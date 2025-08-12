Η Ιωάννα Τούνη ποζάρει με λευκό μπικίνι σε πισίνα για τα γενέθλιά της στην Ίμπιζα
Σβήνω τα κεράκια και το γιορτάζω στο πιο όμορφο μέρος, με τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους, έγραψε σε νέα ανάρτησή της
Τα γενέθλιά της συνεχίζει να γιορτάζει στην Ίμπιζα η Ιωάννα Τούνη. Η Instagrammer έγινε 32 ετών και ταξίδεψε στην Ισπανία μαζί με τους φίλους της για να γιορτάσουν.
Η Ιωάννα Τούνη που έχει ήδη μοιραστεί υλικό από το ταξίδι της έκανε μια ακόμα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας νέα στιγμιότυπα. Σε αυτά, ποζάρει σε μια πισίνα, φορώντας ένα λευκό μπικίνι και έχοντας μπροστά της μια τούρτα γενεθλίων.
Μέσα από τη δημοσίευσή της, ευχαρίστησε παράλληλα τους διαδικτυακούς της ακόλουθους για τις ευχές που της έστειλαν, ενώ δήλωσε τυχερή για την παρουσία των φίλων της στη ζωή της, τους οποίους χαρακτήρισε «οικογένεια».
Όπως έγραψε: «Ευχαριστώ τόσο πολύ για τις υπέροχες ευχές, συμπεθέρες μου. Πραγματικά με κάνετε να χαμογελάω όλη μέρα. Σας στέλνω πίσω όλη την αγάπη επί χίλια. Σβήνω τα κεράκια και το γιορτάζω στο πιο όμορφο μέρος, με τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους. Ευχαριστώ που είστε η οικογένειά μου, αυτοί που διάλεξα και που κάνουν τη ζωή μου να μοιάζει πάντα με διακοπές. Στα επόμενα κεφάλαια, να είναι όλα τόσο γεμάτα όσο αυτό εδώ».
