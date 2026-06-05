Αθωώθηκε ο μελισσοκόμος που κατηγορήθηκε για τον εμπρησμό στο άλσος Βεΐκου
Αθωώθηκε ο μελισσοκόμος που κατηγορήθηκε για τον εμπρησμό στο άλσος Βεΐκου
«Όταν πήγα υπήρχε ήδη φωτιά - Είδα ένα παλικάρι σε μηχανάκι και του είπα να πάρει την Πυροσβεστική γιατί το δικό μου δεν είχε σήμα», είπε στην απολογία του
Στην αθώωση του μελισσοκόμου που κατηγορήθηκε για τον εμπρησμό στο άλσος Βεΐκου το μεσημέρι της Πέμπτης, προχώρησε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, υιοθετώντας σχετική πρόταση της εισαγγελέα της έδρας.
Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την εμπλοκή στην υπόθεση. «Έφτασα μετά την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Ξεκίνησα από το Γαλάτσι γύρω στις 11.40. Στις 11.45 πήγα σε κατάστημα και με έχει καταγράψει η κάμερα. Δεν θα προλάβαινα να έχω ανάψει τη φωτιά» είπε μεταξύ άλλων για να προσθέσει: «Όταν πήγα υπήρχε ήδη φωτιά. Είδα ένα παλικάρι σε μηχανάκι και του είπα να πάρει την Πυροσβεστική γιατί το δικό μου δεν είχε σήμα. Είδα τις φωτιές να πηγαίνουν και προς τις δύο μεριές, η φωτιά εξελισσόταν. Ο Δήμος δεν είχε ξεχορταριάσει την περιοχή, το δικό μου σημείο ήταν πεντακάθαρο. Για αυτό δεν κάηκαν τα μελίσσια. Έχω ξεφτιλιστεί δημοσίως, έχουν βγάλει τη φωτογραφία μου στο Ίντερνετ, με κυνηγάνε οι άλλοι μελισσοκόμοι».
Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την εμπλοκή στην υπόθεση. «Έφτασα μετά την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Ξεκίνησα από το Γαλάτσι γύρω στις 11.40. Στις 11.45 πήγα σε κατάστημα και με έχει καταγράψει η κάμερα. Δεν θα προλάβαινα να έχω ανάψει τη φωτιά» είπε μεταξύ άλλων για να προσθέσει: «Όταν πήγα υπήρχε ήδη φωτιά. Είδα ένα παλικάρι σε μηχανάκι και του είπα να πάρει την Πυροσβεστική γιατί το δικό μου δεν είχε σήμα. Είδα τις φωτιές να πηγαίνουν και προς τις δύο μεριές, η φωτιά εξελισσόταν. Ο Δήμος δεν είχε ξεχορταριάσει την περιοχή, το δικό μου σημείο ήταν πεντακάθαρο. Για αυτό δεν κάηκαν τα μελίσσια. Έχω ξεφτιλιστεί δημοσίως, έχουν βγάλει τη φωτογραφία μου στο Ίντερνετ, με κυνηγάνε οι άλλοι μελισσοκόμοι».
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