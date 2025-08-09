Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Ιωάννα Τούνη: Το εντυπωσιακό «ζέσταμα» για τα γενέθλιά της στην Ίμπιζα - Δείτε βίντεο
Η Ιωάννα Τούνη την Κυριακή γίνεται 32 ετών
Στην Ίμπιζα έχει επιλέξει να γιορτάσει φέτος τα γενέθλιά της η Ιωάννα Τούνη.
Η influencer είναι ήδη στο αεροπλάνο για τον προορισμό της μαζί με φίλους με τους οποίους θα γιορτάσει την είσοδό της στο 32ο έτος της ηλικίας της.
Η... προετοιμασία για τα γενέθλια ξεκίνησε, μάλιστα, από το αεροδρόμιο με την Ιωάννα Τούνη να σηκώνει στους ώμους μια φίλη της.
Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στο βίντεο που ανήρτησε η ίδια στο Instagram, «ζέσταμα για Ίμπιζα μετά τα 30».
