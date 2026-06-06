Το μυστικό ραντεβού Μητσοτάκη–Κυρανάκη που κλείδωσε την επιλογή του νέου γραμματέα της ΝΔ, την Πέμπτη οι αλλαγές στην κυβέρνηση
Το μυστικό ραντεβού Μητσοτάκη–Κυρανάκη που κλείδωσε την επιλογή του νέου γραμματέα της ΝΔ, την Πέμπτη οι αλλαγές στην κυβέρνηση
Μαρινάκης: Την Πέμπτη οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα δούμε ευρύτερες αλλαγές
Δεν πέρασαν παρά λίγα λεπτά από τη στιγμή που έκλεισε η πόρτα του πρωθυπουργικού γραφείου την περασμένη Τετάρτη και ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου είχε αρχίσει να διαμορφώνεται η αίσθηση ότι είχε ληφθεί μια απόφαση με επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα στενά όρια της Πειραιώς. Κάτι που δεν αποκλείεται να επιβεβαιωθεί στα αποκαλυπτήρια του ανασχηματισμού την Πέμπτη, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης το πρωί του Σαββάτου στον ΣΚΑΙ. «Την Πέμπτη μετά την εκλογή του νέου γραμματέα ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν και τον νέο γραμματέα και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος» είπε ο κ. Μαρινάκης προσθέτοντας ότι «η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα δούμε ευρύτερες αλλαγές»
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποδέχθηκε άμεσα την πρόταση να είναι αυτός ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Από εκείνο το σημείο και μετά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενεργοποιήθηκε ένα παρασκηνιακό σχέδιο χαμηλής έκθεσης, ώστε η απόφαση να παραμείνει προστατευμένη μέχρι την επίσημη ανακοίνωση και να μην υπάρξουν πρόωρες πολιτικές αναταράξεις.
Άλλωστε συνομιλητές του Κυριάκου Μητσοτάκη, επέμεναν στην περίοδο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το 16ο Συνέδριο, του κόμματος, ότι το σήριαλ της ονοματολογίας, δεν απηχούσε τις σκέψεις του πρωθυπουργού. Στο Μέγαρο Μαξίμου η επιλογή δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή εσωκομματική ανακατάταξη. Αντιθέτως, ερμηνεύεται ως μια κίνηση με σαφή στρατηγική στόχευση. Από τη μία πλευρά, ενισχύει τη «γαλάζια» προεκλογική μηχανή με ένα στέλεχος που έχει βαθιά γνώση του εσωκομματικού στερεώματος, πολυετή και ισχυρή παρουσία στο εσωτερικό της παράταξης. Η επιλογή Κυρανάκη μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης, με διαδρομή από τη ΔΑΠ και την ΟΝΝΕΔ έως τη Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της οποίας έχει διατελέσει πρόεδρος.
Παράλληλα, εντάσσεται σε εκείνη τη φουρνιά στελεχών που δεν είναι μπαρουτοκαπνισμένο μόνο εσωκομματικά, αλλά έχει στο παλμαρέ του κρίσιμες μεταρρυθμίσεις και δύσκολες αποστολές. Στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνέβαλε σε παρεμβάσεις που επιτάχυναν διαδικασίες και μείωσαν γραφειοκρατικά βάρη. Αντίστοιχα στο υπουργείο Μεταφορών βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν από τους πιο απαιτητικούς πολιτικά φακέλους της περιόδου, εκείνον του ελληνικού σιδηροδρόμου.
Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι η ανάδειξή του στη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας υπηρετεί μια ευρύτερη στρατηγική ανανέωσης και ενεργοποίησης της κομματικής βάσης, με στόχο όχι μόνο την οργανωτική ετοιμότητα, αλλά και την επανασύνδεση με κοινά που έχουν αποστασιοποιηθεί από την ενεργό πολιτική συμμετοχή.
Οι πληροφορίες του protothema.gr, δείχνουν ότι στο τέλος αυτής της αλυσίδας κινήσεων βρίσκεται μια επιλογή που σήμερα δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των σεναρίων, αλλά συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες να εξελιχθεί στη μεγάλη έκπληξη του ανασχηματισμού.
Παράλληλα, για το κενό στο υπουργείο Περιβάλλοντος, μετά την απώλεια του Νίκου Ταγαρά, εξετάζονται λύσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, με ονόματα όπως ο Γιώργος Βρεττάκος, ο Διονύσης Σταμενίτης και η Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Στο ίδιο παζλ κινήσεων εντάσσεται και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, προορίζεται για ρόλο στο υπουργείο Εξωτερικών, με αντικείμενο την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Το παρασκήνιοΗ συνάντηση, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει και αποκαλύπτει το protothema.gr, δεν είχε τον χαρακτήρα μιας τυπικής συζήτησης. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να είχε ήδη έτοιμο το «φύλλο πορείας» για τον μέχρι σήμερα αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης με σαφείς οδηγίες για την επόμενη ημέρα: ισχυροποίηση του κόμματος και επιτάχυνση της προεκλογικής του λειτουργίας, σε μια περίοδο όπου το πολιτικό τέμπο αναμένεται να αυξηθεί αισθητά.
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποδέχθηκε άμεσα την πρόταση να είναι αυτός ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Από εκείνο το σημείο και μετά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενεργοποιήθηκε ένα παρασκηνιακό σχέδιο χαμηλής έκθεσης, ώστε η απόφαση να παραμείνει προστατευμένη μέχρι την επίσημη ανακοίνωση και να μην υπάρξουν πρόωρες πολιτικές αναταράξεις.
Άλλωστε συνομιλητές του Κυριάκου Μητσοτάκη, επέμεναν στην περίοδο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το 16ο Συνέδριο, του κόμματος, ότι το σήριαλ της ονοματολογίας, δεν απηχούσε τις σκέψεις του πρωθυπουργού. Στο Μέγαρο Μαξίμου η επιλογή δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή εσωκομματική ανακατάταξη. Αντιθέτως, ερμηνεύεται ως μια κίνηση με σαφή στρατηγική στόχευση. Από τη μία πλευρά, ενισχύει τη «γαλάζια» προεκλογική μηχανή με ένα στέλεχος που έχει βαθιά γνώση του εσωκομματικού στερεώματος, πολυετή και ισχυρή παρουσία στο εσωτερικό της παράταξης. Η επιλογή Κυρανάκη μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης, με διαδρομή από τη ΔΑΠ και την ΟΝΝΕΔ έως τη Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της οποίας έχει διατελέσει πρόεδρος.
Παράλληλα, εντάσσεται σε εκείνη τη φουρνιά στελεχών που δεν είναι μπαρουτοκαπνισμένο μόνο εσωκομματικά, αλλά έχει στο παλμαρέ του κρίσιμες μεταρρυθμίσεις και δύσκολες αποστολές. Στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνέβαλε σε παρεμβάσεις που επιτάχυναν διαδικασίες και μείωσαν γραφειοκρατικά βάρη. Αντίστοιχα στο υπουργείο Μεταφορών βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν από τους πιο απαιτητικούς πολιτικά φακέλους της περιόδου, εκείνον του ελληνικού σιδηροδρόμου.
Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι η ανάδειξή του στη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας υπηρετεί μια ευρύτερη στρατηγική ανανέωσης και ενεργοποίησης της κομματικής βάσης, με στόχο όχι μόνο την οργανωτική ετοιμότητα, αλλά και την επανασύνδεση με κοινά που έχουν αποστασιοποιηθεί από την ενεργό πολιτική συμμετοχή.
Η ώρα του ανασχηματισμούΑπό την άλλη, η μετακόμιση Κυρανάκη στο κόμμα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα ντόμινο εξελίξεων στο κυβερνητικό σχήμα, καθώς η αποχώρησή του από το υπουργείο Μεταφορών ανοίγει αντικειμενικά τον κύκλο των επόμενων αποφάσεων. Μετά την αλλαγή σκυτάλης στην Πειραιώς, η αντίστροφη μέτρηση για τον μίνι ανασχηματισμό μπαίνει σε πλήρη εξέλιξη. Άλλωστε μετά τα αποκαλυπτήρια για το χρίσμα στον 39χρονο πολιτικό, ήδη η κυβέρνηση μπήκε σε mode αλλαγών και πρόσωπα κοντά στον κ. Μητσοτάκη προσδιόριζαν και τον χρόνο των αποφάσεων προς τα τέλη της άλλης εβδομάδας.
Οι πληροφορίες του protothema.gr, δείχνουν ότι στο τέλος αυτής της αλυσίδας κινήσεων βρίσκεται μια επιλογή που σήμερα δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των σεναρίων, αλλά συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες να εξελιχθεί στη μεγάλη έκπληξη του ανασχηματισμού.
Παράλληλα, για το κενό στο υπουργείο Περιβάλλοντος, μετά την απώλεια του Νίκου Ταγαρά, εξετάζονται λύσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, με ονόματα όπως ο Γιώργος Βρεττάκος, ο Διονύσης Σταμενίτης και η Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Στο ίδιο παζλ κινήσεων εντάσσεται και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, προορίζεται για ρόλο στο υπουργείο Εξωτερικών, με αντικείμενο την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
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