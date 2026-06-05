«Έτρωγα σοκολάτα και μασούσα πάγο»: Η απίστευτη ιστορία επιβίωσης Νεπαλέζου ορειβάτη που εγκλωβίστηκε για έξι μέρες στο Έβερεστ
«Έτρωγα σοκολάτα και μασούσα πάγο»: Η απίστευτη ιστορία επιβίωσης Νεπαλέζου ορειβάτη που εγκλωβίστηκε για έξι μέρες στο Έβερεστ
Η οικογένεια του Ντάουα Σέρπα είχε αρχίσει να κάνει ετοιμασίες για την κηδεία του, θεωρώντας τον νεκρό - Πώς περιέγραψε ο ίδιος την περιπέτειά του στο BBC
Χάρη στις σοκολάτες που είχε στην τσέπη του επιβίωσε ο Νεπαλέζος οδηγός που είχε χαθεί στο Έβερεστ για έξι ημέρες πριν εντοπιστεί σώος.
Αρχικά όλοι πίστευαν ότι χάθηκε για πάντα στο βουνό και η οικογένειά του είχε αρχίσει να ετοιμάζει την κηδεία του.
Εντοπίστηκε όμως να «γλιστρά πάνω στο χιόνι» προς την κατασκήνωση βάσης. Βρισκόταν σε υψόμετρο 7.500 μέτρων και καθόταν πάνω στο σακίδιό του, «όπως είχε κάνει εκατοντάδες φορές στο παρελθόν, για να κάνει ένα σύντομο διάλειμμα».
Σε δηλώσεις του στο BBC είπε ότι επέζησε «μασώντας πάγο» και τρώγοντας τις σοκολάτες που βρήκε στην τσέπη του. Ο Ντάουα Σέρπα επέμεινε ότι δεν εξαφανίστηκε κατά την κατάβαση, αλλά ότι αναγκάστηκε να «μείνει πίσω», αφού του τελείωσε το οξυγόνο.
Στο BBC ο Ντάουα είπε ότι «καθώς το οξυγόνο εξαντλούνταν, δεν μπορούσα να περπατήσω».
Δεν έφαγε τίποτα τις δύο πρώτες μέρες, αλλά μετά άρχισε να μασά πάγο. «Πόνεσαν τα δόντια μου. Μασούσα τον πάγο με δύναμη» είπε. Τότε ανακάλυψε μερικές σοκολάτες στην τσέπη του και κατάφερε να πιει νερό από λιωμένο πάγο.
Άρχισε να κατεβαίνει αργά, αλλά έπεσε σε χαράδρα όπου παγιδεύτηκε για 2,5 ημέρες. Ωστόσο, μια χιονοστιβάδα έριξε χιόνι μέσα στη χαράδρα και του έδωσε για πρώτη φορά την ελπίδα ότι θα διασωθεί.
Μόλις κατάφερε να βγει, βρήκε σε μικρή απόσταση σχοινιά που τον βοήθησαν να κατεβεί πιο χαμηλά.
Μια άλλη χιονοστιβάδα απειλούσε την πορεία του, αλλά ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει. «Πέρασα μέσα από το χιόνι και προχώρησα προς τα κάτω. Περπάτησα όλη τη νύχτα. Τότε, έφτασα κοντά στην κατασκήνωση» είπε.
Εκεί είδε τους πρώτους ανθρώπους μετά από αρκετές ημέρες: «Ήταν τα παιδιά που πήγαιναν να μαζέψουν τα σκουπίδια, τους συνάντησα και με μετέφεραν κάτω».
Αμέσως μετά μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο στο Κατμαντού του Νεπάλ, όπου οι γιατροί διέγνωσαν αφυδάτωση, κρυοπαγήματα και ένα σπασμένο οστό.
Πέντε άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη φετινή ορειβατική περίοδο, ενώ περισσότεροι από 300 έχουν χάσει τη ζωή τους από τότε που άρχισαν να τηρούνται στατιστικά στοιχεία τη δεκαετία του 1920.
Αρχικά όλοι πίστευαν ότι χάθηκε για πάντα στο βουνό και η οικογένειά του είχε αρχίσει να ετοιμάζει την κηδεία του.
Εντοπίστηκε όμως να «γλιστρά πάνω στο χιόνι» προς την κατασκήνωση βάσης. Βρισκόταν σε υψόμετρο 7.500 μέτρων και καθόταν πάνω στο σακίδιό του, «όπως είχε κάνει εκατοντάδες φορές στο παρελθόν, για να κάνει ένα σύντομο διάλειμμα».
Σε δηλώσεις του στο BBC είπε ότι επέζησε «μασώντας πάγο» και τρώγοντας τις σοκολάτες που βρήκε στην τσέπη του. Ο Ντάουα Σέρπα επέμεινε ότι δεν εξαφανίστηκε κατά την κατάβαση, αλλά ότι αναγκάστηκε να «μείνει πίσω», αφού του τελείωσε το οξυγόνο.
Στο BBC ο Ντάουα είπε ότι «καθώς το οξυγόνο εξαντλούνταν, δεν μπορούσα να περπατήσω».
Δεν έφαγε τίποτα τις δύο πρώτες μέρες, αλλά μετά άρχισε να μασά πάγο. «Πόνεσαν τα δόντια μου. Μασούσα τον πάγο με δύναμη» είπε. Τότε ανακάλυψε μερικές σοκολάτες στην τσέπη του και κατάφερε να πιει νερό από λιωμένο πάγο.
Άρχισε να κατεβαίνει αργά, αλλά έπεσε σε χαράδρα όπου παγιδεύτηκε για 2,5 ημέρες. Ωστόσο, μια χιονοστιβάδα έριξε χιόνι μέσα στη χαράδρα και του έδωσε για πρώτη φορά την ελπίδα ότι θα διασωθεί.
Μόλις κατάφερε να βγει, βρήκε σε μικρή απόσταση σχοινιά που τον βοήθησαν να κατεβεί πιο χαμηλά.
Μια άλλη χιονοστιβάδα απειλούσε την πορεία του, αλλά ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει. «Πέρασα μέσα από το χιόνι και προχώρησα προς τα κάτω. Περπάτησα όλη τη νύχτα. Τότε, έφτασα κοντά στην κατασκήνωση» είπε.
Εκεί είδε τους πρώτους ανθρώπους μετά από αρκετές ημέρες: «Ήταν τα παιδιά που πήγαιναν να μαζέψουν τα σκουπίδια, τους συνάντησα και με μετέφεραν κάτω».
Αμέσως μετά μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο στο Κατμαντού του Νεπάλ, όπου οι γιατροί διέγνωσαν αφυδάτωση, κρυοπαγήματα και ένα σπασμένο οστό.
Πέντε άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη φετινή ορειβατική περίοδο, ενώ περισσότεροι από 300 έχουν χάσει τη ζωή τους από τότε που άρχισαν να τηρούνται στατιστικά στοιχεία τη δεκαετία του 1920.
Εν τω μεταξύ, σε περίπου 1.000 υπολογίζονται όσοι έχουν ανέβει φέτος μόνο στην «κορυφή του κόσμου», όπως αποκαλείται το Έβερεστ, οι περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά.
Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
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