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Συνελήφθη 47χρονος για τη δολοφονία 65χρονου 13 χρόνια μετά στη Θεσσαλονίκη, η ληστεία και ο ασφυκτικός θάνατος
Συνελήφθη 47χρονος για τη δολοφονία 65χρονου 13 χρόνια μετά στη Θεσσαλονίκη, η ληστεία και ο ασφυκτικός θάνατος
Ο συλληφθείς εκδόθηκε στην Ελλάδα και παραπέμφθηκε να δικαστεί για ανθρωποκτονία και ληστεία από κοινού
Το ημερολόγιο έγραφε 27 Φεβρουαρίου 2013 όταν ένας 65χρονος άνδρας βρήκε ασφυκτικό θάνατο κατά τη διάρκεια ληστείας στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.
Σήμερα, 13 ολόκληρα χρόνια μετά, η υπόθεση της ανθρωποκτονίας απασχολεί ξανά τις διωκτικές Αρχές, καθώς ένας από τους εμπλεκόμενους αναμένεται να καθίσει για πρώτη φορά στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Πρόκειται για έναν 47χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί ως ένας εκ των δραστών και, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη στη Σερβία. Ο συλληφθείς εκδόθηκε στην Ελλάδα και παραπέμφθηκε να δικαστεί για ανθρωποκτονία και ληστεία από κοινού.
Η συγκεκριμένη γυναίκα, όπως προκύπτει από τα διωκτικά έγγραφα, φαίνεται πως ενημέρωσε τον σύζυγό της για την οικονομική κατάσταση του 65χρονου και τότε ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη ζωή του θύματος, καθώς εκείνος ενημέρωσε τους φυσικούς αυτουργούς και ακολούθησε το έγκλημα.
Αφού παρακολούθησαν για αρκετές ημέρες το σπίτι του 65χρονου, την ημέρα που αποφάσισαν να θέσουν σε εφαρμογή το σχέδιό τους, οι δράστες οδήγησαν το θύμα στο υπόγειο της πολυκατοικίας στην Τούμπα. Εκεί τον ακινητοποίησαν και τον φίμωσαν, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν ασφυκτικό θάνατο.
Σήμερα, 13 ολόκληρα χρόνια μετά, η υπόθεση της ανθρωποκτονίας απασχολεί ξανά τις διωκτικές Αρχές, καθώς ένας από τους εμπλεκόμενους αναμένεται να καθίσει για πρώτη φορά στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Πρόκειται για έναν 47χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί ως ένας εκ των δραστών και, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη στη Σερβία. Ο συλληφθείς εκδόθηκε στην Ελλάδα και παραπέμφθηκε να δικαστεί για ανθρωποκτονία και ληστεία από κοινού.
Πώς δολοφονήθηκε ο 65χρονοςΓια τη συγκεκριμένη υπόθεση έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και πρόσκαιρες καθείρξεις συνολικά τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στο σπίτι του θύματος, ο σύζυγός της και δύο ακόμη αλλοδαποί.
Η συγκεκριμένη γυναίκα, όπως προκύπτει από τα διωκτικά έγγραφα, φαίνεται πως ενημέρωσε τον σύζυγό της για την οικονομική κατάσταση του 65χρονου και τότε ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη ζωή του θύματος, καθώς εκείνος ενημέρωσε τους φυσικούς αυτουργούς και ακολούθησε το έγκλημα.
Αφού παρακολούθησαν για αρκετές ημέρες το σπίτι του 65χρονου, την ημέρα που αποφάσισαν να θέσουν σε εφαρμογή το σχέδιό τους, οι δράστες οδήγησαν το θύμα στο υπόγειο της πολυκατοικίας στην Τούμπα. Εκεί τον ακινητοποίησαν και τον φίμωσαν, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν ασφυκτικό θάνατο.
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