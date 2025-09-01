ΔΕΘ 2025: Πακέτο μέτρων κοντά στα 2 δισ. ευρώ - Αύξηση αφορολόγητου για χαμηλόμισθους, μειώσεις συντελεστών για μεσαία εισοδήματα και ενοίκια
ΔΕΘ 2025: Πακέτο μέτρων κοντά στα 2 δισ. ευρώ - Αύξηση αφορολόγητου για χαμηλόμισθους, μειώσεις συντελεστών για μεσαία εισοδήματα και ενοίκια
Και διλήμματα από Μητσοτάκη, βάζει το ζήτημα σταθερής κυβέρνησης σε μια ταραγμένη Ευρώπη - Πρόσθετο bonus €1.500-€2.000 στο αφορολόγητο για κάθε παιδί, αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και σε μισθούς του Δημοσίου μέσω του νέου μισθολογίου
Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν αυτές τις ημέρες στο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων και κοινωνικών παρεμβάσεων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ενα πακέτο που θα κινείται κοντά στα 2 δισ. ευρώ και έχει σχεδιαστεί να απευθυνθεί πρωτίστως στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες με παιδιά, αλλά και σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται εγκλωβισμένες στη στεγαστική κρίση και το υψηλό κόστος διαβίωσης. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, το μήνυμα είναι σαφές: οι «ριγμένοι» της προηγούμενης δεκαετίας περνούν στο προσκήνιο.
Η στεγαστική κρίση είναι το μεγαλύτερο αγκάθι για τη μεσαία τάξη. Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» φέρνει χαμηλότοκα δάνεια με πιο ευέλικτους όρους για νέα ζευγάρια, ενώ η «κοινωνική αντιπαροχή» περνά σε τροχιά υλοποίησης. Ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός θα φέρει χιλιάδες νέες κατοικίες με χαμηλό ενοίκιο στην αγορά, σε δέκα μεγάλα αστικά κέντρα. Σπίτια που θα μισθώνονται 30% φθηνότερα από τις σημερινές τιμές υπόσχονται να δημιουργήσουν πίεση συνολικά στην αγορά και να συγκρατήσουν τα ενοίκια.
Αλλαγές στη φορολογίαΟι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος αποτελούν την «καρδιά» του πακέτου. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει αύξηση του βασικού αφορολόγητου από τα 8.632 ευρώ στα 10.000 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες. Για τους αυτοαπασχολούμενους, το πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος παραμένει στα 10.000 ευρώ, με συντελεστή φόρου 9% από το πρώτο ευρώ. Ταυτόχρονα, τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τα εξαρτώμενα τέκνα αυξάνονται από τα 1.000 στα 1.500 ή ακόμη και στα 2.000 ευρώ, δίνοντας ανάσα σε οικογένειες με παιδιά. Ενα ζευγάρι με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ, που σήμερα φορολογείται για τα 18.000, με το νέο καθεστώς θα φορολογείται για 16.000 ή και λιγότερα, με αποτέλεσμα ελάφρυνση 500 έως 700 ευρώ τον χρόνο.
Μειωμένη παρακράτηση από τον ΙανουάριοΟι νέες φοροελαφρύνσεις θα ισχύσουν από το 2026. Το όφελος θα γίνει άμεσα αισθητό, καθώς μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν μειωμένη παρακράτηση φόρου από τις αποδοχές του Ιανουαρίου, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες και οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν ελάφρυνση μέσω των εκκαθαριστικών που θα λάβουν για τα εισοδήματα του 2025. Μάλιστα, για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους το κέρδος θα είναι διπλό, αφού πέρα από τη μείωση των κρατήσεων το 2026, θα λάβουν και επιστροφές φόρου για το 2025, καθώς οι παρακρατήσεις που έγιναν φέτος υπολογίστηκαν με την παλιά κλίμακα που έχει υψηλότερους συντελεστές από αυτούς με τους οποίους θα γίνει η τελική εκκαθάριση.
ΑκίνηταΣτο μέτωπο των ακινήτων, η κυβέρνηση στοχεύει να δώσει κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις. Ο συντελεστής φορολόγησης 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ μειώνεται στο 5% ή 7% για τα πρώτα 5.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ένας ιδιοκτήτης που νοικιάζει το σπίτι του 400 ευρώ τον μήνα, με ετήσιο εισόδημα 4.800 ευρώ, θα δει τον φόρο του να πέφτει από τα 720 ευρώ στα 240 ευρώ - όφελος 480 ευρώ ετησίως. Στόχος είναι να ανοίξουν χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα και να επιστρέψουν στην αγορά με χαμηλότερα μισθώματα. Για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, το πλαίσιο παραμένει ίδιο, ώστε να ενισχυθεί το κίνητρο μεταφοράς κατοικιών στις μακροχρόνιες.
Η στεγαστική κρίση είναι το μεγαλύτερο αγκάθι για τη μεσαία τάξη. Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» φέρνει χαμηλότοκα δάνεια με πιο ευέλικτους όρους για νέα ζευγάρια, ενώ η «κοινωνική αντιπαροχή» περνά σε τροχιά υλοποίησης. Ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός θα φέρει χιλιάδες νέες κατοικίες με χαμηλό ενοίκιο στην αγορά, σε δέκα μεγάλα αστικά κέντρα. Σπίτια που θα μισθώνονται 30% φθηνότερα από τις σημερινές τιμές υπόσχονται να δημιουργήσουν πίεση συνολικά στην αγορά και να συγκρατήσουν τα ενοίκια.
Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί η παράταση του παγώματος του ΦΠΑ στην οικοδομή και για το 2026, μέτρο που δίνει ανάσα στην αγορά ακινήτων και στηρίζει την οικοδομική δραστηριότητα. Η διατήρηση του κινήτρου κρίνεται απαραίτητη, καθώς οι τιμές παραμένουν υψηλές και η ζήτηση περιορισμένη, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά εξακολουθούν να δυσκολεύονται να αποκτήσουν στέγη.
Στήριξη στους συνταξιούχουςΤο πακέτο περιλαμβάνει και τους συνταξιούχους: εξετάζονται βελτιώσεις και στο ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, με σενάρια που θέλουν είτε την αύξηση του ποσού είτε την επέκταση του αριθμού των δικαιούχων. Σε συνδυασμό με τις αλλαγές στην προσωπική διαφορά, που δρομολογείται να μειωθεί κατά 50% ή να καταργηθεί σταδιακά, χιλιάδες συνταξιούχοι θα δουν πραγματική αύξηση στο εισόδημά τους, ύστερα από χρόνια στασιμότητας.
Τα διλήμματαΣύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», ο πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει μια εκτενή ανάλυση για τις διεθνείς εξελίξεις και τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο, σχολιάζοντας επισταμένως και πολιτικές κρίσεις που τείνουν να μεταβληθούν σε πολιτικές, όπως η κατάσταση που επικρατεί αυτές τις μέρες στη Γαλλία με την προοπτική κατάρρευσης της κυβέρνησης Μπαϊρού. Και υπό το πρίσμα θα υπεραμυνθεί του επιχειρήματος της πολιτικής σταθερότητας στην Ελλάδα που επιτρέπει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την επιστροφή του μερίσματος αυτής της ανάπτυξης στους πολίτες.
