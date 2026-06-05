Ιουλία Καλλιμάνη: Έχω περάσει τις φάσεις μου με τη θρησκεία, έλεγα «αν υπήρχε Θεός θα μου έπαιρνε τον μπαμπά μου;»
Ιουλία Καλλιμάνη: Έχω περάσει τις φάσεις μου με τη θρησκεία, έλεγα «αν υπήρχε Θεός θα μου έπαιρνε τον μπαμπά μου;»
Έχω πάρει τις απαντήσεις μου, ο Θεός και ο Χριστός είναι πάντα εκεί, ανέφερε η τραγουδίστρια
Στη σχέση της με τη θρησκεία και τις αμφιβολίες που της δημιουργήθηκαν μετά την απώλεια του πατέρα της αναφέρθηκε η Ιουλία Καλλιμάνη, σχολιάζοντας ότι πέρασε μια περίοδο κατά την οποία αναρωτιόταν γιατί ο Θεός επέτρεψε να φύγει από τη ζωή ένα τόσο αγαπημένο της πρόσωπο.
Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «After Dark» που θα προβληθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και σε απόσπασμα που κυκλοφόρησε την Παρασκευή στο «Happy Day» τόνισε ότι η οικογένειά της ήταν πάντα κοντά στον Θεό. Η ίδια εξομολογήθηκε ότι μετά τον θάνατο του πατέρα της πέρασε μια περίοδο αμφισβήτησης της πίστης της.
Όπως είπε, μέσα από συζητήσεις με τον πνευματικό της βρήκε τις απαντήσεις που αναζητούσε και επαναπροσδιόρισε τη σχέση της με τη θρησκεία: «Έχω ιδιαίτερη σχέση με τη θρησκεία. Η οικογένειά μου ήταν πάντα πολύ κοντά με τη θρησκεία, ωστόσο έχω περάσει τις φάσεις μου. Λόγω της απώλειας του πατέρα μου έλεγα "πού είναι ο Θεός; Αν υπήρχε Θεός θα μου έπαιρνε τον μπαμπά μου;". Το έχω εκμυστηρευτεί στον πνευματικό μου. Έχω πάρει τις απαντήσεις μου. Ο Θεός και ο Χριστός είναι πάντα εκεί, αρκεί να ανοίξουμε την καρδούλα μας και να τον βάλουμε μέσα».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «After Dark» που θα προβληθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και σε απόσπασμα που κυκλοφόρησε την Παρασκευή στο «Happy Day» τόνισε ότι η οικογένειά της ήταν πάντα κοντά στον Θεό. Η ίδια εξομολογήθηκε ότι μετά τον θάνατο του πατέρα της πέρασε μια περίοδο αμφισβήτησης της πίστης της.
Όπως είπε, μέσα από συζητήσεις με τον πνευματικό της βρήκε τις απαντήσεις που αναζητούσε και επαναπροσδιόρισε τη σχέση της με τη θρησκεία: «Έχω ιδιαίτερη σχέση με τη θρησκεία. Η οικογένειά μου ήταν πάντα πολύ κοντά με τη θρησκεία, ωστόσο έχω περάσει τις φάσεις μου. Λόγω της απώλειας του πατέρα μου έλεγα "πού είναι ο Θεός; Αν υπήρχε Θεός θα μου έπαιρνε τον μπαμπά μου;". Το έχω εκμυστηρευτεί στον πνευματικό μου. Έχω πάρει τις απαντήσεις μου. Ο Θεός και ο Χριστός είναι πάντα εκεί, αρκεί να ανοίξουμε την καρδούλα μας και να τον βάλουμε μέσα».
Δείτε το βίντεο
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