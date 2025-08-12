Η Ιωάννα Τούνη ποζάρει με λευκό μπικίνι σε πισίνα για τα γενέθλιά της στην Ίμπιζα

διαδικτυακούς της ακόλουθους για τις ευχές που της έστειλαν, ενώ δήλωσε τυχερή για την παρουσία των φίλων της στη ζωή της, τους οποίους χαρακτήρισε «οικογένεια».

Κλείσιμο