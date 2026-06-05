Αθωώθηκε ο μελισσοκόμος που κατηγορήθηκε για τον εμπρησμό στο άλσος Βεΐκου

«Όταν πήγα υπήρχε ήδη φωτιά - Είδα ένα παλικάρι σε μηχανάκι και του είπα να πάρει την Πυροσβεστική γιατί το δικό μου δεν είχε σήμα», είπε στην απολογία του