ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Ιωάννα Τούνη: Το εντυπωσιακό «ζέσταμα» για τα γενέθλιά της στην Ίμπιζα - Δείτε βίντεο
GALA
Ιωάννα Τούνη Γενέθλια Ίμπιζα

Ιωάννα Τούνη: Το εντυπωσιακό «ζέσταμα» για τα γενέθλιά της στην Ίμπιζα - Δείτε βίντεο

Η Ιωάννα Τούνη την Κυριακή γίνεται 32 ετών

Ιωάννα Τούνη: Το εντυπωσιακό «ζέσταμα» για τα γενέθλιά της στην Ίμπιζα - Δείτε βίντεο
41 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Ίμπιζα έχει επιλέξει να γιορτάσει φέτος τα γενέθλιά της η Ιωάννα Τούνη.

Η influencer είναι ήδη στο αεροπλάνο για τον προορισμό της μαζί με φίλους με τους οποίους θα γιορτάσει την είσοδό της στο 32ο έτος της ηλικίας της.

Η... προετοιμασία για τα γενέθλια ξεκίνησε, μάλιστα, από το αεροδρόμιο με την Ιωάννα Τούνη να σηκώνει στους ώμους μια φίλη της.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στο βίντεο που ανήρτησε η ίδια στο Instagram, «ζέσταμα για Ίμπιζα μετά τα 30».

Το «ζέσταμα» της Ιωάννας Τούνη για τα γενέθλια στην Ίμπιζα


Το «ζέσταμα» της Ιωάννας Τούνη για τα γενέθλια στην Ίμπιζα (1)


Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Η ηρωική πτήση πιλότου Canadair που έκανε νυχτερινή ρίψη νερού στην Κερατέα - Βίντεο και φωτογραφίες

Νεκρός σε τροχαίο στην Εγνατία ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς - Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η σύζυγός του

Ο Ευτύχης Μπλέτσας ζήτησε συγγνώμη για το γκρέμισμα της κολώνας φωτισμού: «Έκανα βλακεία» - Δείτε βίντεο
41 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης