τέτοια προοπτική, ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα υποχωρήσει προοδευτικά ως προς την αφομοίωσή του από την ΕΛΑΣ, γεγονός που ερμηνεύεται ως αναστολή της κομματικής δράσης της Κουμουνδούρου από κορυφαία στελέχη της μειοψηφίας.
Στην κατεύθυνση αυτή, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα ζήτησε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο ο πρώην υπουργός, Νίκος Παππάς, για να ξεκαθαρίσει η στάση του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στην Κουμουνδούρου, ενώ υπογράμμισε πως υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασε τον ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Από πλευράς του, «η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις» ανταπάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος.
Μάλιστα, ο Νίκος Παππάς επανήλθε με ανάρτησή του μετά το πέρας της συνεδρίασης, παρουσιάζοντας έναν «οδικό χάρτη» για τη λειτουργία του κόμματος στο εξής, περιλαμβάνοντας την εκλογική προετοιμασία του κόμματος.
Πολάκης: Παρών ο ΣΥΡΙΖΑΤα ισχυρότερα βέλη εξαπέλυσε, ωστόσο, ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, λέγοντας κατά την τοποθέτησή του πως «βάζουμε τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στόχος μας ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι "δανείζοντας" στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες».
«Αν οι προσπάθειες μας για ενωτικό σχήμα δεν ευοδωθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει στις εκλογές με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που συνεκτιμούν την αναγκαιότητα και το επιθυμούν», συνέχισε ο κ. Πολάκης.
Ο ίδιος επισήμανε ακόμη πως «η ελπίδα και οι προσπάθειες μας για το σχηματισμό ενός ενωτικού ψηφοδελτίου δεν σημαίνει ότι στο μεταξύ μπαίνουμε σε "χειμερία νάρκη". Σήμερα αποφασίζουμε την αναδιάταξη όλων των κομματικών δυνάμεων σε θέση εκλογικής μάχης και από αύριο κιόλας ξεκινάμε την εκλογική μας προετοιμασία κάνοντας ότι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε κάθε περίπτωση θα δώσει ισχυρό παρόν και στην επόμενη βουλή. Αυτό συγκεκριμένα σημαίνει ότι αύριο στην Κ.Ε. προχωράμε στη:
α. Συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου
β. Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος
γ. Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής».
«Η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί από όλες και όλους μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και του ιστορικού μας καθήκοντος», κατέληξε ο βουλευτής Χανίων.
Ακόμη και αν ο Γιώργος Σιακαντάρης διατηρεί ως διανοούμενος βαθμούς αυτονομίας στο οικοσύστημα Τσίπρα, όπως παρατηρούν στελέχη με γνώση των ισορροπιών, ωστόσο οι αντιδράσεις που ακολούθησαν ήταν τέτοιες, που τελικά κατέβασε την επίμαχη ανάρτηση λίγες ώρες αργότερα.
Κατά ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο κ. Σιακαντάρης ίσως επέδειξε «ταχύτερα αντανακλαστικά, από ό,τι χρειαζόταν», όπως μετέφεραν στο protothema.gr. Σε κάθε περίπτωση, όμως, κινητοποίησε τα αντανακλαστικά του Παύλου Πολάκη, ο οποίος σχολίασε στα κοινωνικά δίκτυα πως «ο εξευτελισμός δεν μαχεύεται με το κατέβασμα της ανάρτησης του Σιακαντάρη!!! Απλά ντροπή σε όσους υπηρετούν χωρίς αιδώ το σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ! Θα τα πούμε αύριο στην Κεντρική Επιτροπή», δίνοντας ραντεβού στη σημερινή συνεδρίαση.
Ο ίδιος επισήμανε ακόμη πως «η ελπίδα και οι προσπάθειες μας για το σχηματισμό ενός ενωτικού ψηφοδελτίου δεν σημαίνει ότι στο μεταξύ μπαίνουμε σε "χειμερία νάρκη". Σήμερα αποφασίζουμε την αναδιάταξη όλων των κομματικών δυνάμεων σε θέση εκλογικής μάχης και από αύριο κιόλας ξεκινάμε την εκλογική μας προετοιμασία κάνοντας ότι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε κάθε περίπτωση θα δώσει ισχυρό παρόν και στην επόμενη βουλή. Αυτό συγκεκριμένα σημαίνει ότι αύριο στην Κ.Ε. προχωράμε στη:
α. Συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου
β. Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος
γ. Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής».
«Η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί από όλες και όλους μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και του ιστορικού μας καθήκοντος», κατέληξε ο βουλευτής Χανίων.
«Κλειδί» τα ψηφοδέλτιαΣτην πράξη, η διάσταση απόψεων ανάμεσα στα δύο διαμορφωμένα στρατόπεδα στο εσωτερικό του κόμματος εκβάλλει στα...κομματικά ψηφοδέλτια. Στην περίπτωση της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, δεν υπάρχει σχετική επιθυμία, γιατί μια τέτοια κίνηση θα ήταν ένα σήμα ενεργοποίησης «Σχεδίου Β» απέναντι στην ανάγκη για προοδευτικές συνεργασίες και βέβαια απέναντι στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Στον αντίποδα, η πλευρά της μειοψηφίας επιθυμεί να υπάρξουν κομματικά ψηφοδέλτια, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα «κλείδωνε» η αυτόνομη πορεία του κόμματος, στις επόμενες εκλογές.
«Έβαλε φωτιά» ο ΣιακαντάρηςΣε αυτό το κλίμα, την εσωκομματική τάξη τάραξε ο Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας του Μανιφέστου του Ινστιτούτου Τσίπρα και πρόσωπο του στενού επιτελείου του πρώην Πρωθυπουργού, καθώς λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, ανέφερε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι «πολύ θετική η εισήγηση του Σωκράτη Φαμελλου και ακόμη πιο θετική η πιθανή ένταξη της εμπειρίας των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο εγχείρημα της ΕΛΑΣ στο πλευρό της περαιτέρω πολιτικοποιησης του λόγου του νέου κόμματος», στέλνοντας σήμα στην Κουμουνδούρου από την... ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Ακόμη και αν ο Γιώργος Σιακαντάρης διατηρεί ως διανοούμενος βαθμούς αυτονομίας στο οικοσύστημα Τσίπρα, όπως παρατηρούν στελέχη με γνώση των ισορροπιών, ωστόσο οι αντιδράσεις που ακολούθησαν ήταν τέτοιες, που τελικά κατέβασε την επίμαχη ανάρτηση λίγες ώρες αργότερα.
Κατά ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο κ. Σιακαντάρης ίσως επέδειξε «ταχύτερα αντανακλαστικά, από ό,τι χρειαζόταν», όπως μετέφεραν στο protothema.gr. Σε κάθε περίπτωση, όμως, κινητοποίησε τα αντανακλαστικά του Παύλου Πολάκη, ο οποίος σχολίασε στα κοινωνικά δίκτυα πως «ο εξευτελισμός δεν μαχεύεται με το κατέβασμα της ανάρτησης του Σιακαντάρη!!! Απλά ντροπή σε όσους υπηρετούν χωρίς αιδώ το σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ! Θα τα πούμε αύριο στην Κεντρική Επιτροπή», δίνοντας ραντεβού στη σημερινή συνεδρίαση.
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