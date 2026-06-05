Η Δανάη Λιβιεράτου τραγούδησε Σελίν Ντιόν σε μαγαζί στη Μύκονο, δείτε βίντεο
Η Δανάη Λιβιεράτου τραγούδησε Σελίν Ντιόν σε μαγαζί στη Μύκονο, δείτε βίντεο
Η κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ ερμήνευσε το τραγούδι «My heart will go on» που έχει συνδεθεί με τον «Τιτανικό»
Σελίν Ντιόν τραγούδησε η Δανάη Λιβιεράτου σε μαγαζί στη Μύκονο και δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή στα social media.
Η κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ ερμήνευσε συγκεκριμένα το τραγούδι «My heart will go on» το οποίο έχει συνδεθεί με την ταινία «Τιτανικός» και το ανέβασε σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Φορώντας ένα μάξι φόρεμα γεμάτο στρας, με ντραπέ στο στήθος και βαθύ ντεκολτέ, εντυπωσίασε με την παρουσία και την ερμηνεία της, με τον κόσμο να την τραβά βίντεο.
Δείτε το βίντεο
Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η Δανάη Λιβιεράτου έκανε ανάρτηση στο προφίλ της με διάφορα στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις της στο μαγαζί το νησιού, όπου πραγματοποιούνται καμπαρέ σόου, ενώ λειτουργεί και ως κλαμπ.
Η κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ ερμήνευσε συγκεκριμένα το τραγούδι «My heart will go on» το οποίο έχει συνδεθεί με την ταινία «Τιτανικός» και το ανέβασε σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Φορώντας ένα μάξι φόρεμα γεμάτο στρας, με ντραπέ στο στήθος και βαθύ ντεκολτέ, εντυπωσίασε με την παρουσία και την ερμηνεία της, με τον κόσμο να την τραβά βίντεο.
Δείτε το βίντεο
Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η Δανάη Λιβιεράτου έκανε ανάρτηση στο προφίλ της με διάφορα στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις της στο μαγαζί το νησιού, όπου πραγματοποιούνται καμπαρέ σόου, ενώ λειτουργεί και ως κλαμπ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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