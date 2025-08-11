Η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε σε καμπαρέ στην Ίμπιζα τα 32α γενέθλιά της - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
GALA
Ιωάννα Τούνη Γενέθλια Ίμπιζα

Η Instagrammer μοιράστηκε υλικό στα social media από το ταξίδι που έκανε στην Ισπανία με τους φίλους της

Στην Ίμπιζα ταξίδεψε μαζί με τους φίλους της η Ιωάννα Τούνη για να γιορτάσει τα 32 γενέθλιά της. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ισπανία η Instagrammer και η παρέα της διασκέδασαν σε γνωστό καμπαρέ, με εκείνη να δημοσιεύει βίντεο και φωτογραφίες από τη βραδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτησή της στο Instagram, μέσα από την οποία μοιράστηκε υλικό, η Ιωάννα Τούνη τόνισε επίσης πόσο σημαντικό είναι για την ίδια να γιορτάζει τα γενέθλιά της, περιτριγυρισμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα. 

Όπως έγραψε: «Η αλήθεια είναι πως τα γενέθλιά μου τα αγαπώ  λίγο παραπάνω και θέλω να τα γιορτάζω κάθε χρόνο με τους πιο πιο πιο αγαπημένους μου ανθρώπους στον κόσμο. Και στην τελική τι πιο σημαντικό από υγεία και όμορφους ανθρώπους να μοιράζεσαι τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές σου;». 

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

