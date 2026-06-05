«Έτρωγα σοκολάτα και μασούσα πάγο»: Η απίστευτη ιστορία επιβίωσης Νεπαλέζου ορειβάτη που εγκλωβίστηκε για έξι μέρες στο Έβερεστ

Η οικογένεια του Ντάουα Σέρπα είχε αρχίσει να κάνει ετοιμασίες για την κηδεία του, θεωρώντας τον νεκρό - Πώς περιέγραψε ο ίδιος την περιπέτειά του στο BBC